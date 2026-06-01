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83 吋｜LG OLED evo AI 4K 智慧顯示器｜C6 極緻系列｜2026

83 吋｜LG OLED evo AI 4K 智慧顯示器｜C6 極緻系列｜2026

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Front view of 83 吋｜LG OLED evo AI 4K 智慧顯示器｜C6 極緻系列｜2026 OLED83C6PTA
LG OLED evo AI C6 的前視圖，發佈於 2026 年，顯示層疊的多色圖形，搭配 Hyper Radiant Color 技術、Perfect Black 和 Perfect Color 標示，以及 World’s No.1 OLED TV for 13 Years 徽章。
LG OLED evo AI C6 前視圖與側視圖，突出顯示 83 吋螢幕與 1842 公釐畫面寬度、1055 公釐整體高度、52.9 公釐超薄厚度，未搭配支架。
展示 LG OLED evo AI C6 採用 Hyper Radiant Color 技術，呈現完美純黑和完美色彩效果，亮度提升 3.2 倍，並配備搭載雙 AI 引擎的第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器。
展示 LG OLED evo AI C6 搭載智慧增亮 Pro 技術，顯示昏暗的場景，畫面中一隻鹿的輪廓四周圍繞著發光的微粒，呈現峰值亮度提升 3.2 倍、更明亮的效果與更清晰的細節。
LG OLED evo AI C6 以分割畫面顯示行星與群星場景，相較於防眩光霧面螢幕，其完美純黑與完美色彩螢幕能在任何明暗環境下都呈現更清晰的畫質，並具備獲 UL 認證和 Intertek 認證的色彩容量和色彩還原度。
LG OLED evo C6 AI 智慧顯示器的第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器在昏暗的電路板上散發紫色和藍色的光，突顯雙 AI 引擎，展示 NPU 處理速度提升高達 5.6 倍，CPU 速度提升 50%，GPU 效能提升 70%。
展示人工智慧類別 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章，代表認可運用 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 的 Multi-AI 智慧搜尋功能。
展示 LG OLED evo AI C6 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub，遙控器上方有一個 AI 圖示，周圍環繞著許多 Multi AI 智慧搜尋標籤，包括 AI 歡迎模式、AI 聲紋辨識與 My Page、AI 聊天機器人、AI 專屬個人化影像/音效設定。
展示 LG OLED evo AI C6 採用 LG Shield，畫面中間顯示 LG Shield 標誌，下方顯示安全圖示，上方顯示 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章，代表資料和系統安全防護。
展示 LG OLED evo AI C6 採用 4K 165Hz 面板，提供無與倫比的遊戲體驗，顯示高速賽車遊戲的畫面，一輛黃色開輪式賽車正在行進，螢幕上顯示粗體「WIN」字樣，上方則顯示 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync Premium 標誌。
LG OLED evo AI C6 壁掛式安裝在風格時尚的客廳中，採用極致纖薄搭配極窄邊界設計，螢幕顯示日落時分的河邊城市景觀。
Front view of 83 吋｜LG OLED evo AI 4K 智慧顯示器｜C6 極緻系列｜2026 OLED83C6PTA
LG OLED evo AI C6 的前視圖，發佈於 2026 年，顯示層疊的多色圖形，搭配 Hyper Radiant Color 技術、Perfect Black 和 Perfect Color 標示，以及 World’s No.1 OLED TV for 13 Years 徽章。
LG OLED evo AI C6 前視圖與側視圖，突出顯示 83 吋螢幕與 1842 公釐畫面寬度、1055 公釐整體高度、52.9 公釐超薄厚度，未搭配支架。
展示 LG OLED evo AI C6 採用 Hyper Radiant Color 技術，呈現完美純黑和完美色彩效果，亮度提升 3.2 倍，並配備搭載雙 AI 引擎的第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器。
展示 LG OLED evo AI C6 搭載智慧增亮 Pro 技術，顯示昏暗的場景，畫面中一隻鹿的輪廓四周圍繞著發光的微粒，呈現峰值亮度提升 3.2 倍、更明亮的效果與更清晰的細節。
LG OLED evo AI C6 以分割畫面顯示行星與群星場景，相較於防眩光霧面螢幕，其完美純黑與完美色彩螢幕能在任何明暗環境下都呈現更清晰的畫質，並具備獲 UL 認證和 Intertek 認證的色彩容量和色彩還原度。
LG OLED evo C6 AI 智慧顯示器的第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器在昏暗的電路板上散發紫色和藍色的光，突顯雙 AI 引擎，展示 NPU 處理速度提升高達 5.6 倍，CPU 速度提升 50%，GPU 效能提升 70%。
展示人工智慧類別 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章，代表認可運用 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 的 Multi-AI 智慧搜尋功能。
展示 LG OLED evo AI C6 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub，遙控器上方有一個 AI 圖示，周圍環繞著許多 Multi AI 智慧搜尋標籤，包括 AI 歡迎模式、AI 聲紋辨識與 My Page、AI 聊天機器人、AI 專屬個人化影像/音效設定。
展示 LG OLED evo AI C6 採用 LG Shield，畫面中間顯示 LG Shield 標誌，下方顯示安全圖示，上方顯示 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章，代表資料和系統安全防護。
展示 LG OLED evo AI C6 採用 4K 165Hz 面板，提供無與倫比的遊戲體驗，顯示高速賽車遊戲的畫面，一輛黃色開輪式賽車正在行進，螢幕上顯示粗體「WIN」字樣，上方則顯示 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync Premium 標誌。
LG OLED evo AI C6 壁掛式安裝在風格時尚的客廳中，採用極致纖薄搭配極窄邊界設計，螢幕顯示日落時分的河邊城市景觀。

