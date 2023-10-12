About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help

شعار LG OLED

اختر OLED الخاصة بك
يعرض تلفزيون OLED من إل جي الكبير المثبت على الجدار مشهدًا من أحد أفلام الحركة يعرض تلفزيون OLED من إل جي الكبير المثبت على الجدار مشهدًا من أحد أفلام الحركة

السينما

من إل جي:
العرض الحالي OLED

متزلج على الجليد يميل عبر شاشة تلفزيون LG OLED بينما ينبض الثلج بالحياة في الغرفة.
متزلج على الجليد يميل عبر شاشة تلفزيون LG OLED بينما ينبض الثلج بالحياة في الغرفة.

معزز السطوع

صورة أكثر سطوعًا لعرض سينمائي

تبدو أفلامك المفضلة أفضل مع صورة أكثر سطوعًا. يُحسن
"معزز السطوع" ذروة سطوع الشاشة بحيث يصبح
كل مشهد أكثر سطوعًا وحيوية من أي وقت مضى.

*يزيد كل من G2 وC2 من الإنارة الكلية بنسبة تصل إلى 30%,20% على التوالي.
**لم يتم تضمين 48/42C2 في نتائج اختبار "معزز السطوع".
***مقارنة بناءً على إدارة "الأبيض الكلي" لأجهزة تلفزيون  LG OLED مع استبعاد سلسلة  OLED evo.
صورة يظهر بها تلفزيون OLED من إل جي المثبت على الجدار في غرفة بيضاء ومشرقة ذات ديكورات طبيعية. أثناء تغير الصورة، يتغير المشهد من النهار إلى الليل.

تقنية دولبي فيجن أي كيو بتفاصيل دقيقة

مشاهد تنبض بالحياة
أمام عينيك

يستخدم دولبي فيجن أي كيو مستشعرات الضوء
لتحسين الصورة وفقًا لسطوع الغرفة. حتى
أثناء النهار، لاحظ التفاصيل التي فاتتك ذات
يوم في الأعمال الدرامية الملحمية. صور تنبض
بالحياة حيث تعمل تقنية دولبي فيجن أي
كيو مع التفاصيل الدقيقة، المحسَّنة باستخدام
معالج  α9  من الجيل الخامس بتقنية الذكاء
الاصطناعي، على جعل كل عنصر حيًا وواضحًا.

ستتوفرخاصية Dolby Vision Precision Detail  كجزء من تحديث Dolby Vision IQ 
المقرر طرحه بدءًا من يونيو 2022  ؛ ويختلف التوقيت المحدد حسب البلد. تلفزيون سينمائي، G2 شعار تقنية دولبي فيجن

دولي أتموس

صوت غامر من كل مكان

مع تقنية دولبي أتموس، يتم وضع كل صوت في مساحته
الخاصة لتجربة متعددة الأبعاد. اسمع الهمس في
أذنك. زئير من بجانب الأريكة. انفجار يقفز
من الشاشة. تماما كما قصد المخرج.

شعار دولبي أتموس
صورة يظهر بها تلفزيون OLED من إل جي في غرفة معيشة مريحة ليلاً. تظهر الفقاعات التي تصور الصوت المحيطي أثناء تشغيل الفيلم.

وضع مخرج الفيلم

تماما كما قصد المخرج

الحفاظ على المقصد الإبداعي للمخرج. تمتع بالمشاهدة مع نسب
العرض إلى الارتفاع والألوان ومعدلات الإطارات الأصلية، مع
تقليل المعالجة التي قد تؤثر على الصورة.
قدّر حرفة فيلمك المفضل في شكله الأصلي.

