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مكيف إل جي NF182H2 سبليت 18000 وحدة – بارد/حار مع توزيع هواء ذكي
مكيف إل جي NF182H2 سبليت 18000 وحدة – بارد/حار مع توزيع هواء ذكي
الميزات الرئيسية
- جميع الأسعار غير شاملة أجور التركيب. اتصل بأقرب مركز خدمة إل جي للحصول على معلومات عن التركيب.
- 53% توفير طاقة
- واي فاي (™Smart ThinQ)
- 60% تبريد أسرع
- ضمان 10 سنوات على الكومبرسور
- كومبرسور الانفيرتر المزدوج الاستوائي يتحمّل حتى 65 درجة مئويّة
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*قد يختلف تبعًا لبيئة الاستخدام.
*صورة المنتج من الممكن ان تختلف عن المنتج الحقيقي بالاعلى
نوم ملئه الراحة
الملخص
الأبعاد
المواصفات الرئيسية
عام - سعة التبريد القصوى (واط)
18000
عام - سعة التدفئة القصوى (واط)
6980
جهاز تنقية الهواء - مؤين
لا
كل المواصفات
عام
أبعاد الوحدة الداخلية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)
210 × 345 × 998
سعة التبريد القصوى (واط)
18000
سعة التدفئة القصوى (واط)
6980
وزن الوحدة الداخلية (كجم)
11.3
أبعاد الوحدة الخارجية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)
330 × 650 × 870
وزن الوحدة الخارجية (كجم)
43
فولتية الإدخال المُقدّرة (فولت، هرتز)
220-240, 50/60
نوع المبرد
-
مستوى شدة الصوت (التبريد) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))
- / 46 / 42 / 37 / 28
مستوى شدة الصوت (التدفئة) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))
- / 46 / 42 / 37 / -
التبريد
رباعي الاتجاهات
نعم
جهاز تنقية الهواء
مؤين
لا
الملاءمة
مستوى ضجيج منخفض
نعم
التشخيص الذكي
نعم
نوم مريح في الليالي الاستوائية
نعم
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