主要功能

  • LG OLED 連續13年全球銷售 NO.1｜以創新定義視界
  • 極光煥彩顯色技術｜峰值亮度最高提升 3.2 倍，精準刻畫每個亮部細節
  • 完美純黑與完美色彩｜任何光線下皆能呈現深邃對比與生動原色
  • 第3代 α11 AI 4K影音處理晶片｜搭載雙 AI 引擎，重塑極致細膩影像
  • 極致流暢的遊戲體驗｜支援4K 165Hz並相容 G-SYNC 與 FreeSync Premium
更多
授予 LG Shield 的網路安全類別 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章

CES 創新獎 - 獲獎產品
(LG Shield 資安防護盾)

網路安全類

授予 Multi-AI 的人工智慧類別 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章

CES 創新獎 - 獲獎產品
(Multi AI 多模型智慧技術)

AI 人工智慧

證明連續 8 年獲評最佳智慧顯示器系統的 AVForums Editor’s Choice 徽章，包括 2025/26

AVForums 編輯精選 -
2025/26 最佳智慧電視/顯示器系統

「連續 8 年榮獲最佳智慧電視/顯示器系統」

*CES 創新獎的評選結果，係根據參賽者提交予評審之說明資料。美國消費技術協會 (CTA) 未對任何提交內容或主張的準確性進行認證，亦未對獲獎產品進行實測。

為什麼選擇 LG OLED evo C6

展示 LG OLED evo AI C6 採用 Hyper Radiant Color 技術，呈現完美純黑和完美色彩效果，亮度提升 3.2 倍，並配備搭載雙 AI 引擎的第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器。

極光煥彩顯色技術

展示 LG OLED evo AI C6 配備完美純黑與完美色彩效果，以分割畫面顯示行星場景進行對比，左側為較薄的黑色，右側細節更清晰、黑色更深邃且色彩表現更鮮明。

完美純黑 & 完美色彩

展示 LG OLED evo AI C6 採用 4K 165Hz 面板，提供無與倫比的遊戲體驗，顯示高速賽車遊戲的畫面，一輛黃色開輪式賽車正在行進，螢幕上方則顯示 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync Premium 標誌。

4K 165Hz
巔峰遊戲體驗

展示 LG OLED evo AI C6 配備屢獲殊榮的 Multi AI webOS，深色背景中顯示 Microsoft Copilot 和 Google Gemini 標誌，代表支援透過顯示器介面存取的 AI 相關服務。

屢獲殊榮的 Multi AI webOS

展示 LG OLED evo AI C6 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub，遙控器上方有一個 AI 圖示，周圍環繞著許多 Multi AI 智慧搜尋標籤，包括 AI 歡迎模式、AI 聲紋辨識與 My Page、AI 聊天機器人、AI 專屬個人化影像/音效設定。

AI 樞紐中心 打造專屬個人化體驗

深色背景中顯示著 LG Shield 標誌與安全圖示，強調 webOS 保障隱私權、資料安全和系統完整性的能力。

LG Shield 資安防護盾 全面守護

什麼是極光煥彩顯色技術

極光煥彩顯色技術作為次世代 OLED 技術，將畫質提升至全新境界。在任何光線下皆能呈現無比亮度、完美純黑與完美色彩，並透過最強大的第3代 α11 AI 4K 影音處理晶片，呈現驚艷 4K 畫面。體驗前所未有的 OLED，探索觀影全新標準。

智慧增亮引擎 Pro

3.2 倍亮度提升，綻放 OLED 璀璨光芒

第3代 α11 AI 4K 影音處理晶片的全新智慧增亮演算法與光控架構，可提供高達 3.2 倍的峰值亮度，展現更生動的亮部與更清晰的細節。1)

展示 LG OLED evo AI C6 搭載智慧增亮 Pro 技術，顯示昏暗的場景，畫面中一隻鹿的輪廓四周圍繞著發光的微粒，呈現峰值亮度提升 3.2 倍、更明亮的效果與更清晰的細節。

