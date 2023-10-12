تلفزيون QNED MiniLED من إل جي بدقة 4K حقيقي. مقاس 65 من السلسلة 85. معالج ألفا 7 الجيل الخامس لذكاء إصطناعي.

* تتوافر ميزة نطاق الألوان 100% في طرازات QNED99/95/90/85.

* نطاق مجموعة ألوان الشاشة (CGV) يكافئ أو تتجاوز نطاق مجموعة ألوان الشاشة لمساحة ألوان DCI-P3 وفق ما تم التحقق منها بشكل مستقل من قبل Intertek.

* تشير نسبة نطاق الألوان 70% إلى أجهزة تلفزيون LG UHD التي تفتقر إلى تقنية NanoCell.

* الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.

*تتوافر ميزة تناسق الألوان بنسبة 100% (Color Consistency) في طرازات QNED99/95/90.

* حاصل على شهادة Intertek لقياس تناسق الألوان بنسبة 100% وفق معايير CIE DE2000 مع 18 لونًا من أنماط Macbeth بزاوية مشاهدة ±30°.

* جميع الطرازات التي تدعم تناسق الألوان بنسبة 100% حاصلة على شهادة Intertek.

* الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.