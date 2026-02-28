*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

1)最佳行程

-洗衣 10 次後，預設行程選擇將設為最常用的行程。

-連續 3 次選擇特定流程的同一個選項後，系統也會自動選擇相同選項。

2)高效節能

-與歐盟 2019/2014 法規所定義的 A 級能源效率最低門檻相比，能源效率指數低 55%/40%/30%。能源等級 A-55% 代表我們的 New AI 洗衣機的最高效率等級。僅在部分型號上提供。

-與歐盟 392/2012 法規所定義的 A+++ 級能源效率最低門檻相比，能源效率指數低 26%/15%。當設為 Eco 程式時。能源等級 A+++-26% 代表我們的 New AI 乾衣機的最高效率等級。僅在部分型號上提供。

4)低噪音與低振動

-選擇 LG 洗衣機可以獲得能源、脫水及噪音大小方面的 3 冠王。

-LG 內部實驗室根據 EN 60456:2016/A11:2020，使用 F6V7RWP1WE 進行測試。

-能源、脫水及噪音等級係根據 EU 2019/2014。

-結果可能取決於使用環境。

-僅 615/565 深度型號包括振動感應器。（不包括輕巧型）。

-2023 年 1 月經 Intertek 測試。

-Al Wash 洗程清洗 3 公斤衣物，與棉質洗程進行比較 (F4Y7RYW0W)。

-選擇 Steam 選項時不會啟動 AI 感應。

-AI Wash 僅適用於洗滌類型相似的布料 [not all fabric is detected]，並應搭配合適的洗滌劑一起使用。

-實際結果可能因衣物和環境而異。

6)AI Dry™ 乾衣

-2024 年 7 月經 Intertek 測試。與棉質行程相比，Al Dry™ 行程在 3 公斤柔軟織物混合負載（混紡襯衫、罩衫、機能 T 恤、雪紡半身裙、聚酯短褲等）(RH90X75V3N) 的情況下，烘乾時間縮短了 32.1%，耗能降低 9.1%。根據布料的類型、厚度和環境，時間或能源消耗可能會增加，結果也可能不同。

-當負載在 5 公斤以下時，AI 感應會啟動。AI Dry™ 僅適用於烘乾類型相似的布料 [not all fabric is detected]。

-壓縮機/馬達享 10 年保固。

-此元件保固僅適用於壓縮機/馬達，並且人工費另計。

-經 Intertek 測試：經驗證可除去 99.9% 的大腸桿菌和表皮葡萄球菌。

-經英國過敏基金會 (BAF) 認證：由 BAF（英國過敏基金會）認證資料佐證，可預防導致呼吸道和皮膚疾病的過敏原。

9)容量加大

-摩擦減振器和配重塊的數量可能隨著型號而有所不同。

-容量加大 - 深度為 615 公釐的型號可達 3 公斤，深度為 565 公釐/475 公釐的型號可達 2 公斤 615 公釐深度：F4Y9LDP2W 與 F14U1JBSK2 / 565 公釐深度：F4Y7RYW2W 與 FH4U2VCNW2 / 475 公釐深度：F2Y7FYPYH 與 F2J8HYP2W。

10)LG ThinQ

-智慧功能及語音助理產品可能因應不同國家/地區及型號而異。請諮詢你的經銷商或 LG 以瞭解服務可用性。