完美純黑 & 完美色彩

無論任何光線
始終呈現完美純黑與完美色彩

LG OLED 智慧顯示器具備經 UL 認證的完美純黑與完美色彩，提供更深邃的對比、更高的亮度，以及生動精準的色彩。即使在明亮的室內，也能清晰看見每一顆繁星。3)

LG OLED evo AI C6 以分割畫面顯示行星與群星場景，相較於防眩光霧面螢幕，其完美純黑與完美色彩螢幕能在任何明暗環境下都呈現更清晰的畫質，並具備獲 UL 認證和 Intertek 認證的色彩容量和色彩還原度。

展示 LG OLED evo AI C6 與符合 Eyesafe RPF 40 標準的 UL 認證徽章，代表顯示器經驗證能有效減少有害藍光。

展示 LG OLED evo AI C6 與符合 Eyesafe RPF 40 標準的 UL 認證徽章，代表顯示器經驗證能有效減少有害藍光。

通過 Eyesafe® 護眼認證，有效降低藍光，讓每一幀畫面都溫柔呵護您的雙眼4)

LG 第3代 α11 AI 4K 影音處理晶片
搭載 Dual AI 雙核神經引擎淬鍊極致 4K 畫質

第3代 α11 AI 4K 影音處理晶片將 OLED 效能推向極限，精準控制 830 萬個自體發光像素。搭載 Dual AI 雙核神經引擎，超越單一 AI 運算，同步提升清晰度與質感的細緻度，呈現更銳利、自然的 4K 畫質。5)

LG OLED evo C6 AI 智慧顯示器的第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器在昏暗的電路板上散發紫色和藍色的光，突顯雙 AI 引擎，展示 NPU 處理速度提升高達 5.6 倍，CPU 速度提升 50%，GPU 效能提升 70%。

LG OLED evo C6 AI 智慧顯示器的第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器在昏暗的電路板上散發紫色和藍色的光，突顯雙 AI 引擎，展示 NPU 處理速度提升高達 5.6 倍，CPU 速度提升 50%，GPU 效能提升 70%。

為什麼選擇 LG AI 智慧顯示器？

LG AI 智慧顯示器優化影音表現 AI Hub 樞紐中心讓日常更智慧

AI HDR 畫質重塑技術

升級每一幀畫面
呈現 HDR 般生動光影

AI 自動優化色彩、亮度與對比，將 SDR 畫質提升至 HDR 等級，賦予影像更豐富的層次與真實感。

探索 AI Hub 樞紐中心 三大不容錯過的獨特優勢

結合 Google Gemini 與 Microsoft Copilot 的進階搜尋體驗

只需說出您想搜尋的內容，再選擇最適合的 AI 模型，系統便會串聯多個 AI 模型，提供更廣泛、更精準的搜尋結果。9)

專屬您的個人化內容推薦與即時資訊

AI 歡迎模式能根據您的興趣，推薦專屬內容與最新資訊。「即時場景資訊」功能可依據您正在觀看的內容，提供相關建議與資訊；而「生成式 AI」則能協助您搜尋並創造影像。10)

LG AI 智慧顯示器能辨識您的聲音，並直接進入為您量身打造的「我的首頁」！

進入我的首頁後，從天氣、行事曆、小工具到您最愛的賽事比分，所有資訊一目了然。11)

深色背景中顯示著 CES Innovation Awards 2026 Honoree 徽章。Multi-AI 架構榮獲人工智慧類別嘉獎。

深色背景中顯示著 CES Innovation Awards 2026 Honoree 徽章。Multi-AI 架構榮獲人工智慧類別嘉獎。

屢獲殊榮的
Multi AI webOS

獲獎無數的 webOS 現由 LG Shield 資安防護盾全面守護

深色背景中顯示著 AVForums Editor’s Choice 徽章，該獎章授予 LG webOS 25，名為 Best Smart TV System 2025/2026。

深色背景中顯示著 AVForums Editor’s Choice 徽章，該獎章授予 LG webOS 25，名為 Best Smart TV System 2025/2026。

連續 8 年榮獲最佳智慧電視/顯示器系統

深色背景中顯示著 LG Shield 標誌與安全圖示，強調 webOS 保障隱私權、資料安全和系統完整性的能力。圖片中還展示了 CES Innovation Awards 2026 Honoree 徽章。

深色背景中顯示著 LG Shield 標誌與安全圖示，強調 webOS 保障隱私權、資料安全和系統完整性的能力。圖片中還展示了 CES Innovation Awards 2026 Honoree 徽章。

LG Shield 資安防護盾

值得信賴的資安防護

LG Shield 資安防護盾的 7 大核心技術，從安全資料儲存與管理、加密演算法、軟體完整性、使用者身份認證與存取控制、安全資料傳輸、資安事件偵測與應變，到安全更新管理，全方位確保您的資料安全無虞。

值得信賴的資安防護 深入了解 LG Shield 資安防護盾

webOS 5年保證升級

5 年免費升級保證13)

