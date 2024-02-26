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كيف تعمل الثلاجة؟
20th October, 2024
إذا تساءلت يومًا عن كيفية عمل الثلاجة أو كنت تبحث عن أفضل ثلاجة لمطبخك، فإن معرفة الأجزاء الرئيسية والتكنولوجيا التي تعمل بها يمكن أن تساعدك في اتخاذ خيارات أفضل. في هذه المقالة، سنوضح كيفية عمل الثلاجات، ونشرح الأجزاء الرئيسية، ونستكشف الميزات المتقدمة للثلاجات متعددة الأبواب التي توفر راحة وأداءً مميزاً.
أجزاء الثلاجة
تحتوي الثلاجة على عدة أجزاء مهمة تعمل معًا لتبريد طعامك بكفاءة، وفيما يلي نظرة عامة بسيطة على هذه المكونات:
● المكثف
يقع المكثف في الجزء الخلفي أو السفلي من الثلاجة؛ إنه ملف يساعد في إزالة الحرارة من الثلاجة، فعندما يمر المبرد عبر المكثف، يبرد ويتحول إلى سائل، وهذه العملية مهمة للحفاظ على برودة الثلاجة.
● الضاغط
غالبًا ما يُعتبر الضاغط أهم أجزاء الثلاجة؛ ويضخ غاز التبريد عبر نظام الثلاجة. ومن خلال ضغط غاز المبرد، فإنه يزيد من درجة الحرارة والضغط، مما يسمح له بالانتقال إلى المكثف، فالضاغط ضروري للحفاظ على الهواء البارد اللازم لحفظ الطعام.
● صمام التمدد
يتحكم صمام التمدد، في كمية المادة المبردة التي تتدفق إلى المبخر، ويضمن هذا الجزء الصغير بقاء درجة الحرارة داخل الثلاجة عند المستوى الصحيح من خلال التحكم في عملية التبريد.
● منظم الحرارة
يعد منظم الحرارة عنصر التحكم الرئيسي داخل الثلاجة الذي يتيح لك ضبط درجة الحرارة المطلوبة. وعندما ترتفع درجة الحرارة داخل الثلاجة فوق المستوى المطلوب، يرسل منظم الحرارة إشارات إلى الضاغط يأمره بها بالتشغيل، ليحافظ على الطعام باردًا وطازجًا.
● حشوة الباب
تعتبر حشوة الباب عبارة عن ختم مطاطي أو سيليكون يوضع حول باب الثلاجة؛ تحافظ على الهواء البارد بالداخل والهواء الدافئ بالخارج، مما يساعد الثلاجة على الحفاظ على كفاءة الطاقة والحفاظ على درجة حرارة ثابتة.
● صانع الثلج ومبرد المياه
تأتي العديد من الثلاجات الحديثة، وخاصة الثلاجات متعددة الأبواب، مع صانعات الثلج ومبردات المياه. تتيح لك هذه الميزات الحصول على الثلج والمياه المفلترة بسهولة دون الحاجة إلى قوالب ثلج أو أباريق منفصلة، مما يجعل الاستخدام اليومي أكثر سهولة.
● الإضاءة
تضيء مصابيح LED الموفرة للطاقة الثلاجة عند فتحها، إذ تعمل هذه الأضواء على إضاءة الجزء الداخلي، مما يسهل رؤية كل شيء في الثلاجة.
● الفريزر
يوجد الفريزر عادةً في الجزء العلوي أو السفلي من الثلاجة، ويحافظ على تجميد الطعام لفترات طويلة. إن فهم كيفية عمل الفريزر أمر ضروري لتخزين الطعام بأمان. كما يقوم الفريزر بصنع الثلج، إما باستخدام قوالب أو آلة صنع ثلج أوتوماتيكية.
