معزز السطوع

صورة أكثر سطوعًا لعرض سينمائي

تبدو أفلامك المفضلة أفضل مع صورة أكثر سطوعًا. يُحسن

"معزز السطوع" ذروة سطوع الشاشة بحيث يصبح

كل مشهد أكثر سطوعًا وحيوية من أي وقت مضى.

*يزيد كل من G2 وC2 من الإنارة الكلية بنسبة تصل إلى 30%,20% على التوالي.

**لم يتم تضمين 48/42C2 في نتائج اختبار "معزز السطوع".

***مقارنة بناءً على إدارة "الأبيض الكلي" لأجهزة تلفزيون LG OLED مع استبعاد سلسلة OLED evo.