شعار وضع مخرج الفيلم شعار وضع مخرج الفيلم
رجل يقوم بتحرير فيلم أثناء النظر إلى البرنامج على شاشة الحاسوب رجل يقوم بتحرير فيلم أثناء النظر إلى البرنامج على شاشة الحاسوب

HDR 10 PRO

تجسد الصور المرئية
التفاصيل الرائعة

تنبثق الصورة بتباين وتفاصيل زاهية. تستخدم تقنية  HDR 10 Pro
الخاص بشركة إل جي بيانات وصفية ثابتة لضبط اللون والسطوع
للحصول على صور أكثر ديناميكية في كل من
المشاهد المظلمة والمشرقة.

صورة مقرّبة لامرأة ترتدي نظارة شمسية تنعكس عليها أضواء النيون. يظهر منحنى أعلى الصورة، ويتم إجراء تصحيح درجة لون HDR ليصبح أكثر جرأة وإشراقًا. صورة مقرّبة لامرأة ترتدي نظارة شمسية تنعكس عليها أضواء النيون. يظهر منحنى أعلى الصورة، ويتم إجراء تصحيح درجة لون HDR ليصبح أكثر جرأة وإشراقًا.
LGOLED EVO LGOLED EVO

صوت وصورة معالج α9 من الجيل الخامس

قم بتحويل ما تراه وتسمعه

يتم مسح رجلان رجلين يلعبان كرة السلة ثم يظهران بجرأة أكبر
يتم مسح رجلان رجلين يلعبان كرة السلة ثم يظهران بجرأة أكبر

صورة احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي

العقول، تجسيد الجمال

يعملمعالج (α9 Gen 5 AI Processor)6 على ضبط الصورة للحصول على مشاهد رائعة. تعمل تقنية خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية (Dynamic Tone Mapping Pro)7  على الارتقاء بالصورة عبر 5000 منطقة بالشاشة. للحصول على المزيد من جودة الصورة ثلاثية الأبعاد، تعمل ميزة  (Body and Object Enhancing)8 على اكتشاف الأشخاص والعناصر وتعزيز حدة الوضوح ودقته، بينما تعمل ميزة تحسين المقدمة والخلفية (Foreground and Background Enhancing)  على زيادة مجال العمق. تعمل ميزة الإعدادات الحيوية الديناميكية   (Dynamic Vivid) على تمديد التدرج اللوني للحصول على صورة مكتملة نابضة بالحياة.

صوت احترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي

صوت أكثر واقعية

يكتشف الصوت الاحترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي الصوت
ويعمل معالج  α9 6من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي
لتحويل الصوت ثنائي القناة إلى صوت محيطي افتراضي
7.1.2  ثم يطبق إعدادات الصوت المثالية. لذا،
سواء كان ذلك إجراءً يهز الغرفة أو حوارًا
حميميًا، يبدو الأمر أكثر واقعية من ذي قبل.

يُعرض الفيلم على تلفزيون OLED من إل جي في غرفة المعيشة ويتجاهل الموجات الصوتية يُعرض الفيلم على تلفزيون OLED من إل جي في غرفة المعيشة ويتجاهل الموجات الصوتية
معرفة المزيد
انظر كيف تتم المقا
رنة بين كل طراز
prev
next
  • OLED 4K
    60HZ

    معدل التحديث

    65" 55"
  • OLED 4K
    120HZ

    معدل التحديث

    65" 55"
  • OLED evo 4K

    مع معزز السطوع القوي

    120HZ

    معدل التحديث

    83" 77" 65" 55" 48"
  • تلفزيون OLED
    evo 4K مع معزز السطوع القوي
    120HZ

    معدل التحديث

    97" 77" 65"
  • OLED 8K
    120HZ

    معدل التحديث

    88"

* 48 نتائج اختبار معزز السطوع لا تنطبق على تلفزيون C2.

الشاشة
المعالج
  • الحافة الضيقة
  • حافة انسيابية
  • حافة انسيابية
    وزن أكثر خفة

    مواد من الألياف المركبة

  • حافة انسيابية
    حامل الجدار بتصميم المعرض
    وزن أكثر خفة

    مواد من الألياف المركبة

  • تصميم حامل الأرضية

    88"

    حامل الجدار بتصميم المعرض

    77"

التصميم

  • خرائط درجات الألوان الديناميكية

  • شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية

    دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة

  • شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية

    دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة

  • شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية

    دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة

  • شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية

    دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة

* جميع منتجات OLED 2022 تدعم تقنية HDR 10 Pro..

