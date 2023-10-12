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شعار LG OLED

اختر OLED الخاصة بك
شخصية من ألعاب الخيال العلمي تمر عبر نفق به أضواء نيون شخصية من ألعاب الخيال العلمي تمر عبر نفق به أضواء نيون

الألعاب

رؤية الفائز

بطل معتمد

حصل تلفزيون OLED من إل جي على جائزة الأداء
العالي للألعاب الذهبية * من توفالو راينلاند، مما يؤكد
أن الشاشات تتميز بأعلى درجات تكنولوجيا العرض للألعاب.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت انترتك أجهزة التلفزيون لأداء
الألعاب المؤهل نظرًا للألوان الفائقة ودعم تقنية HDR.

*ينطبق الأداء العالي للألعاب الذهبية (اختبار توفالو راينلاند) على جميع تلفزيونات سلسلة OLED 2022 من إل جي باستثناء سلسلة OLED A من إل جي.
**معرّف الشهادة الموجود في الشعار خاص بطرازات OLED مقاس 65 بوصة. ستختلف أرقام معرف الشهادة لكل مقاس من تلفزيونات OLED.

الألعاب المعززة

حقق انتصارك مع ميزات
تغيير قواعد اللعبة

مشهد لمنزل صغير خيالي المظهر مع الأشجار والفطر والصخور الكبيرة تحت سماء الليل المرصعة بالنجوم مشهد لمنزل صغير خيالي المظهر مع الأشجار والفطر والصخور الكبيرة تحت سماء الليل المرصعة بالنجوم

HGiG

إعدادات HDR, كما
أرادها مطور اللعبة.

تم تطوير HGiG4 لتطبيق إعدادات HDR المثلى بما يتماشى
مع نطاق أداء تلفزيونك. تمتع بصور أكثر دقة بدون الكثير
من التشبع أو المناطق الأكثر تفشيا، والعب بالطريقة
التي يريدها منشئ المحتوى على نحو تام.

وحدة تحكم في الألعاب أمام تلفاز OLED من LG يعرض لعبة قتالية يقوم فيها مقاتلان مفتولا العضلات بتوجيه اللكمات أحدهما إلى الآخر.

ممارسة الألعاب بزمن وصول منخفض

الحد الأدنى من التباطؤ، و
الحد الأقصى من المتعة

يمكنك تشغيل ألعاب القتال المفضلة لديك كما لو كانت في الزمن الفعلي بفضل زمن الوصول
المنخفض للغاية الذي يتميز به تلفاز  OLED من LG.  اضغط فحسب على زر في وحدة
التحكم وستبدأ الإثارة في التدفق بشكل متزامن، وبذلك يمكنك توجيه تلك
اللكمات القاضية سريعًا وكسب الجوائز الذهبية.

*تمت محاكاة صور الشاشة.

الاستعداد للعب

ما عالم الألعاب الذي
سوف تستكشفه أولاً؟

الألعاب السحابية

الحركة. المغامرة. الحنين للماضي.
كل شيء جاهز عند الطلب.

يعرض تلفزيون OLED من إل جي مشهد لعبة سايبربانك، ويظهر رمز واي فاي نيون أدناه يعرض تلفزيون OLED من إل جي مشهد لعبة سايبربانك، ويظهر رمز واي فاي نيون أدناه يعرض تلفزيون OLED من إل جي مشهد لعبة سايبربانك، ويظهر رمز واي فاي نيون أدناه يعرض تلفزيون OLED من إل جي مشهد لعبة سايبربانك، ويظهر رمز واي فاي نيون أدناه

الألعاب السحابية

الحركة. المغامرة. الحنين للماضي.
كل شيء جاهز عند الطلب.

يعرض تلفزيون OLED من إل جي مشهد لعبة سايبربانك، ويظهر رمز واي فاي نيون أدناه
يعرض تلفزيون OLED من إل جي مشهد لعبة سايبربانك، ويظهر رمز واي فاي نيون أدناه

الألعاب التي تحبها، الجديدة والمفضلة لديك أيضًا. اكتشف تقنية  GeForce  الآن، التي توفر لك أكثر من  1000 
لعبة من بين أكثر الألعاب إثارة في العالم. يتوافق تلفزيون  OLED من إل جي أيضًا مع ستاديا لمنحك مجموعة كبيرة
من الأشياء التي يمكنك لعبها. باستخدام واي فاي  66 ، الذي يتميز بسرعات أعلى وزمن وصول أقل من واي فاي  5،
يمكنك بث الألعاب كثيفة الرسومات دون معوقات أو انخفاض في الإطارات.

شعار جي فورس ناو
شعار جي فورس ناو
مشهد يظهر به تلفزيون OLED من إل جي في غرفة الألعاب. أثناء الضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بُعد، تظهر لوحة معلومات اللعبة على الشاشة.

لوحة التحكم

تحكم في عالم
الألعاب الخاص بك

لن يتم إيقاف اللعبة مؤقتًا بعد الآن لتغيير الإعدادات.
يمكنك الوصول إليها أثناء اللعب باستخدام لوحة التحكم باللعبة.
أنت دائمًا على بعد نقرات قليلة من إعدادات اللعبة المثالية
كما يمكنك التحقق من معدل التحديث في الوقت الفعلي.

