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شعار LG OLEDاختر OLED الخاصة بك
الألعاب
رؤية الفائز
بطل معتمد
حصل تلفزيون OLED من إل جي على جائزة الأداء
العالي للألعاب الذهبية * من توفالو راينلاند، مما يؤكد
أن الشاشات تتميز بأعلى درجات تكنولوجيا العرض للألعاب.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت انترتك أجهزة التلفزيون لأداء
الألعاب المؤهل نظرًا للألوان الفائقة ودعم تقنية HDR.
*ينطبق الأداء العالي للألعاب الذهبية (اختبار توفالو راينلاند) على جميع
تلفزيونات سلسلة OLED 2022 من إل جي باستثناء سلسلة OLED A من إل جي.
**معرّف الشهادة الموجود في الشعار خاص بطرازات OLED مقاس 65 بوصة. ستختلف أرقام معرف الشهادة لكل مقاس من تلفزيونات OLED.
الألعاب المعززة
حقق انتصارك مع ميزات
تغيير قواعد اللعبة
استجابة خالية من التقطيع
الطريقة السلسة للعب
ونظرًا لأن وحدات البكسل ذاتية الإضاءة في LG OLED تُنير بشكل
مستقل، تحقق الشاشة وقت استجابة يصل إلى 0.1 مللي ثانية الوقت*
للحصول على صور مرئية أكثر وضوحًا. يواكب معدل التحديث
المتغيّر (VRR*) التغييرات في معدل الإطارات لتقليل تمزق
الصورة. وبفضل عرض النطاق الترددي الذي يبلغ 48 جيجابت في
الثانية، يمكنك تشغيل ألعاب غنيّة بالرسومات دون القلق حيال التأخير.
*VRR هي مواصفات معتمدة لتقنية HDMI 2.1 وهي مدعومة
في سلسلة OLED Z2 من إل جي G2,C2.
**تم اختبار وقت الاستجابة واعتماده من قبل Intertek.
***صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
تقنية G-SYNC من انفيديا
تقنية AMD FreeSync الفائقة
حتى عندما تكون الحركة سريعة للغاية، تحافظ تقنية G-Sync
من انفيديا1 على سلاسة اللعبة. تمتع بالجمع بين هذه
التقنية ووحدات البكسل الحادة والدقيقة ذاتية الإضاءة من OLED
من إل جي للحصول على تجربة فائقة الاستجابة مع حركة سلسة.
تعمل تقنية AMD FreeSync Premium2 على التخلص من
تمزق وتقطعات الشاشة للاستمتاع بألعاب ذات زمن انتقال منخفض
للغاية. يبدو كل شيء على الشاشة سلسًا بشكل مذهل من خلال
الحفاظ على تزامن الشاشة مع معدل إطارات لعبتك.
*تتوافق G-SYNC من إنفيديا مع بطاقات الرسومات RTX 20 ,RTX 30 ,GTX 16 وحدات معالجة الرسومات الأقدم لا تدعم التوافق مع تقنية G-SYNC.
تقنية G-SYNC من انفيديا
حتى عندما تكون الحركة سريعة للغاية، تحافظ تقنية G-Sync
من انفيديا1 على سلاسة اللعبة. تمتع بالجمع بين هذه
التقنية ووحدات البكسل الحادة والدقيقة ذاتية الإضاءة من OLED
من إل جي للحصول على تجربة فائقة الاستجابة مع حركة سلسة.
*تتوافق G-SYNC من إنفيديا مع بطاقات الرسومات RTX 20 ,RTX 30 ,GTX 16 وحدات معالجة الرسومات الأقدم لا تدعم التوافق مع تقنية G-SYNC.
تقنية AMD FreeSync الفائقة
تعمل تقنية AMD FreeSync Premium2 على التخلص من
تمزق وتقطعات الشاشة للاستمتاع بألعاب ذات زمن انتقال منخفض
للغاية. يبدو كل شيء على الشاشة سلسًا بشكل مذهل من خلال
الحفاظ على تزامن الشاشة مع معدل إطارات لعبتك.
