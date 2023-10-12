بطل معتمد

حصل تلفزيون OLED من إل جي على جائزة الأداء

العالي للألعاب الذهبية * من توفالو راينلاند، مما يؤكد

أن الشاشات تتميز بأعلى درجات تكنولوجيا العرض للألعاب.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت انترتك أجهزة التلفزيون لأداء

الألعاب المؤهل نظرًا للألوان الفائقة ودعم تقنية HDR.

*ينطبق الأداء العالي للألعاب الذهبية (اختبار توفالو راينلاند) على جميع تلفزيونات سلسلة OLED 2022 من إل جي باستثناء سلسلة OLED A من إل جي.

**معرّف الشهادة الموجود في الشعار خاص بطرازات OLED مقاس 65 بوصة. ستختلف أرقام معرف الشهادة لكل مقاس من تلفزيونات OLED.