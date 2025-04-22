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غرفة معيشة بها تلفزيون مثبت على الحائط. تعرض الشاشة صورة عالية الجودة لحوت يسبح في الماء.

ما جودة صورة التلفزيون الجيدة؟

لقد كانت LG رائدة في التطورات الرئيسية في تكنولوجيا التلفزيون وجودة الصورة. استكشف مجموعتنا المتنوعة من أجهزة تلفزيون LG OLED وLG QNED وLG NanoCell و4K و8K - حيث تقدم جميعًا تجربة مشاهدة استثنائية.

ما نوع شاشة التلفزيون الأفضل؟ 

مقارنة بين أجهزة تلفزيون LG TV المختلفة من LG UHD وLG NanoCell وLG QNED وLG QNED evo وLG OLED وLG OLED evo. لكل منها وصف قصير لما يقدمه كل نوع من التلفزيونات. تلفزيون LG OLED evo AI TV مع عمل فني تجريدي ملون على الشاشة مرئي. ويظهر شعار "تلفزيون OLED TV رقم 1 على المستوى العالم لـ 12 عامًا".

ما الذي يميز LG OLED evo؟

تلفزيون LG OLED TV رقم واحد في العالم لمدة 12 عامًا مع شعار OLED TV. كما تم تقديم الجوائز. دليل توم لجوائز 2025 CES Awards، فئة أفضل تلفزيون، يبدو G5 أكثر سطوعًا وألوانًا. جوائز 2025 CES Innovation Awards، جائزة أفضل ابتكار لفئة شاشات الفيديو لعام 2025.

مثالي عبر 12 عامًا من التطور والابتكار. اكتشف سبب حصولنا على جائزة LG OLED evo الثورية، جائزة Best of Innovation Awards لعام 2025 (OLED G5, 83)، وهي جائزة معترف بها في جميع أنحاء العالم.¹

معالج alpha 11 AI Processor Gen2 موجود على لوحة دائرة ذات مظهر متقدم.

أداء رائد من معالج alpha 11 AI Processor Gen2

اكتشف جودة الصوت والصورة الفائقة المدعومة بمعالج alpha 11 AI Processor Gen2. تعمل AI Picture Pro على تحسين المحتوى المرئي بينما يقوم AI Sound Pro بضبط الصوت بدقة للحصول على تجربة صوت غامرة.² ³ ⁴

مشهد لإطلاق مكوك الفضاء المقسم إلى نصفين. يتميز نصف المشهد بالإشراق والحيوية بفضل خوارزميات تعزيز السطوع من LG. النصف الآخر مظلم وباهت ورمادي.

Brightness Booster Ultimate

تقدم LG OLED evo صورة أكثر سطوعًا بمعدل يصل إلى ثلاثة أضعاف بفضل خوارزمية تعزيز الضوء وبنية التحكم في الضوء، المدعومة بمعالج alpha AI Processor.‏⁵

غرفة معيشة بها تلفزيون LG OLED TV مثبت على الحائط. تظهر على شاشة التلفزيون سلسلة جبال من ورائها سماء مسائية مظلمة مليئة بالنجوم. ينقسم هذا المشهد إلى نصفين. يعرض أحد جوانب الشاشة إصدارًا باهتًا وأكثر رماديًا من المناظر الطبيعية مع عبارة "شاشة عرض غير لامعة". على الجانب الآخر توجد صورة أكثر متعة مع مجموعة ديناميكية أكبر من الألوان السوداء والبيضاء. تحمل هذه العلامة "عرض Perfect Black". شهادة الشعار مرئية أيضًا، توفر تقنية Perfect Black مستويات سوداء أقل من أو تساوي 0.24 شمعة حتى 500 لوكس. يوجد إلى جانبها نص يقول، تحقق من علامة شهادة Perfect Black. ثم يظهر ببغاء ملون بدقة عالية للغاية على التلفزيون. يتم تعليق قطرات الماء في الهواء المحيط بها. تعرض الصورة اللون المثالي حيث أن كل درجة لون مختلفة على جسم الببغاء نابضة بالحياة. كما أن الخلفية الداكنة مع رذاذ المياه المفصل يسلطان الضوء على كيفية خلو الشاشة من الانعكاسات. تظهر شهادات شعار مختلفة من UL وIntertek. يشير هذا إلى دقة اللون بنسبة 100%، وحجم اللون بنسبة 100%، وأن الشاشة خالية من الانعكاسات. النص مرئي أيضًا، تحقق من علامة شهادة Perfect Color.