透過黃色背景中顯示四個防護圖示，象徵 LG Quad Protection。圖示分別標示雷擊防護、濕氣防護、突波保護和由 LG Shield 守護的 webOS 字樣。

透過黃色背景中顯示四個防護圖示，象徵 LG Quad Protection。圖示分別標示雷擊防護、濕氣防護、突波保護和由 LG Shield 守護的 webOS 字樣。

LG 四重安全防護技術

LG 四重安全防護技術
讓您的 LG 智慧顯示器堅固耐用

從硬體到軟體，您的 LG 智慧顯示器皆受周全保護。內建電容器可抵禦雷擊等高壓，半導體則具備突波保護設計。矽膠與保護塗層能保護晶片組免受濕氣影響，更有 LG Shield 資安防護盾確保您的資料萬無一失。

AI 智慧滑鼠遙控器

如滑鼠般輕鬆點選 盡情探索 AI 樞紐中心

使用 AI 智慧滑鼠遙控器，輕鬆操控您的智慧顯示器。透過動態感應器與滾輪，如滑鼠般點擊、拖曳，或直接下達語音指令，操作直覺便利。14)

展示 LG OLED evo AI C6 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub，遙控器上方有一個 AI 圖示，周圍環繞著許多 Multi AI 智慧搜尋標籤，包括 AI 歡迎模式、AI 聲紋辨識與 My Page、AI 聊天機器人、AI 專屬個人化影像/音效設定。

為什麼選擇 LG OLED evo 暢玩遊戲？

極致流暢 無撕裂的遊戲體驗

支援 4K 165Hz、G-Sync 與 AMD FreeSync 相容

高達 165Hz 的更新率為每場遊戲帶來更清晰、流暢的動態。相容 G-Sync 與 AMD FreeSync Premium 技術，可維持畫面穩定無撕裂，而 VRR 與超低輸入延遲則確保每個動作都流暢靈敏，讓您在每場對決中佔盡先機。15)

展示 LG OLED evo AI C6 採用 4K 165Hz 面板，提供無與倫比的遊戲體驗，顯示高速賽車遊戲的畫面，一輛黃色開輪式賽車正在行進，螢幕上顯示粗體「WIN」字樣，上方則顯示 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync Premium 標誌。

全球首款 VESA DSC 認證 視覺無損低延遲遊戲體驗

透過 VESA 認證的 DSC 技術，您可經由 HDMI 2.1 獲得視覺無損的細節與即時的遊戲反應速度，享受流暢、高解析度的遊戲過程，畫面全程清晰無失真。16)

全球首款 4K 120Hz HDR 雲端遊戲

透過 NVIDIA GeForce NOW，無須外接裝置，即可在您的智慧顯示器上暢玩 4K 120Hz HDR 遊戲。採用 NVIDIA Blackwell 架構，享受媲美 GeForce RTX 5080 效能的頂級雲端遊戲體驗。17)

全球首款支援超低延遲藍牙技術控制器的智慧顯示器

支援超低延遲藍牙技術控制器，體驗高效能的雲端遊戲，將輸入延遲降低至 3.0ms 以下。即使在雲端暢玩，也能享受如實體接線般無縫、靈敏的操控感。18)

0.1ms 疾速反應時間認證 OLED 瞬時響應 告別殘影

憑藉 0.1ms 像素反應時間與 ALLM 自動低延遲模式，每個指令都能即時精準呈現。極致的靈敏反應，讓高速遊戲畫面清晰流暢、操控自如，提供無可比擬的競爭優勢。19)

VESA ClearMR 10000 頂級認證 清晰捕捉每個動態瞬間

LG OLED evo 榮獲 ClearMR 10000 認證，能大幅減少動態模糊，確保高速畫面清晰銳利。結合 HGiG 技術，忠實還原遊戲創作者的 HDR 色調映射，呈現精準亮暗細節與平衡色彩，讓每個動態與場景皆能完美如實呈現。20)

LG OLED evo AI C6 顯示 webOS 螢幕上的 LG Gaming Portal，展示一步操作即可進入的遊戲中心，可透過 NVIDIA GeForce NOW 和 webOS 應用程式等雲端遊戲服務存取多個遊戲應用程式。

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG 全球雲端遊戲

一站式遊戲中心
讓顯示器化身
終極遊戲主機

探索來自 NVIDIA GeForce Now、原生 webOS 應用程式等數千款遊戲。無論使用遙控器或遊戲手把，都能輕鬆找到適合的遊戲，甚至能透過挑戰模式與其他玩家一較高下。21)