الألعاب بتقنية دولبي فيجن
ذرو ألعاب HDR
تعد تقنية OLED من إل جي هي الأولى في الصناعة التي
تدعم ألعاب دولبي فيجن 4K عند 1203 هرتز.
شاهد لعبتك تمامًا مثل الحياة الواقعية عندما تتميز بتقنية
HDR السلسة للغاية والحركة السائلة 120 هرتز.
HGiG
إعدادات HDR, كما
أرادها مطور اللعبة.
تم تطوير HGiG4 لتطبيق إعدادات HDR المثلى بما يتماشى
مع نطاق أداء تلفزيونك. تمتع بصور أكثر دقة بدون الكثير
من التشبع أو المناطق الأكثر تفشيا، والعب بالطريقة
التي يريدها منشئ المحتوى على نحو تام.
ممارسة الألعاب بزمن وصول منخفض
الحد الأدنى من التباطؤ، و
الحد الأقصى من المتعة
يمكنك تشغيل ألعاب القتال المفضلة لديك كما لو كانت في الزمن الفعلي بفضل زمن الوصول
المنخفض للغاية الذي يتميز به تلفاز OLED من LG. اضغط فحسب على زر في وحدة
التحكم وستبدأ الإثارة في التدفق بشكل متزامن، وبذلك يمكنك توجيه تلك
اللكمات القاضية سريعًا وكسب الجوائز الذهبية.
*تمت محاكاة صور الشاشة.
الاستعداد للعب
ما عالم الألعاب الذي
سوف تستكشفه أولاً؟
الألعاب السحابية
الحركة. المغامرة. الحنين للماضي.
كل شيء جاهز عند الطلب.
الألعاب السحابية
الحركة. المغامرة. الحنين للماضي.
كل شيء جاهز عند الطلب.
الألعاب التي تحبها، الجديدة والمفضلة لديك أيضًا. اكتشف تقنية GeForce الآن، التي توفر لك أكثر من 1000
لعبة من بين أكثر الألعاب إثارة في العالم. يتوافق تلفزيون OLED من إل جي أيضًا مع ستاديا لمنحك مجموعة كبيرة
من الأشياء التي يمكنك لعبها. باستخدام واي فاي 66 ، الذي يتميز بسرعات أعلى وزمن وصول أقل من واي فاي 5،
يمكنك بث الألعاب كثيفة الرسومات دون معوقات أو انخفاض في الإطارات.
حجم شخصي
الحجم المثالي
للمغامرات الفردية
استمتع بتجربة لعب شخصية على تلفزيون OLED من إل جي مقاس
42 بوصة أو 48 بوصة، جنبًا إلى جنب مع صورة نابضة
بالحياة بشكل لا يصدق تجعلك تشعر وكأنك في وسط الحدث.
مدير الألعاب
شاشة ألعابك الرائعة
بغض النظر عنما تلعبه، تأكد من أنه يبدو صحيحًا تمامًا. يمنحك
مدير الألعاب الإعدادات المثالية وفقًا للنوع. قلل التأخر في
الألعاب الرياضية، واكتشف الأعداء في عناوين FPS.
وشاهد المجد الخيالي الحقيقي للشخصيات في مغامرات RPG.
تعمق أكثر في التحسينات وتمتع بالألعاب في أفضل حالاتها.
لوحة التحكم
تحكم في عالم
الألعاب الخاص بك
لن يتم إيقاف اللعبة مؤقتًا بعد الآن لتغيير الإعدادات.
يمكنك الوصول إليها أثناء اللعب باستخدام لوحة التحكم باللعبة.
أنت دائمًا على بعد نقرات قليلة من إعدادات اللعبة المثالية
كما يمكنك التحقق من معدل التحديث في الوقت الفعلي.
رنة بين كل طراز
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A2أماكن الشراء
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CSأماكن الشراء
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C2أماكن الشراء
-
G2أماكن الشراء
-
Z2أماكن الشراء
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OLED 4K60HZ
معدل التحديث65" 55"
-
OLED 4K120HZ
معدل التحديث65" 55"
-
OLED evo 4K
مع معزز السطوع القوي120HZ
معدل التحديث83" 77" 65" 55" 48"
-
تلفزيون OLED
evo 4K مع معزز السطوع القوي120HZ
معدل التحديث97" 77" 65"
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OLED 8K120HZ
معدل التحديث88"
* 48 نتائج اختبار معزز السطوع لا تنطبق على تلفزيون C2.