Perfect Black & Perfect Color

تحققت UL من LG OLED evo فيما يخص Perfect Black وPerfect Color مما يضمن مستويات لون أسود حقيقي وألوان نابضة بالحياة دقيقة سواء كانت ساطعة أو مظلمة من حولك.⁶

جهاز التحكم LG AI Magic Remote مع تمييز زر AI. يوجد تمثيل رسومي لواجهة المستخدم مع رموز توضح كيف يتيح زر الذكاء الاصطناعي (AI) للمستخدمين الوصول إلى وظائف الذكاء الاصطناعي المختلفة. تشمل الخدمات AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard.

تلفزيون LG AI TV مع واجهة webOS 25

تم تصميم تلفزيونات LG AI TV من أجل تخصيص فائق ذكي، مما يوفر دعمًا سلسًا وتحكمًا سهلاً في كل إعداد - مما يسهل تجربة التلفزيون لجعلها أكثر متعة.² ⁷

غرفة معيشة مع تلفزيون LG TV ومكبر الصوت LG Soundbar المثبت على الحائط.

رائدة في ابتكارات OLED المتطورة

تُعد LG OLED evo رائدة في تقنية OLED، حيث تقدم ابتكارًا مذهلاً سنويًا، وتولّد تلفزيونًا لاسلكيًا حقيقيًا، وتدفع بتطور عوامل الشكل، وتعيد تعريف مستقبل الشاشات.

اكتشف LG OLED evo المزود بتقنية Perfect Black وPerfect Color

يمكنك مقارنة الميزات بسهولة جنبًا إلى جنب لاختيار أنسب تلفزيون لك.² ⁸

Table Caption
Features OLED M5 OLED G5 OLED C5
صورة منتج LG OLED M5
OLED M5
صورة منتج LG OLED G5
OLED G5
صورة منتج LG OLED C5
OLED C5
الشاشة LG SIGNATURE OLED (97 بوصة) LG OLED evo (83،‏ 77، 65 بوصة) LG OLED evo LG OLED evo
المعالج αlpha 11 AI Processor Gen2 αlpha 11 AI Processor Gen2 alpha 9 AI Processor Gen8
اللون Perfect Black، ‏Perfect Color Perfect Black، ‏Perfect Color Perfect Black، ‏Perfect Color
اكتشف المزيد اكتشف المزيد

ما الذي يُميِّز LG QNED evo؟

تلفزيون LG QNED evo TV مثبت على الحائط. توضح الصورة المعروضة على الشاشة تعبير الألوان الأوسع من حل Dynamic QNED Color. يمكن أيضًا رؤية شهادة Intertek لنسبة 100% من حجم اللون إلى DCI-P3.

تعيد شاشة LG QNED evo تعريف تجربة الألوان. تعرّف على كيفية تقديم حل Dynamic QNED Color لتعبير ألوان أكثر ثراءً وأوسع مع حجم ألوان بنسبة 100%.⁹

يتم تجميد قطرات الطلاء الملونة في الوقت المناسب. يتميز كل لون بالحيوية والثراء مما يعرض قدرة حل Dynamic QNED Color على عرض مجموعة واسعة من الألوان.

حل Dynamic QNED Color

يتيح حل تدرج الألوان الواسع الفريد من LG للإضاءة الخلفية للتلفزيون التعبير عن الألوان النقية والحقيقية، مما يعزز تجربة المشاهدة من خلال توفير مجموعة أوسع من التعبير اللوني.

Scene of a space shuttle launch that's split in half. One half of the scene is bright and vivid thanks to the LG brightness boosting algorithms. The other half is dark, faded, and gray.

تقنية MiniLED للتحكم الدقيق في الإضاءة المدعومة بمعالج alpha AI Processor الجديد

يتيح جهاز LG QNED evo المزود بـ MiniLED المدعوم بمعالج alpha AI Processor الجديد التحكم الدقيق في الضوء. استمتع بصور مذهلة ونابضة بالحياة مع إبراز أكثر سطوعًا ودرجات سوداء أعمق وتفاصيل أكثر وضوحًا.² ¹⁰

جهاز التحكم LG AI Magic Remote مع تمييز زر AI. يوجد تمثيل رسومي لواجهة المستخدم مع رموز توضح كيف يتيح زر الذكاء الاصطناعي (AI) للمستخدمين الوصول إلى وظائف الذكاء الاصطناعي المختلفة. تشمل الخدمات AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard.

تلفزيون LG AI TV مع واجهة webOS 25

يدعم تلفزيون LG QNED evo نظام webOS 25، وهو تلفزيون يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI TV) يتعرف عليك، ويتكيف مع تفضيلاتك، ويلبي جميع احتياجاتك.⁷

اكتشف LG QNED evo بألوان جديدة

يمكنك مقارنة الميزات بسهولة جنبًا إلى جنب لاختيار أنسب تلفزيون لك.² ⁸

Table Caption
Features QNED92 QNED9M QNED85
صورة منتج LG QNED92
QNED92
صورة منتج LG QNED9M
QNED9M
صورة منتج LG QNED85
QNED85
الشاشة LG QNED evo LG QNED evo LG QNED evo
اللون Dynamic QNED Color Pro Dynamic QNED Color Dynamic QNED Color
MiniLED شاشة MiniLED بتقنية التعتيم الدقيق (Precision Dimming) تقنية MiniLED مع ميزة التعتيم المحلي المتقدم (Advanced Local Dimming) تقنية MiniLED مع ميزة التعتيم المحلي المتقدم (Advanced Local Dimming)
ميزات webOS AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وAI Picture Wizard/Sound Wizard، وAI Magic Remote AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وAI Picture Wizard/Sound Wizard، وAI Magic Remote AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وAI Picture Wizard/Sound Wizard، وAI Magic Remote
تلفزيون LG NanoCell TV مثبت على الحائط. صورة ملونة على شاشته.

ما هي LG Nanocell؟

توفر LG Nanocell لونًا نقيًا باستخدام الجسيمات النانوية لتحسين الألوان من أجل الوضوح والدقة. استمتع بمحتوى 4K بألوان أكثر ثراءً وحيوية ووضوح أكثر وضوحًا.

LG OLED evo، وLG QNED evo، وLG NanoCell - أيهما الأفضل؟

لكل شاشة مزاياها الخاصة. اعثر على أفضل ما يناسب عادات المشاهدة ونمط الحياة. 

 

• LG OLED evo: لأولئك الذين يريدون تجربة مشاهدة مثالية مدعومة بأحدث معالج alpha AI Processor. استمتع بالصورة الأكثر سطوعًا والألوان والأسود المثالية حتى في الإضاءة الساطعة.

 

• LG QNED evo: لأولئك الذين يريدون ألوانًا ووضوحًا أكثر ثراءً. توفر حلول الألوان MiniLED وDynamic QNED Color Solution وC Precision Dimming Pro تباينًا دقيقًا وتعبيرًا بألوان نابضة بالحياة.

 

• LG NanoCell: بالنسبة لأولئك الذين لديهم عادات عرض عشوائية حيث يوفر التلفزيون ألوانًا نابضة بالحياة وزوايا مشاهدة واسعة - خيار عملي للاستخدام اليومي.

نصائح ذكية لاختيار التلفزيون

ما حجم التلفزيون المناسب لمساحتك؟ >


ما هو أفضل تلفزيون لنمط حياتك؟ >

كيف تقوم تلفزيونات AI TV بتعزيز التلفزيونات الذكية؟ >

استكشف جميع أدلة شراء التلفزيون >

¹صور الشاشة عبارة عن محاكاة.

 

²قد تختلف الميزات حسب الطراز وحجم الشاشة. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.

 

³مقارنة بنفس بالمستوى البدائي للتلفزيون ذكي مع معالج Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 استنادًا إلى مقارنة المواصفات الداخلية. 

 

⁴لن تعمل ميزة AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق النشر على خدمات البث السحابي (OTT). 

 ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.

 

⁵قد يختلف السطوع بناءً على الطراز ومقاس الشاشة ومنطقة السوق.  

  وفقًا للقياسات الداخلية، يصل السطوع الأقصى إلى ثلاثة أضعاف سطوع LG OLED B5 عند عرض بنسبة 10% من الشاشة. 

 

⁶تحققت UL من شاشة LG OLED للحصول على اللون الأسود المثالي المقاس وفقًا لانعكاس الضوء الدائري IDMS 11.5، واستنادًا إلى بيئة الإضاءة الداخلية النموذجية (200 لكس إلى 500 لكس).  

  قد يختلف الأداء الفعلي حسب الإضاءة المحيطة وبيئة المشاهدة. 

  ينطبق ميزة "عدم الانعكاس" على طراز LG OLED M5 مقاس 83‏/77‏/65 بوصة وطراز LG OLED G5 مقاس 83/‏77‏/65‏/55 بوصة. 

  ينطبق "دقة اللون بنسبة 100%" و"حجم اللون بنسبة 100% إلى DCI-P3" على تلفزيونات 2025 OLED TV. 

  تم التحقق من شاشة LG OLED من قِبل UL لقياس تقنية Perfect Color وفقًا لمعايير انعكاس الضوء الدائري 11.5 IDMS. 

  100‏%. يُعرف حجم اللون على أنه أداء الشاشة الذي يساوي أو يزيد عن حجم اللون القياسي DCI-P3 كما تم التحقق منه بشكل مستقل من قبل Intertek. 

  اعتمدت Intertek دقة الألوان بنسبة 100% في شاشة LG OLED مقاسة وفقًا لمعيار CIE DE2000 مع 125 نمط لون. 

  يتم تعريف انعكاس الشاشة على أنه قيمة المكوّن البقعي المتضمن (SCI) عند 550 نانومتر، وتم اختباره بشكل مستقل من قبل Intertek. 

  وفقًا لاختبارات Intertek، توفر شاشة LG OLED انعكاسًا أقل من 1%، مما يعزز الوضوح ويقلل التوهج لمشاهدة أكثر راحة.

 

⁷قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.  

  لا تتوفر ميزة AI Voice Recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم. 

  قد يتطلب جهاز التحكم AI Magic Remote عملية شراء منفصلة حسب حجم التلفزيون وطرازه والمنطقة. 

  سيتم توفير إجمالي 4 ترقيات خلال فترة 5 سنوات، وقد يختلف الجدول الزمني حسب المنطقة أو البلد. التحديث الأمني مدعوم حتى: 31‏/12‏/2028. 

  Omdia.‏ تربع على عرش التلفزيونات كرقم واحد في فئة الأكثر مبيعًا حول العالم لمدة 12 عامًا من 2013 حتى 2024. لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل. 

  قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.

 

⁸قد يختلف الدعم لبعض الميزات حسب المنطقة والبلد.

 

⁹تم تجهيز كل من LG QNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات سلسلة الألوان الواسعة الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمية (Quantum Dot).

 حجم التدرج اللوني (CGV) الخاص بالشاشة يعادل أو يتجاوز حجم CGV لمساحة الألوان DCI-P3 وفقا للاختبارات التي أجرتها Intertek بشكل مستقل. 

 

¹⁰تُطبَّق ميزة Precision Dimming Pro على مقاس 85/75/65 بوصة من QNED92، وتُطبق ميزة Precision Dimming على مقاس 55 بوصة من QNED92.