配備遊戲儀表板和優化器的 LG OLED evo AI C6 並排顯示遊戲畫面和螢幕選單，可即時調整遊戲設定，例如更新率、延遲和視覺模式。

配備遊戲儀表板和優化器的 LG OLED evo AI C6 並排顯示遊戲畫面和螢幕選單，可即時調整遊戲設定，例如更新率、延遲和視覺模式。

遊戲選單與遊戲最佳化

輕鬆調整遊戲設定
打造專屬遊戲風格

透過遊戲選單進行快速即時控制，並使用遊戲最佳化微調您的偏好設定，輕鬆客製化您的遊戲體驗。自由調整更新率、延遲與影像模式，為每次遊戲打造最佳化設定。

為什麼 LG OLED evo 是設計愛好者的
不二選擇？

極致纖薄設計
完美融入現代生活美學

憑藉其纖窄邊框與極致纖薄的機身，螢幕本身即是視覺的唯一焦點，創造出更純粹、無縫的整體外觀。從邊緣到邊緣，感受近乎無界的設計，優雅地融入您的居家空間。22)

LG OLED evo AI C6 壁掛式安裝在風格時尚的客廳中，採用極致纖薄搭配極窄邊界設計，螢幕顯示日落時分的河邊城市景觀。

LG OLED evo AI C6 壁掛式安裝在風格時尚的客廳中，採用極致纖薄搭配極窄邊界設計，螢幕顯示日落時分的河邊城市景觀。

LG Gallery+ 讓家化為藝術展廳

LG Gallery+

隨心揀選琳瑯畫作
妝點非凡品味

透過 LG Gallery+，您能瀏覽超過 100 件藝術作品、情境影片及其他視覺內容，為您的空間增添品味。內容庫將定期更新，讓您能以精選內容客製化您的居家風格，展現獨特品味。23)

配備 LG Gallery+ 的 LG OLED evo AI C6，並支援透過 Music Lounge 播放背景音樂，螢幕上顯示著《Forest Evening》的森林湖泊場景，同時顯示 music lounge 介面，可選擇播放情境氛圍音樂、透過藍牙連線播放音樂以及其他控制選項。

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Music Lounge 背景音樂模式

用音樂渲染 專屬氛圍

讓音樂與畫面完美同步，營造恰如其分的氛圍。您可播放依據個人喜好推薦的曲目，或透過藍牙連線，播放您的專屬歌單。

LG OLED evo AI C6 將 Google 相簿家庭照片以網格方式呈現，手機顯示相簿清單，並已啟用「Family Trip」相簿同步設定。

LG OLED evo AI C6 將 Google 相簿家庭照片以網格方式呈現，手機顯示相簿清單，並已啟用「Family Trip」相簿同步設定。

我的相片

輕鬆串連 Google 相簿
展示您的珍藏回憶

只需透過手機，即可輕鬆將 Google 相簿帳戶與智慧顯示器連動。運用您個人相簿中的珍藏影像，隨心打造專屬的個人化空間。24)

重要資訊，一目了然。您可以獲取天氣更新、體育賽事提醒、查看 Google 日曆，甚至為 AI 樞紐中心、預約觀看等設定通知。

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

個人化資訊看板

整合式個人化看板
關鍵資訊一目了然

重要資訊一目了然。可獲取天氣與賽事提醒、查看 Google 日曆，甚至能為 AI Hub 樞紐中心、預約觀看等設定通知。

藝廊模式

無縫切換 盡顯藝術之美

開啟藝廊模式後，智慧顯示器在展示您所選的藝術作品時，也能持續節省能源，為您的空間增添一抹時尚與優雅。25)

自動亮度調節

任何光線下
均呈現最佳亮度

亮度控制功能會根據周圍環境光線，自動調整螢幕亮度，確保在任何環境下，觀影體驗都清晰而舒適。26)

動作感應器

智慧感應 即時回應

動作偵測功能讓智慧顯示器能智慧回應，根據您是否在附近，自動切換顯示模式。27)

LG Channels

免費盡享 無限娛樂

LG Channels 將直播與隨選平台的多元內容整合於一處，讓您以前所未有的輕鬆方式，探索鍾愛的影音世界。28)

配備智慧物聯功能的 LG OLED evo AI C6 螢幕上顯示著 Home Hub 介面，展示與 Google Home 及 LG ThinQ 的連線，並在單一操作介面中顯示智慧顯示器、各種裝置與應用程式。

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

智慧串聯

AI 樞紐中心
您的全方位智慧家庭平台

AI 樞紐中心整合您所有的智慧裝置。無縫串聯、控制並與家中支援 Google Home 等平台的物聯網裝置互動。29)

細緻入微
還原電影細節原貌

杜比視界 & 製作人模式

透過 Dolby Vision 與 FILMMAKER MODE 製作人模式，體驗導演的創作初衷。其環境光補償功能可根據周遭光線自動調整，讓影像呈現盡可能忠於原始樣貌。30)

