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吸塵器知識中心
對抗塵蟎5妙招 除蟎吸塵器推薦
你有塵蟎過敏的困擾嗎？明明家裡都有定期掃地、拖地卻還是常常出現打噴嚏等不適，你有想過可能是地毯、寢具、沙發等細節處潛藏的塵蟎所造成的嗎？家中有塵蟎該怎麼辦？想知道該如何對抗塵蟎，那就不要錯過今天介紹的5大妙招以及除蟎吸塵器！
5大妙招以及除蟎吸塵器！
什麼是塵蟎過敏？常見症狀告訴你
台灣居家環境過敏源居高不下的就是塵蟎，加上環境潮濕很容易養塵蟎，這種常見且擺脫不了的惱人問題，糾結著幼兒到年長者許多人的生活。
且塵蟎本身的分泌物、皮、蟲體、卵及糞便都能引發不適反應，只要窗簾、床頭、床套、枕套、牆角、窗框、地毯等沒清潔乾淨，就會變成塵蟎最愛的棲息地，加上若落塵變多時沒有好好清潔，就可能讓人有不舒服的問題。
常見塵蟎過敏症狀。
常見的塵蟎過敏症狀，可能會有：打噴嚏、流鼻水、鼻涕倒流、鼻塞、鼻子癢、咳嗽、眼睛或其它部份紅腫、發癢、眼睛流淚、嘴巴癢、喉嚨癢等，雖是小狀況，但仍會讓人十分困擾，長期下來可能會使身體更加脆弱，加上如果有其它身體不適狀況，更容易加乘累積造成不好的後果。
塵蟎過敏原因︱瞭解來源才能對症下藥
人體在接觸陌生外來物質，像是：花粉、塵蟎、蜂毒、帶殼海鮮、堅果類或是寵物毛屑時，有些人的免疫系統會對這些物質產生過度激烈的反應，而這種過度激烈的反應會在不同的身體部位呈現出來，例如：長蕁麻疹、氣喘，亦或是肚子腹瀉、腹脹，都可能是過敏原造成的現象，而這些造成身體過度反應的外來物質就是所謂的過敏原。
● 過敏原3大類：常聽到過敏原百百種，但其實主要可以分為3大類：
|類型
|來源
|環境過敏原
|塵蟎、黴菌、寵物毛髮、口水或是排泄物、蟑螂、皮屑、花粉、懸浮粒子、乳膠、清潔劑、金屬如：鎳、鈷、鉻與鋅等。
|食物
|蛋、豆類、含麩質食物像小麥、海鮮、魚、蝦、貝類、花生、堅果類等。
|藥物
|抗生素、盤尼西林類、止痛消炎藥、磺胺類藥物等。
● 塵蟎來源：常見又無所不在的塵蟎，就是眾人最困擾的過敏原之一。但其實塵蟎的習性很好掌握，塵蟎喜好陰暗、潮濕、通風不良的環境，像是床單、床套、被套、地毯、窗簾、布質沙發、衣櫥的換季衣物、絨毛布偶、窗框或地上轉角積累灰塵處，以及書架上的書都可能是塵蟎的藏身之處，幾乎是到處都可能有它的身影。因此，保持家中環境乾淨、乾燥就是對抗塵蟎的簡單原則。
尤其像是會跟人體直接接觸的枕套、被子、沙發、地毯等織品，更是重點的清潔對象，可以透過除濕機、吸塵器、空氣清淨機等去輔助居家環境清掃，用快速便利方式去除塵蟎。
塵蟎過敏怎麼辦？如何消滅塵蟎，5妙招報你知
家中若有對塵蟎易感到不適者，或有嬰幼兒，就需要特別注意，如何消滅塵蟎？透過以下5大妙招，協助你將家中環境清掃乾淨，遠離不適感。
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1. 用心選材質：在挑選家具家飾時，可以考量排除容易成為塵蟎溫床的高風險物品，例如：毛毯、布製品家具等。
2. 增加防護套：在易生塵蟎的用品中，挑選防擋塵蟎或類似功用之專用枕套、被套等，以緊密織網的材質設計，讓塵蟎不易入住，皮屑等也不易掉入。
3. 通風及控濕：塵蟎最喜歡70~80%濕度的環境，因此儘量讓家中環境濕度降低及保持通風，或有良好的排風設備會是較好的做法。建議可以使用除濕機來調節室內濕度，讓環境乾爽，也可搭配空氣清淨機，過濾空氣懸浮微粒，以減少人體接觸到其它過敏原的機會。更要記得定期更換濾網，以免有塵蟎殘留，造成排出髒空氣。
4. 定期做清洗：因塵蟎糞便、蟲體等都可能會引發不適反應，因此家飾、床套等都需做定期清潔，建議2週一次，用熱水（50°C以上）浸泡後再水洗，也可用烘衣機高溫（50°C～60°C）烘乾衣物或者以陽光日曬加強。甚至也可搭配防蟎專用洗衣精或洗衣粉來做洗淨。
5. 定期做清掃：用空氣清淨機及吸塵器清潔環境，除了塵蟎外，也將花粉、灰塵、皮屑等一併清除，可大大降低發生不適反應的可能。
除蟎吸塵器推薦︱簡單找回潔淨空間
塵蟎無所不在，媽媽們做家事時如何省力又能對抗塵蟎呢？選擇一個好的除蟎吸塵器就是你的最佳起手式。而 LG 吸塵器就可為你做到。
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● 強勁吸力集塵：吸塵器的選擇除了強勁吸力外，為了有效清除灰塵、皮屑、塵蟎等，也要重視集塵效果，不要讓好不容易清潔完的垃圾，因清倒造成二次污染。而 LG A9K 吸塵器除了強勁吸力外，可搭配除蟎吸頭加強高速震動清潔，且自動除塵到集塵袋，再加上 UVC 紫外線，防護最全面。
● 先乾後濕再空清：為了避免灰塵等四處飛散，先用吸塵器清潔後，再用有濕拖功能的吸塵器清潔地板，雙旋方向徹底清潔，清掃後再搭配空氣清淨機，將空氣中殘留微粒再次清除。
● 各式吸頭搭配加乘：因應家中不同環境、家具及家飾等，運用適合的吸塵器吸頭才能事半功倍，例如：隙縫吸頭、二合一毛刷吸頭及可調整長度的集塵管，將家中角落死角的灰塵、皮屑、塵蟎等徹底清除。