معرفة المزيد
انظر كيف تتم المقا
رنة بين كل طراز
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  • OLED 4K
    60HZ

    معدل التحديث

    65" 55"
  • OLED 4K
    120HZ

    معدل التحديث

    65" 55"
  • OLED evo 4K

    مع معزز السطوع القوي

    120HZ

    معدل التحديث

    83" 77" 65" 55" 48"
  • تلفزيون OLED
    evo 4K مع معزز السطوع القوي
    120HZ

    معدل التحديث

    97" 77" 65"
  • OLED 8K
    120HZ

    معدل التحديث

    88"

* 48 نتائج اختبار معزز السطوع لا تنطبق على تلفزيون C2.

الشاشة
المعالج
  • الحافة الضيقة
  • حافة انسيابية
  • حافة انسيابية
    وزن أكثر خفة

    مواد من الألياف المركبة

  • حافة انسيابية
    حامل الجدار بتصميم المعرض
    وزن أكثر خفة

    مواد من الألياف المركبة

  • تصميم حامل الأرضية

    88"

    حامل الجدار بتصميم المعرض

    77"

التصميم

  • خرائط درجات الألوان الديناميكية

  • شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية

    دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة

  • شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية

    دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة

  • شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية

    دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة

  • شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية

    دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة

* جميع منتجات OLED 2022 تدعم تقنية HDR 10 Pro..

* تدعم جميع منتجات OLED لعام 2022 دقة وحجم اللون بنسبة 100%.

* تدعم جميع منتجات OLED 2022 لصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي

*سوف تصبح ميزة Precision Detail ضمن تقنية Dolby Vision متاحة في إطار تحديث ميزة Dolby Vision IQ الذي سيتم طرحه بدايةً خلال شهر يونيو 2022 ، ولكن التوقيت المحدد لطرحه سيختلف باختلاف البلدان.

Picture Quality
  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    صوت محيطي افتراضي

  • 2.2 Ch. / 40W
    7.1.2

    صوت محيطي افتراضي

  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    صوت محيطي افتراضي

  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    صوت محيطي افتراضي

  • 4.2 Ch. / 80W

    88"

    4.2 Ch. / 60W

    77"

    7.1.2

    صوت محيطي افتراضي

* تدعم جميع منتجات OLED 2022 الصوت الاحترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي.

جودة الصوت
  • Airplay 2
  • Airplay 2
  • Airplay 2

    تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين

    استعداد

    دائم
  • Airplay 2

    تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين

    استعداد

    دائم
  • Airplay 2

    تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين

    استعداد

    دائم

* تدعم جميع منتجات OLED 2022 مساعد جوجل وأمازون أليكسا وايربلاي2 ، ولكن قد يختلف مدى توفر الخدمة حسب المنطقة.

ذكاء اصطناعي / منتج ذكي
  • VRR
  • VRR
  • VRR
  • VRR

* تدعم جميع منتجات OLED تقنيات HGiG وALLM وeARC

الألعاب

  • واي فاي 5

    HDMI 2.0 - -3 لكل وحدة

  • واي فاي 5

    HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة

  • واي فاي 5

    HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة

  • واي فاي 6

    HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة

  • واي فاي 6

    HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة
Connectivity

  • نظرة عامة

  • الشاشة

  • السينما

  • الألعاب

  • التصميم

  • الاستدامة

  1. تدعم سلاسل OLED Z2 وG2 وC2 من إل جي تقنية G-Sync من انفيديا.
  2. تتوفر تقنية AMD FreeSync Premium في سلسلة OLED Z2 وG2 وC2 من إل جي.
  3. تدعم سلاسل OLED Z2  من إل جي G2, C2 ألعاب دولبي فيجن 4K بسرعة 120 هرتز.
  4. تعد HGIG مجموعة من الشركات المتطوعة بمجال الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات العامة وإتاحتها لتحسين تجارب ألعاب مستخدمي تقنية HDR.
  5. لا يتضمن هذا المنتج انحناء ثابتًا ولكن الانحناء فيه قابل للتغيير بمستويات متعددة. واستنادًا إلى اختبارات داخلية، فإن أقصى مستوى للانحناء فيه يشبه الانحناء الموجود في المنتجات ذات الانحناء الثابت بمقياس  900R ، وأدنى مستوى للانحناء فيه يشبه الشاشة المسطحة.
  6. يتوفر اتصال واي فاي 6 في سلسلة OLED Z2 وG2 من إل جي.
  7. طراز 42 بوصة متوفر فقط في سلسلة LG OLED C2.
  8. طراز 48 بوصة متوفر في سلسلة LG OLED C2, A2.

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مظهر أمامي

OLED48C26LA

إل جي أوليد 4K تلفاز ذكي 48 بوصة السلسة C2, معالج ألفا 9 الجيل الخامس, جي-سينك, وفري سينك للألعاب ومعدل إستجابة 1 ملي ثانية.

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