Dolby Atmos 杜比全景聲

系統將聲音渲染為沉浸式的 360° 音訊物件，而非傳統的靜態聲道，創造出家庭劇院般的環境，讓聲音的細節與深度忠實還原每個場景。

身歷其境
享受每場精彩賽事

LG Soundbar 沉浸式環繞音效
昇華每個場景

WOW Orchestra 同步音場

LG 智慧顯示器與 Soundbar 同步齊鳴
打造全方位環繞音場

讓智慧顯示器與 Soundbar 同步發聲，擴展了音場的深度與方向性，帶來更為飽滿的沉浸式環繞體驗。32)

LG OLED evo AI C6 搭載 WOW Orchestra 與 WOWCAST，螢幕下方搭配 Soundbar，畫面呈現演唱會現場，聲波圖像橫跨整個客廳，展示同步無線環繞音效。

三代同堂的家庭齊聚明亮客廳的沙發上，手持遙控器，一起共享觀賞時光。

三代同堂的家庭齊聚明亮客廳的沙發上，手持遙控器，一起共享觀賞時光。

輔助功能

輔助功能
讓觀影體驗無礙共享

LG 智慧顯示器在設計時充分考量了輔助功能，內建色彩調整濾鏡、手語指南，並支援與音訊輔助裝置的直接連接。

免責聲明

 

*本產品頁面中之圖片僅為示意圖，實際產品外觀請參考圖庫影像。

*規格與功能可能因地區、型號與尺寸而異。

*服務的提供情況因國家和地區而異。

*個人化服務可能因第三方應用程式的政策而有所不同。

*您需要建立 LG 帳戶並同意相關條款與條件，才能使用網路智慧服務與功能 (包含串流應用程式)。若無 LG 帳戶，僅能使用外部裝置連接 (例如：透過 HDMI) 和無線/數位廣播 (僅適用於配備調諧器之智慧顯示器)。建立 LG 帳戶無需任何費用。

1)*亮度可能因型號、螢幕尺寸和市場區域而異。

*根據 LG 社內測試，在 3% 視窗範圍下，峰值亮度較傳統 OLED 高 3.2 倍。

*3.2 倍亮度提升適用於 83/77 吋 OLED C6 型號。

 

3)*LG OLED 顯示面板經 Intertek 認證，以 125 種顏色模式測量，色彩還原度達 100% (CIE DE2000)。

*顯示色域量 (CGV) 經 Intertek 獨立驗證，等同或超越 DCI-P3 色彩空間的 CGV。

*LG OLED 顯示面板經 UL 認證，在 500lux 照度下可呈現 ≤0.24nit 的黑階表現 (基於 IDMS 11.5 節環形光反射測量)。

*LG OLED 顯示面板經 UL 認證，在 500lux 照度下可呈現 >99% 的色彩一致性 (基於 IDMS 11.5 節環形光反射測量)。

*實際效能可能因環境光線和觀看環境而異。

 

4)*LG OLED 智慧顯示器面板已通過 UL 白金級低藍光認證。

 

5)*根據LG社內比較，此為與 2025 年第8代 α9 AI 4K 影音處理晶片相比之結果。

 

6)*AI 影像 Pro 適用於 OTT 服務中受版權保護的內容。

*影像可升級至媲美 4K 的畫質。實際效果可能因原始解析度而異。

*根據LG社內比較，處理速度較 2025 第8代 α9 AI 影音處理晶片更快。

 

7)*需透過音效模式選單啟動。實際音效可能因聆聽環境而異。

 

8)*音效可能因聆聽環境而異。

 

9)*AI 智慧搜尋 (Copilot) 適用於支援 webOS 5年保證升級的 OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD 機型，包含 2022 年起發表的機型。

*需連接網際網路，合作夥伴的 AI 服務可能變更或需要訂閱。

*此功能可能因地區和機型而異，且在不支援大型語言模型 (LLM) 的國家/地區無法使用。

 

10)*部分功能可能不支援特定地區或機型。

*顯示的選單可能與發布時有所不同。

*關鍵字推薦會因應用程式和時間而異。

*「即時場景資訊」功能僅在支援 EPG (電子節目指南) 的國家/地區提供。

*「正在播放」功能不適用於 Netflix 和其他內容供應商的應用程式，因此不會顯示。

*「生成式 AI」功能僅在特定地區或機型提供。

 

11)*視所在地區與網路連線狀況，顯示內容可能會減少或受限。

*AI 聲紋辨識的支援情況可能因地區和國家而異，適用於 2024 年起推出的 OLED、QNED、NANO 4K UHD 智慧顯示器，以及 2026 年起推出的 MRGB 和 FHD 智慧顯示器。

*此功能僅適用於支援 AI 聲紋辨識帳戶的應用程式。

*聲音相似者可能解鎖，若因健康或其他因素導致聲音改變，辨識功能可能無法正常運作。

*提供的小工具可能因國家而異，並可能隨時變更或終止，恕不另行通知。

*我的首頁適用於 2026 年 OLED、MRGB、QNED、NANO 4K UHD 智慧顯示器。

 