كيف يعمل الفريزر؟
يستخدم الفريزر أنبوب تبريد متصل بمضخة تسحب البخار من داخل الفريزر. وبينما تقوم المضخة بسحب البخار، فإنها تتسبب في تبخر المزيد من سائل التبريد إلى غاز.
تمتص عملية التبخر هذه الحرارة من داخل الفريزر، مما يؤدي إلى خفض درجة حرارته. ثم يزيل البخار الذي يخرج من أنبوب التبريد الحرارة، مما يحافظ على برودة الفريزر وتجمد الطعام. تستمر هذه الدورة في الحفاظ على درجة الحرارة المنخفضة المطلوبة في الفريزر.
كيف تعمل الثلاجة؟
الآن بعد أن تعرفت على الأجزاء، دعنا نلقي نظرة على كيفية عمل الثلاجة للحفاظ على برودة طعامك:
1. عندما ترتفع درجة الحرارة داخل الثلاجة فوق النقطة المحددة، تعمل المستشعرات على تشغيل الضاغط.
2. يضغط الضاغط على المبرد، ويحوله إلى غاز ساخن.
3. يتدفق الغاز إلى ملفات المكثف خارج الثلاجة، حيث يبرد ويصبح سائلاً.
4. يتحرك المبرد السائل المبرد هذا عبر ملفات المبخر داخل الثلاجة والمجمد، ويمتص الحرارة ويخفض درجتها.
5. يتحول المبرد مرة أخرى إلى غاز ويعود إلى الضاغط لتكرار الدورة.
تحافظ هذه الدورة المستمرة من التبريد على الثلاجة والمجمد في درجات الحرارة المناسبة لتخزين الطعام.
كيف تعمل ثلاجات إل جي؟
تتميز ثلاجات إل جي، وخاصة الثلاجات متعددة الأبواب، بتقنيات متقدمة تعمل على تحسين كفاءة التبريد وتبقي الطعام طازجًا، وفيما يلي كيفية عملها:
تبريد متساوٍ في جميع الأوقات
بفضل تقنية LINEAR Cooling™، تحافظ ثلاجات إل جي على درجة حرارة ثابتة، لا تتقلب بأكثر من ±0.5 درجة مئوية. يساعد هذا في الحفاظ على الطعام طازجًا من خلال ضمان التبريد المتساوي في جميع رفوف الثلاجة.
تدفق الهواء المتعدد لتبريد أسرع
يستخدم نظام تدفق الهواء المتعدد من إل جي فتحات تهوية متعددة لنشر الهواء البارد بالتساوي، مما يضمن تبريد كل ركن من أركان الثلاجة بسرعة وكفاءة، والحفاظ على طعامك طازجًا لفترة أطول.
Hygiene Fresh™ لهواء أنظف
يتضمن نظام Hygiene Fresh™ فلتر هواء يزيل ما يصل إلى 99.999% من البكتيريا مع تقليل الروائح أيضًا؛ وهذا يحافظ على نظافة الجزء الداخلي من الثلاجة ويساعد في الحفاظ على الطعام في بيئة أكثر نظافة.
ضاغط خطي عاكس لكفاءة الطاقة
يستخدم الضاغط الخطي العاكس من إل جي أجزاء أقل من الضواغط العادية، مما يعني أنه يخلق احتكاكًا وضوضاء أقل. كما أنه يوفر الطاقة، مما يجعل ثلاجات إل جي أكثر هدوءًا وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
فكرة أخيرة
إن فهم كيفية عمل الثلاجة يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرار اختيار أفضل طراز لمطبخك. تعمل المكونات الأساسية - مثل المكثف والضاغط وصمام التمدد ومنظم الحرارة - معًا للحفاظ على بيئة مستقرة وباردة، مما يضمن بقاء طعامك طازجًا وآمنًا للاستهلاك. والآن بعد أن تعرفت على كل هذه المكونات، نأمل أن تكون مستعدًا لاختيار ثلاجة تناسب احتياجاتك!
!Life's Good, LG
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