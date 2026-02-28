About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

* 圖片(或影片)內容僅供說明參考之用, 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

洗衣機

提供智慧且高效的洗衣作業，專為你的生活方式而設計。

探索全系列洗衣機和乾衣機，享受為你量身打造的日常衣物護理解決方案。

LG 洗衣機和乾衣機安裝在洗衣房中的檯面下，空間中還有櫥櫃和裝飾品。

搭載 AI 技術的智慧洗衣機

定義新標準

先進的洗衣機和乾衣機系統，配備智慧控制和輕柔洗衣模式。

讓你的生活充滿貼心與智慧

LG AI 為你處理日常洗衣事務，讓你時刻擁有乾淨衣物，又能輕鬆享受生活的歡樂時光。

了解更多
特寫圖展示 AI Core-Tech 處理器晶片安裝在深色電路板上，顯示發光的線條和連接

黑色背景中有一件白色 T 恤，中間部分有紅色和藍色的數位光掃描效果掃過
呵護衣物

為每次洗衣量身打造最佳行程¹⁾。高效洗衣並呵護衣物。

LG 洗衣機門的前視圖，門內有襯衫，圓形進度圖形圍繞著玻璃逐漸遞減
高效節能

採用精準變頻控制技術和智慧衣物大數據³⁾，節省能源²⁾。

黑色 LG 洗衣機前視圖，搭配聲波圖形和 dB 圖示，表示低噪音
低噪音與低振動

採用直驅馬達降低噪音，並整合零件以有效減少振動⁴⁾。

兩台 LG 洗衣機；左側為深色滾筒式，右側顯示一件粉紅色外套，疊加展示 AI DD 晶片和 6 Motion 圖示

洗衣機

AI DD™智慧直驅變頻馬達

AI DD™智慧直驅變頻馬達運用深度學習技術與 6 Motion Direct Drive，可分析布料特性，並據此為每次洗衣設定最佳方案。為衣物提供量身打造的呵護，同時提高洗衣效率，並減少損壞⁵⁾。

AI DD™智慧直驅變頻馬達 了解更多
LG 乾衣機的剖面視圖，左側展示 AI DUAL Inverter 圖示，右側顯示完整的深色滾筒式型號

乾衣機

AI DUAL Inverter™ 雙迴轉變頻壓縮機

HeatPump熱泵除濕式乾衣科技，搭配AI 技術精準偵測衣物重量、特性和濕度，以設定對應的烘乾時間⁶⁾。壓縮機享有 10 年保固⁷⁾。

AI DUAL Inverter™ 雙迴轉變頻壓縮機 了解更多
LG WashTower 上有乾衣機，下有洗衣機，安裝在洗衣房內，房間內有衣櫃並掛著衣服
WashTower™ AI 智控洗乾衣機
滾筒式洗衣機
滾筒式洗衣機
LG 直立式洗衣機安裝在洗衣房內，旁邊放著疊好的毛毯。
直立式洗衣機
免曬衣乾衣機
免曬衣乾衣機

*皮草、皮革或絲質衣物只能以蒸氣衣物護理行程處理。

特色功能

黑色 LG 洗衣機的前視圖，筒槽開口的箭頭指向外部，表示筒槽容量大
容量加大

筒槽容量更大，輕鬆處理更多衣物⁹⁾。

LG 直立式洗衣機以水和旋轉的箭頭展示 TurboWash3D 功能
TurboWash3D™ 第 3 代 DD 洗衣機

強力清潔僅需 30 分鐘即可洗完，同時保持溫柔勁力，呵護衣物，讓洗衣效益更高。

一隻手拿著智慧型手機，展示連接洗衣機和乾衣機的 LG ThinQ 應用程式，兩台機器則並排安裝在放著衣物的洗衣房內
LG ThinQ™

藉助 LG ThinQ 應用程式，即可透過 Wi-Fi¹⁰⁾輕鬆遠端控制設備。

洗衣機設定快速指南

選購指南

依照需求，做出聰明選擇

比較功能、外型與尺寸，幫助你輕鬆找到最適合的家電。

了解更多

安裝指南

確認你的空間，規劃理想安裝環境

依照簡單步驟進行空間測量與安裝檢查，確保洗乾衣機順利安裝、安心使用。

了解更多

LG 精選實用技巧

探索更多日常使用技巧，讓你的生活家電發揮更大效能。

在現代風格洗衣區域中，一位女士正將衣物放入內建式的 LG 洗衣機

HeatPump+ 熱泵除濕式乾衣解決方案

在明亮的洗衣房中，白色 LG 乾衣機安裝在簡約時尚的內建式櫥櫃中

乾衣機購買指南

在現代風格洗衣房中，一位女士正在使用堆疊的 LG 洗衣機和乾衣機

洗衣技巧：如何使用洗衣機

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

 