12)*需要連接網際網路。

*可將 AI 聊天機器人連結至客戶服務。

*在不支援 NLP (自然語言處理) 的國家/地區，可能無法使用語音應用程式存取和相關功能。

 

13)*webOS 5年保證升級為軟體升級計畫，僅適用於特定型號。升級次數與支援期限可能因產品、型號或地區而異。

*升級時程以及功能、應用程式和服務可能因型號和地區而異。

*可用的功能、內容和服務如有變更，恕不另行通知，且可能因產品、型號或地區而異。

 

14)*可快速存取智慧顯示器的 AI 功能，但遙控器本身不具備 AI 處理能力。

*AI 智慧滑鼠遙控器的設計、適用情況和功能可能因地區和支援語言而異，即使是相同型號也可能有所不同。

*部分功能可能需要連接網際網路。

*AI 語音辨識僅在支援當地語言 NLP (自然語言處理) 的國家/地區提供。

 

15)*僅適用於支援 165Hz 的遊戲或 PC 輸入訊號。

*NVIDIA G-Sync 相容於 RTX 20、RTX 30、RTX 40 和 GTX 16 系列顯示卡。更早期的 GPU 不支援 G-Sync 相容性。

 

16)*LG OLED 智慧顯示器系列均已通過 VESA 的 DSC 認證。

 

17)*需訂閱。服務內容可能因會員方案而異。

*僅適用於 LG OLED W6、G6、C6、MRGB96 及 MRGB9M。

*GeForce NOW 適用情況可能因國家/地區而異。

*在 ULL 模式下，僅能連接一個控制器 (遊戲手把)。其他藍牙裝置的使用可能會受到影響。

*為獲得最佳效能，建議使用乙太網路或 5GHz Wi-Fi 連線。

 

18)*在 ULL 模式下，僅能連接一個控制器 (遊戲手把)。其他藍牙裝置的使用可能會受到影響。

*為獲得最佳效能，建議使用乙太網路或 5GHz Wi-Fi 連線。

 

19)*LG OLED 顯示面板經 Intertek 認證為「0.1 毫秒反應時間 (Gray to Gray) 與合格遊戲效能」。

 

20)*HGiG 是由遊戲和顯示器產業的公司組成的志願團體，旨在制定並向大眾提供改善消費者 HDR 遊戲體驗的指南。

*對 HGiG 的支援可能因國家/地區而異。

*OLED C6 的 83/77/65/55/48/42 吋機型擁有 ClearMR 10000 認證。

*ClearMR 是 VESA 的一項認證計畫，用於評估顯示器的動態模糊效能。

 

21)*對雲端遊戲服務的支援可能會因地區有所不同。

*部分遊戲服務可能需要訂閱及搭配遊戲手把。

*遊戲手把需另行購買。

 

22)*安裝條件可能有所不同。

 

23)*適用內容可能因國家/地區而異，且可能隨時變更。

*須訂閱 LG Gallery+ 才能存取完整內容和功能。

 

24)*使用此功能必須登入 Google 相簿帳戶，且你的應用程式中至少有 10 張相片。

 

25)*省電功能僅在同時啟用「藝廊模式」和「隨時就緒」時適用。若關閉「隨時就緒」，「藝廊模式」的耗電量將與智慧顯示器開啟時相同。

 

26)*亮度感應器可能因型號和國家/地區而異。

 

27)*動態感應器僅適用於 W6 和 G6 型號。

 

28)*LG Channels 支援的內容因地區而異。

 

29)*LG 支援 'Matter' Wi-Fi 裝置。'Matter' 支援的服務和功能可能會因連接的裝置而異。ThinQ 和 Matter 的初始連線應透過 ThinQ 行動應用程式進行。

 

30)*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*支援 FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式與 Dolby Vision 杜比視界。

*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式在 AppleTV+ 和 Amazon Prime Video 應用程式中自動啟動。

*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式在配備光線感應器的型號上提供。

 

31)*「即時場景資訊」功能僅在支援 EPG (電子節目指南) 的國家/地區提供。

*支援範圍可能因國家/地區而異。

*AI 歡迎模式提供的資訊僅供一般參考，可能不夠準確。LG 對於因信賴此類資訊而採取的任何行動或決策，概不負責。

 

32)*Soundbar 為選購配件。

*音效模式控制可能因型號而異。

*請注意，服務可能在購買時尚未提供。更新需要網路連線。

*LG 智慧顯示器遙控器的使用僅限於特定功能。

 

列印

主要規格

  • 畫質(顯示) - 面板類型

    4K OLED

  • 畫質(顯示) - 螢幕更新率

    原生120Hz (VRR 165Hz)

  • 畫質(顯示) - 色彩顯示技術

    完美色彩

  • 影像 (處理技術) - 影像處理器

    Alpha 11 第三代雙AI引擎 4K 影音處理晶片

  • 影像 (處理技術) - HDR (高動態範圍)

    Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG

  • 遊戲 - G-Sync 相容 (Nvidia)

