48 吋｜LG OLED evo AI 4K 智慧顯示器｜C6 極緻系列｜2026

2)*亮度可能因型號、螢幕尺寸和市場區域而異。

*智慧增亮引擎適用於 65/55/48 吋 OLED C6 機型。

3)*LG OLED 顯示面板經 Intertek 認證，以 125 種顏色模式測量，色彩還原度達 100% (CIE DE2000)。

*顯示色域量 (CGV) 經 Intertek 獨立驗證，等同或超越 DCI-P3 色彩空間的 CGV。

*LG OLED 顯示面板經 UL 認證，在 500lux 照度下可呈現 ≤0.24nit 的黑階表現 (基於 IDMS 11.5 節環形光反射測量)。

*LG OLED 顯示面板經 UL 認證，在 500lux 照度下可呈現 >99% 的色彩一致性 (基於 IDMS 11.5 節環形光反射測量)。

*實際效能可能因環境光線和觀看環境而異。

4)*LG OLED 智慧顯示器面板已通過 UL 白金級低藍光認證。

5)*根據LG社內比較，此為與 2025 年第8代 α9 AI 4K 影音處理晶片相比之結果。

6)*AI 影像 Pro 適用於 OTT 服務中受版權保護的內容。

*影像可升級至媲美 4K 的畫質。實際效果可能因原始解析度而異。

*根據LG社內比較，處理速度較 2025 第8代 α9 AI 影音處理晶片更快。

7)*需透過音效模式選單啟動。實際音效可能因聆聽環境而異。

8)*音效可能因聆聽環境而異。

9)*AI 智慧搜尋 (Copilot) 適用於支援 webOS 5年保證升級的 OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD 機型，包含 2022 年起發表的機型。

*需連接網際網路，合作夥伴的 AI 服務可能變更或需要訂閱。

*此功能可能因地區和機型而異，且在不支援大型語言模型 (LLM) 的國家/地區無法使用。

10)*部分功能可能不支援特定地區或機型。

*顯示的選單可能與發布時有所不同。

*關鍵字推薦會因應用程式和時間而異。

*「即時場景資訊」功能僅在支援 EPG (電子節目指南) 的國家/地區提供。

*「正在播放」功能不適用於 Netflix 和其他內容供應商的應用程式，因此不會顯示。

*「生成式 AI」功能僅在特定地區或機型提供。

11)*視所在地區與網路連線狀況，顯示內容可能會減少或受限。

*AI 聲紋辨識的支援情況可能因地區和國家而異，適用於 2024 年起推出的 OLED、QNED、NANO 4K UHD 智慧顯示器，以及 2026 年起推出的 MRGB 和 FHD 智慧顯示器。

*此功能僅適用於支援 AI 聲紋辨識帳戶的應用程式。

*聲音相似者可能解鎖，若因健康或其他因素導致聲音改變，辨識功能可能無法正常運作。

*提供的小工具可能因國家而異，並可能隨時變更或終止，恕不另行通知。

*我的首頁適用於 2026 年 OLED、MRGB、QNED、NANO 4K UHD 智慧顯示器。

12)*需要連接網際網路。

*可將 AI 聊天機器人連結至客戶服務。

*在不支援 NLP (自然語言處理) 的國家/地區，可能無法使用語音應用程式存取和相關功能。

13)*webOS 5年保證升級為軟體升級計畫，僅適用於特定型號。升級次數與支援期限可能因產品、型號或地區而異。

*升級時程以及功能、應用程式和服務可能因型號和地區而異。

*可用的功能、內容和服務如有變更，恕不另行通知，且可能因產品、型號或地區而異。

14)*可快速存取智慧顯示器的 AI 功能，但遙控器本身不具備 AI 處理能力。

*AI 智慧滑鼠遙控器的設計、適用情況和功能可能因地區和支援語言而異，即使是相同型號也可能有所不同。

*部分功能可能需要連接網際網路。

*AI 語音辨識僅在支援當地語言 NLP (自然語言處理) 的國家/地區提供。

15)*僅適用於支援 165Hz 的遊戲或 PC 輸入訊號。

*NVIDIA G-Sync 相容於 RTX 20、RTX 30、RTX 40 和 GTX 16 系列顯示卡。更早期的 GPU 不支援 G-Sync 相容性。

16)*LG OLED 智慧顯示器系列均已通過 VESA 的 DSC 認證。

17)*需訂閱。服務內容可能因會員方案而異。

*僅適用於 LG OLED W6、G6、C6、MRGB96 及 MRGB9M。

*GeForce NOW 適用情況可能因國家/地區而異。

*在 ULL 模式下，僅能連接一個控制器 (遊戲手把)。其他藍牙裝置的使用可能會受到影響。

*為獲得最佳效能，建議使用乙太網路或 5GHz Wi-Fi 連線。

18)*在 ULL 模式下，僅能連接一個控制器 (遊戲手把)。其他藍牙裝置的使用可能會受到影響。

*為獲得最佳效能，建議使用乙太網路或 5GHz Wi-Fi 連線。

19)*LG OLED 顯示面板經 Intertek 認證為「0.1 毫秒反應時間 (Gray to Gray) 與合格遊戲效能」。

20)*HGiG 是由遊戲和顯示器產業的公司組成的志願團體，旨在制定並向大眾提供改善消費者 HDR 遊戲體驗的指南。

*對 HGiG 的支援可能因國家/地區而異。

*OLED C6 的 83/77/65/55/48/42 吋機型擁有 ClearMR 10000 認證。

*ClearMR 是 VESA 的一項認證計畫，用於評估顯示器的動態模糊效能。

21)*對雲端遊戲服務的支援可能會因地區有所不同。

*部分遊戲服務可能需要訂閱及搭配遊戲手把。

*遊戲手把需另行購買。

22)*安裝條件可能有所不同。

23)*適用內容可能因國家/地區而異，且可能隨時變更。

*須訂閱 LG Gallery+ 才能存取完整內容和功能。

24)*使用此功能必須登入 Google 相簿帳戶，且你的應用程式中至少有 10 張相片。

25)*省電功能僅在同時啟用「藝廊模式」和「隨時就緒」時適用。若關閉「隨時就緒」，「藝廊模式」的耗電量將與智慧顯示器開啟時相同。

26)*亮度感應器可能因型號和國家/地區而異。

27)*動態感應器僅適用於 W6 和 G6 型號。

28)*LG Channels 支援的內容因地區而異。

29)*LG 支援 'Matter' Wi-Fi 裝置。'Matter' 支援的服務和功能可能會因連接的裝置而異。ThinQ 和 Matter 的初始連線應透過 ThinQ 行動應用程式進行。

30)*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*支援 FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式與 Dolby Vision 杜比視界。

*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式在 AppleTV+ 和 Amazon Prime Video 應用程式中自動啟動。

*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式在配備光線感應器的型號上提供。

31)*「即時場景資訊」功能僅在支援 EPG (電子節目指南) 的國家/地區提供。

*支援範圍可能因國家/地區而異。

*AI 歡迎模式提供的資訊僅供一般參考，可能不夠準確。LG 對於因信賴此類資訊而採取的任何行動或決策，概不負責。

32)*Soundbar 為選購配件。

*音效模式控制可能因型號而異。

*請注意，服務可能在購買時尚未提供。更新需要網路連線。

*LG 智慧顯示器遙控器的使用僅限於特定功能。