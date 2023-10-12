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إل جي كيونيد 4K تلفاز ذكي 86 بوصة السلسة 80, معالج ألفا 7 الجيل الخامس, HGiG.

المواصفات

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إل جي كيونيد 4K تلفاز ذكي 86 بوصة السلسة 80, معالج ألفا 7 الجيل الخامس, HGiG.

86QNED806QA

إل جي كيونيد 4K تلفاز ذكي 86 بوصة السلسة 80, معالج ألفا 7 الجيل الخامس, HGiG.

(4)
مظهر أمامي لتلفزيون QNED من إل جي مع صورة ملء الفراغات وشعار المنتج
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المواصفات الرئيسية

نوع العرض

4K QNED

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

ألوان Nano برو

معالج الصور

ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس

HDR (نطاق ديناميكي عالي)

HDR10 / HLG

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

صورة منظمة العفو الدولية

ذكاء إصطناعي للصورة برو

ترقية الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للترقية 4K

تقنية التعتيم

تعتيم محلي

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم

وضع المخرح

نعم

HDR (نطاق ديناميكي عالي)

HDR10 / HLG

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI)

حركة

حركة برو

وضع الصورة

9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))

إمكانية الوصول

مقياس رمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عاكس ألوان

نعم

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع الإضاءة الخلفية

حافة

نوع العرض

4K QNED

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

ألوان Nano برو

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (v 5.0)

مدخل Ethernet

1ea

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 3)

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

2115 x 1215 x 228

وزن التغليف

68.2

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

1925 x 1105 x 46.1

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

1925 x 1165 x 359

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

1532 x 359

وزن التلفزيون بدون حامل

54.5

وزن التلفزيون مع حامل

55.5

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

600 x 400

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

وضع HGIG

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

صوت واضح برو

نعم

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

تلفزيون ذكي

المعرض الفني

نعم

إعدادات العائلة

نعم

لوحة التحكم الرئيسية

نعم

نظام التشغيل (OS)

Webos 22

تنبيه رياضي

نعم

ThinQ

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

يعمل مع Apple AirPlay2

نعم

يعمل مع Apple HomeKit

نعم

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