    Yes

  • 遊戲 - FreeSync 相容 (AMD)

    Yes

  • 音效 - 音效輸出

    40W

  • 音效 - 揚聲器類型

    2.2 聲道

  • 音效 - Dolby Atmos 杜比全景聲

    Yes

  • 尺寸和重量 - 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1842 x 1055 x 52.9

  • 尺寸和重量 - 重量不含底座 (kg)

    28.3

所有規格

畫質(顯示)

  • 色彩顯示技術

    完美色彩

  • 面板解析度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 面板類型

    4K OLED

  • 螢幕更新率

    原生120Hz (VRR 165Hz)

影像 (處理技術)

  • 影像模式

    9 種模式

  • AI 智慧影像升頻

    Alpha 11 AI 智慧影像超級升頻

  • AI 類型選擇

    Yes (SDR/HDR)

  • AI HDR 畫面重製技術

    Yes

  • AI 影像 Pro

    Yes

  • 自動亮度控制

    Yes

  • 自動校準

    Yes

  • 控光技術

    像素控光

  • QMS (Quick Media Switching)

    Yes

  • QFT (快速畫面傳輸)

    Yes

  • 影像處理器

    Alpha 11 第三代雙AI引擎 4K 影音處理晶片

  • Motion

    OLED Motion

  • HFR (高幀率)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • HDR (高動態範圍)

    Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG

  • 電影製作人模式

    Yes

  • AI 動態色彩調節技術

    Yes (AI動態色彩調節技術Ultra)

  • 智慧增亮引擎

    Yes (智慧增亮引擎 Pro)

遊戲

  • ALLM (自動低延遲模式)

    Yes

  • 遊戲最佳化

    Yes (遊戲選單)

  • VRR (可變更新率)

    Yes (提升至 165Hz)

  • 反應時間

    少於0.1毫秒

  • HGIG Mode

    Yes

  • G-Sync 相容 (Nvidia)

    Yes

  • FreeSync 相容 (AMD)

    Yes

  • 遊戲專用杜比視界(4K 120Hz)

    Yes

智慧功能

  • USB 攝影機 相容

    Yes

  • 支援 Apple Home

    Yes

  • 隨時就緒模式

    Yes

  • AI 語音 ID

    Yes

  • AI 個人化影像/音效 設定精靈

    Yes

  • AI 智慧滑鼠遙控器

    內建

  • AI 聊天機器人

    Yes

  • 網頁瀏覽器

    Yes

  • Google Cast

    Yes

  • 免持語音控制

    Yes

  • 居家中心

    Yes (Google Home, LG ThinQ)

  • AI 智慧語音功能

    Yes

  • LG Channels

    Yes

  • LG Gallery+

    Yes (付費服務依國家／地區而異)

  • LG Shield

    Yes

  • 多重檢視

    Yes

  • 我的頁面

    Yes

  • 作業系統 (OS)

    webOS 26

  • 手機遙控App

    Yes (LG ThinQ)

  • 支援 Apple Airplay

    Yes

音效

  • 音效格式

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (參考使用手冊)

  • 揚聲器方向

    向下發聲

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Yes

  • AI 物件音效增強

    Yes (AI 物件音效增強 Ultra)

  • AI 音效

    Alpha 11 AI 音效 pro (模擬 11.1.2 環繞音效)

  • 音效輸出

    40W

  • 清晰語音 Pro

    Yes

  • Dolby Atmos 杜比全景聲

    Yes

  • LG Sound Sync

    Yes

  • 同步音效輸出

    Yes

  • 音效模式共用

    Yes

  • 揚聲器類型

    2.2 聲道

  • WOW Orchestra 同步音場

    Yes

連接性

  • SPDIF (光纖數位音訊輸出)

    1組

  • HDMI 音訊回傳通道

    eARC (HDMI 2)

  • Simplink (HDMI CEC)

    Yes

  • USB 輸入

    2組 (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 6)

  • HDMI Input

    4個 (支援 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • 乙太網路

    1組

  • 藍牙支援

    Yes (v 5.3)

協助工具

  • 反轉色彩

    Yes

  • 高對比

    Yes

  • 灰階影像

    Yes

尺寸和重量

  • VESA璧掛規格 (WxH, mm)

    400 x 400

  • 重量含底座 (kg)

    33

  • 重量不含底座 (kg)

    28.3

  • 底座 (WxD, mm)

    460 x 297

  • 尺寸含底座 (WxHxD, mm)

    1842 x 1096/1144 x 297

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1842 x 1055 x 52.9

  • 外箱重量 (kg)

    44.6

  • 外箱尺寸 (WxHxD, mm)

    2050 x 1200 x 200

電源

  • 待機功耗

    低於 0.5W

  • 電源 (Voltage, Hz)

    AC 110V~ 60Hz

內附配件

  • Power Cable

    Yes (已附)

  • 遙控器

    AI 智慧滑鼠遙控器MR26

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