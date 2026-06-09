65 吋｜LG QNED AI QNED70 Mini LED 4K 智慧顯示器｜70系列｜2026

1)*可選購的最大螢幕尺寸可能因型號和地區而異。

2)*經 Intertek 獨立驗證，面板色域容量等於或大於 DCI-P3 標準色域容量大小。

3)*AI 影像 Pro 適用於 OTT 服務中受版權保護的內容。

*影像可升級至媲美 4K 的畫質。實際效果可能因原始解析度而異。

4)*音效呈現可能因聆聽環境而異。

5)*AI 智慧搜尋 (Copilot) 適用於支援 webOS 5年保證升級的 OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD 機型，包含 2022 年起發表的機型。

*需連接網際網路，合作夥伴的 AI 服務可能變更或需要訂閱。

*此功能可能因地區和機型而異，且在不支援大型語言模型 (LLM) 的國家/地區無法使用。

6)*部分功能在某些地區或型號上可能不提供。

*發佈時顯示的選單內容可能會有所不同。

*關鍵字建議會根據不同的應用程式和一天中的不同時間而有所不同。

*「In This Scene」資訊卡適用於支援 EPG（電子節目指南）的國家/地區。

*「On Now」資訊卡不適用於 Netflix 和其他 CP（內容提供者）應用程式，因此不會顯示。

*「Generative AI」資訊卡僅在某些地區或型號上提供。

7)*視地區與網路連線狀態，可能會顯示精簡或有限的內容。

*聲紋辨識視區域與網路連接狀況而定，並在自 2024 年之後推出的 OLED、QNED、NANO 4K UHD 電視型號以及自 2026 年之後推出的 MRGB 和 FHD 電視型號上提供。

*此功能僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。

*聲紋相似的人可能可以解除鎖定，如果聲音因健康因素或其他因素而改變，系統可能無法正確辨識。

*小工具會視國家/地區而提供，如有變動或停用，恕不另行通知。

*My Page 在 2026 年推出的 OLED、MRGB、QNED、NANO 4K UHD 電視型號上提供。

8)*需要連接網際網路。

*可將 AI 聊天機器人連結至客戶服務。

*在不支援 NLP (自然語言處理) 的國家/地區，可能無法使用語音應用程式存取和相關功能。

9)*webOS Re:New 是軟體升級程式，僅在特定型號上提供。升級次數和 Re:New 支援時限可能因產品、型號或地區而異。

*更新時間表與功能、應用程式及服務可能因型號與地區而所有不同。

*可用的功能、內容與服務可能會隨著產品、型號及區域而異，並且如有變化，恕不另行通知。

10)*可快速存取智慧顯示器 AI 功能，但沒有內建 AI 處理功能。

*AI 智慧滑鼠遙控器的設計、適用情況和功能可能因地區與支援的語言改變，即使是相同的型號。

*部分功能可能需要網路連線。

*只有在母語支援 NLP 的國家/地區提供 AI 語音識別功能。

11)*「即時場景資訊」功能僅在支援 EPG (電子節目指南) 的國家/地區提供。

*支援範圍可能因國家/地區而異。

*AI 歡迎模式提供的資訊僅供一般參考，可能不夠準確。LG 對於因信賴此類資訊而採取的任何行動或決策，概不負責。

12)*60Hz 僅適用於支援 60Hz 的遊戲或電腦。

*對 HGiG 的支援可能因國家/地區而有所不同。

13)*在 ULL 模式下，僅能連接一個控制器 (遊戲手把)。其他藍牙裝置的使用可能會受到影響。

*為獲得最佳效能，建議使用乙太網路或 5GHz Wi-Fi 連線。

14)*對雲端遊戲服務的支援可能會因地區有所不同。

*部分遊戲服務可能需要訂閱及搭配遊戲手把。

*遊戲手把需另行購買。

15)*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式在 AppleTV+ 和 Amazon Prime Video 應用程式中自動啟動。

*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式在配備光線感應器的型號上提供。

16)*邊框尺寸隨著系列與尺寸大小而異。

17)*適用內容可能因國家/地區而異，且可能隨時變更。

*須訂閱 LG Gallery+ 才能存取完整內容和功能。

18)*使用此功能必須登入 Google 相簿帳戶，且你的應用程式中至少有 10 張相片。

19)*省電功能僅在同時啟用「藝廊模式」和「隨時就緒」時適用。若關閉「隨時就緒」，「藝廊模式」的耗電量將與智慧顯示器開啟時相同。

20)*亮度感應器可能因型號而異。

21)*僅 W6 與 G6 型號配備動作感應器。

22)*對某些 LG Channels 的支援因地區而異。

23)*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的裝置與功能可能隨著連接的裝置而有所不同。ThinQ 與 Matter 最初應透過 ThinQ 行動應用程式完成。

24)*Soundbar 為選購配件，可另行購買。

*音效模式控制可能因 Soundbar 型號而異。

*請注意，你購買時可能尚未提供上述服務。升級需要使用網絡連接。

*LG 智慧顯示器遙控器用途僅限某些功能。