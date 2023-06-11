الوجبات: 1 ~2

1/2 كوب أرز قصير الحبة، 600 غرام من الحليب، قليل من الملح، 1/4 كوب من السكر المحبب، 2-3 ملاعق صغيرة من ماء الورد 1/2 ملعقة صغيرة من الهيل المطحون، العسل لتقديم، اختياري

(نطاق الوزن 0.7 كجم، وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف)