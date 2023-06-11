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بودنغ الأرز

بودنغ الأرز

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وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف

وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف

الأعشاب/ التوابل

الأعشاب/ التوابل

منتجات الألبان/ البيض

منتجات الألبان/ البيض

الحبوب/ المكسرات

الحبوب/ المكسرات

المكونات

الوجبات: 1 ~2

 

1/2 كوب أرز قصير الحبة، 600 غرام من الحليب، قليل من الملح، 1/4 كوب من السكر المحبب، 2-3 ملاعق صغيرة من ماء الورد 1/2 ملعقة صغيرة من الهيل المطحون، العسل لتقديم، اختياري

(نطاق الوزن 0.7 كجم، وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف)

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الطهي اليدوي

 

1. أضف جميع المكونات في وعاء عميق وآمن للاستخدام في الميكروويف واخلط جيداً. غطِ الطعام بغطاء بلاستيكي، وقم بتهويته.

2. ضع الطعام في الفرن. الميكروويف على 1000 واط لمدة 8 دقائق. قلبي مرتين على الأقل أثناء الطهي.

3. عندما يرن الجرس، اقلبها وغطها بغطاء. اضغط على البداية لمتابعة الطهي

4. بعد الطهي، يحرك ويقلب لمدة 5 دقائق.

الطهي الآلي

 

الشرق الأوسط وأفريقيا: استخدم القائمة الشائعة رقم 3

 

1. امزج كل المكونات في وعاء عريض. غطِ الطعام بغطاء بلاستيكي، وقم بتهويته.

2. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة اضغط على البداية للطهي.

3. عندما يرن الجرس. اقلبها ثم غطيها بغطاء. اضغط على البداية لمتابعة الطهي

4. بعد الطهي يُحرَّك المزيج ويقلب لمدة 5 دقائق.

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