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الحافة الضيقة
-
حافة انسيابية
-
حافة انسيابيةوزن أكثر خفة
مواد من الألياف المركبة
-
حافة انسيابية
حامل الجدار بتصميم المعرضوزن أكثر خفة
مواد من الألياف المركبة
-
تصميم حامل الأرضية
88"حامل الجدار بتصميم المعرض
77"
-
خرائط درجات الألوان الديناميكية
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شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية
دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة
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شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية
دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة
-
شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية
دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة
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شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية
دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة
* جميع منتجات OLED 2022 تدعم تقنية HDR 10 Pro..
* تدعم جميع منتجات OLED لعام 2022 دقة وحجم اللون بنسبة 100%.
* تدعم جميع منتجات OLED 2022 لصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي
*سوف تصبح ميزة Precision Detail ضمن تقنية Dolby Vision متاحة في إطار تحديث ميزة Dolby Vision IQ الذي سيتم طرحه بدايةً خلال شهر يونيو 2022 ، ولكن التوقيت المحدد لطرحه سيختلف باختلاف البلدان.
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2.0 Ch. / 20W5.1.2
صوت محيطي افتراضي
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2.2 Ch. / 40W7.1.2
صوت محيطي افتراضي
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2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
صوت محيطي افتراضي
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4.2 Ch. / 60W7.1.2
صوت محيطي افتراضي
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4.2 Ch. / 80W
88"4.2 Ch. / 60W
77"7.1.2
صوت محيطي افتراضي
* تدعم جميع منتجات OLED 2022 الصوت الاحترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي.
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Airplay 2
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Airplay 2
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Airplay 2
تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين
استعداددائم
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Airplay 2
تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين
استعداددائم
-
Airplay 2
تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين
استعداددائم
* تدعم جميع منتجات OLED 2022 مساعد جوجل وأمازون أليكسا وايربلاي2 ، ولكن قد يختلف مدى توفر الخدمة حسب المنطقة.
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VRR
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VRR
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VRR
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VRR
* تدعم جميع منتجات OLED تقنيات HGiG وALLM وeARC
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واي فاي 5HDMI 2.0 - -3 لكل وحدة
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واي فاي 5HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة
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واي فاي 5HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة
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واي فاي 6HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة
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واي فاي 6HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة
- تدعم سلاسل OLED Z2 وG2 وC2 من إل جي تقنية G-Sync من انفيديا.
- تتوفر تقنية AMD FreeSync Premium في سلسلة OLED Z2 وG2 وC2 من إل جي.
- تدعم سلاسل OLED Z2 من إل جي G2, C2 ألعاب دولبي فيجن 4K بسرعة 120 هرتز.
- تعد HGIG مجموعة من الشركات المتطوعة بمجال الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات العامة وإتاحتها لتحسين تجارب ألعاب مستخدمي تقنية HDR.
- لا يتضمن هذا المنتج انحناء ثابتًا ولكن الانحناء فيه قابل للتغيير بمستويات متعددة. واستنادًا إلى اختبارات داخلية، فإن أقصى مستوى للانحناء فيه يشبه الانحناء الموجود في المنتجات ذات الانحناء الثابت بمقياس 900R ، وأدنى مستوى للانحناء فيه يشبه الشاشة المسطحة.
- يتوفر اتصال واي فاي 6 في سلسلة OLED Z2 وG2 من إل جي.
- طراز 42 بوصة متوفر فقط في سلسلة LG OLED C2.
- طراز 48 بوصة متوفر في سلسلة LG OLED C2, A2.
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OLED48C26LA
إل جي أوليد 4K تلفاز ذكي 48 بوصة السلسة C2, معالج ألفا 9 الجيل الخامس, جي-سينك, وفري سينك للألعاب ومعدل إستجابة 1 ملي ثانية.
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