* تدعم جميع منتجات OLED لعام 2022 دقة وحجم اللون بنسبة 100%.

* تدعم جميع منتجات OLED 2022 لصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي

*سوف تصبح ميزة Precision Detail ضمن تقنية Dolby Vision متاحة في إطار تحديث ميزة Dolby Vision IQ الذي سيتم طرحه بدايةً خلال شهر يونيو 2022 ، ولكن التوقيت المحدد لطرحه سيختلف باختلاف البلدان.

Picture Quality
  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    صوت محيطي افتراضي

  • 2.2 Ch. / 40W
    7.1.2

    صوت محيطي افتراضي

  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    صوت محيطي افتراضي

  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    صوت محيطي افتراضي

  • 4.2 Ch. / 80W

    88"

    4.2 Ch. / 60W

    77"

    7.1.2

    صوت محيطي افتراضي

* تدعم جميع منتجات OLED 2022 الصوت الاحترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي.

جودة الصوت
  • Airplay 2
  • Airplay 2
  • Airplay 2

    تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين

    استعداد

    دائم
  • Airplay 2

    تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين

    استعداد

    دائم
  • Airplay 2

    تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين

    استعداد

    دائم

* تدعم جميع منتجات OLED 2022 مساعد جوجل وأمازون أليكسا وايربلاي2 ، ولكن قد يختلف مدى توفر الخدمة حسب المنطقة.

ذكاء اصطناعي / منتج ذكي
  • VRR
  • VRR
  • VRR
  • VRR

* تدعم جميع منتجات OLED تقنيات HGiG وALLM وeARC

الألعاب

  • واي فاي 5

    HDMI 2.0 - -3 لكل وحدة

  • واي فاي 5

    HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة

  • واي فاي 5

    HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة

  • واي فاي 6

    HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة

  • واي فاي 6

    HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة
Connectivity

  • نظرة عامة

  • الشاشة

  • السينما

  • الألعاب

  • التصميم

  • الاستدامة

  1. تدعم سلاسل تلفزيونات إل جي التالية تقنية دولبي فيجن بتفاصيل دقيقة:  OLED Z2, OLED G2, OLED C2.
  2. يتطلب الأمر عضوية في تدفق نتفليكس.
  3. يشترط الاشتراك في ديزني +.  تخضع لشروط ديزني الموضحة على  http://www.disneyplus.com ⓒ 2022  حقوق النشر محفوظة لشركة ديزني والكيانات التابعة.
  4. تعد أمازون وبرايم فيديو وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة  Amazon.com  أو الشركات التابعة لها، وتُطبق عضوية أمازون برايم و/أو رسوم برايم فيديو ذات الصلة. يرجى مراجعة شروط primevideo.com لمزيد من التفاصيل.
  5. يتطلب الأمر وجود اشتراك في أبل تي في + . تعد أبل وشعارها علامات تجارية مسجلة لشركة أبل في الولايات المتحدة ودول أخرى.
  6. تتميز سلسلة OLED Z2 من إل جي G2, C2, بمعالج α9 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي.
  7. تتوافر خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية في سلسلة OLED Z2 ,G2 ,C2  من إل جي A2 بتخطيط درجة اللون الديناميكي بفضل معالج α7 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي.
  8. تتوافر ميزة (Body and Object Enhancing) في سلسلة OLED Z2، G2، C2 من LG.
  9. 7.1.2 الصوت المحيطي متاح في سلاسل OLED Z2 ,G2 ,C2  من إل جي. تتميز سلسلة A2  بصوت محيطي 5.1.2