1. 用心選材質：在挑選家具家飾時，可以考量排除容易成為塵蟎溫床的高風險物品，例如：毛毯、布製品家具等。

2. 增加防護套：在易生塵蟎的用品中，挑選防擋塵蟎或類似功用之專用枕套、被套等，以緊密織網的材質設計，讓塵蟎不易入住，皮屑等也不易掉入。

3. 通風及控濕：塵蟎最喜歡70~80%濕度的環境，因此儘量讓家中環境濕度降低及保持通風，或有良好的排風設備會是較好的做法。建議可以使用除濕機來調節室內濕度，讓環境乾爽，也可搭配空氣清淨機，過濾空氣懸浮微粒，以減少人體接觸到其它過敏原的機會。更要記得定期更換濾網，以免有塵蟎殘留，造成排出髒空氣。

4. 定期做清洗：因塵蟎糞便、蟲體等都可能會引發不適反應，因此家飾、床套等都需做定期清潔，建議2週一次，用熱水（50°C以上）浸泡後再水洗，也可用烘衣機高溫（50°C～60°C）烘乾衣物或者以陽光日曬加強。甚至也可搭配防蟎專用洗衣精或洗衣粉來做洗淨。

5. 定期做清掃：用空氣清淨機及吸塵器清潔環境，除了塵蟎外，也將花粉、灰塵、皮屑等一併清除，可大大降低發生不適反應的可能。