1)最佳行程

-洗衣 10 次後，預設行程選擇將設為最常用的行程。

-連續 3 次選擇特定流程的同一個選項後，系統也會自動選擇相同選項。

 

2)高效節能

-與歐盟 2019/2014 法規所定義的 A 級能源效率最低門檻相比，能源效率指數低 55%/40%/30%。能源等級 A-55% 代表我們的 New AI 洗衣機的最高效率等級。僅在部分型號上提供。

-與歐盟 392/2012 法規所定義的 A+++ 級能源效率最低門檻相比，能源效率指數低 26%/15%。當設為 Eco 程式時。能源等級 A+++-26% 代表我們的 New AI 乾衣機的最高效率等級。僅在部分型號上提供。

 

3)

-與歐盟 392/2012 法規所定義的 A+++ 級能源效率最低門檻相比，能源效率指數低 26%/15%。當設為 Eco 程式時。能源等級 A+++-26% 代表我們的 New AI 乾衣機的最高效率等級。僅在部分型號上提供。

 

4)低噪音與低振動

-選擇 LG 洗衣機可以獲得能源、脫水及噪音大小方面的 3 冠王。

-LG 內部實驗室根據 EN 60456:2016/A11:2020，使用 F6V7RWP1WE 進行測試。

-能源、脫水及噪音等級係根據 EU 2019/2014。

-結果可能取決於使用環境。

-僅 615/565 深度型號包括振動感應器。（不包括輕巧型）。

 

5)

-2023 年 1 月經 Intertek 測試。

-Al Wash 洗程清洗 3 公斤衣物，與棉質洗程進行比較 (F4Y7RYW0W)。

-選擇 Steam 選項時不會啟動 AI 感應。

-AI Wash 僅適用於洗滌類型相似的布料 [not all fabric is detected]，並應搭配合適的洗滌劑一起使用。

-實際結果可能因衣物和環境而異。

 

6)AI Dry™ 乾衣

-2024 年 7 月經 Intertek 測試。與棉質行程相比，Al Dry™ 行程在 3 公斤柔軟織物混合負載（混紡襯衫、罩衫、機能 T 恤、雪紡半身裙、聚酯短褲等）(RH90X75V3N) 的情況下，烘乾時間縮短了 32.1%，耗能降低 9.1%。根據布料的類型、厚度和環境，時間或能源消耗可能會增加，結果也可能不同。

-當負載在 5 公斤以下時，AI 感應會啟動。AI Dry™ 僅適用於烘乾類型相似的布料 [not all fabric is detected]。

 

7)

-壓縮機/馬達享 10 年保固。

-此元件保固僅適用於壓縮機/馬達，並且人工費另計。

 

8)

-經 Intertek 測試：經驗證可除去 99.9% 的大腸桿菌和表皮葡萄球菌。

-經英國過敏基金會 (BAF) 認證：由 BAF（英國過敏基金會）認證資料佐證，可預防導致呼吸道和皮膚疾病的過敏原。

 

9)容量加大

-摩擦減振器和配重塊的數量可能隨著型號而有所不同。

-容量加大 - 深度為 615 公釐的型號可達 3 公斤，深度為 565 公釐/475 公釐的型號可達 2 公斤 615 公釐深度：F4Y9LDP2W 與 F14U1JBSK2 / 565 公釐深度：F4Y7RYW2W 與 FH4U2VCNW2 / 475 公釐深度：F2Y7FYPYH 與 F2J8HYP2W。

 

10)LG ThinQ

-智慧功能及語音助理產品可能因應不同國家/地區及型號而異。請諮詢你的經銷商或 LG 以瞭解服務可用性。