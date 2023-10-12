OLED EVO
شاهد تلفزيون OLED
بشكل لم يسبق له
مثيل بوضوح ساطع
معزز السطوع
أكثر سطوعا من
أي وقت مضى
تضيء وحدات البكسل ذاتية الإضاءة بشكل لم يسبق له مثيل.
يعد معالج α9 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي
بمثابة جوهر التحكم في وحدات البكسل في OLED evo
من إل جي. ينضم ذلك إلى معزز السطوع القوي، مما يجعل
G2 أكثر سطوعًا بنسبة 30% من الطرازات الأخرى خلاف
OLED evo 1,2ومعزز السطوع، مما يجعل C2
أكثر سطوعًا بنسبة 20%.
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
4 مستويات للعرض من الأعلى. التخلي عن الإضاءة الخلفية وتجميع 3 مستويات معًا لتكوين صورة نابضة بالحياة.
4 مستويات للعرض من الأعلى. التخلي عن الإضاءة الخلفية وتجميع 3 مستويات معًا لتكوين صورة نابضة بالحياة.
تقنية الإضاءة الذاتية
خالي من الإضاءة الخلفية
من أجل ظلام حقيقي
ومليارات الألوان الثرية
تباين لانهائي
ما وراء الأسود،
الأسود الفائق
شاهد الفرق الذي يصنعه اللون الأسود المثالي. تعمل وحدات
البكسل ذاتية الإضاءة على تشغيل وإيقاف تشغيل نفسها بدون
إضاءة خلفية، لذلك تظل المناطق المظلمة مظلمة مثل العقيق و
الأضواء الساطعة ساطعة بشكل استثنائي.
دقة ألوان 100%
تمثيل حقيقي للألوان
اختبر الألوان بالدقة التي أرادها منشئ المحتوى. دون تشوه.
دون مغالاة. بفضل درجات الألوان الطبيعية التي تتوافق مع
محتوى المصدر الأصلي، تم اعتماد لوحات OLED من
انترتك للحصول على دقة ألوان بنسبة 100% * مقارنة
بشاشات LCD التقليدية، والتي تصل إلى ما بين 70-80%3.
*مع 125 نمطًا لونيًا CIE DE2000 من إل جي من قبل
انترتك للحصول على دقة ألوان بنسبة 100% تم قياسها وفقًا للمعيار
OLED تم اعتماد لوحة
دقة ألوان 100%
تمثيل حقيقي للألوان
اختبر الألوان بالدقة التي أرادها منشئ المحتوى. دون تشوه.
دون مغالاة. بفضل درجات الألوان الطبيعية التي تتوافق مع
محتوى المصدر الأصلي، تم اعتماد لوحات OLED من
انترتك للحصول على دقة ألوان بنسبة 100% * مقارنة
بشاشات LCD التقليدية، والتي تصل إلى ما بين 70-80%3.
*مع 125 نمطًا لونيًا CIE DE2000 من إل جي من قبل
انترتك للحصول على دقة ألوان بنسبة 100% تم قياسها وفقًا للمعيار
OLED تم اعتماد لوحة
تصبح بتلات الخوخ أكثر إشراقًا ونضارة مع تفتح الزهرة
تصبح بتلات الخوخ أكثر إشراقًا ونضارة مع تفتح الزهرة
نطاق ألوان 100%
استمتع ببُعد جديد للون
بداية من أحلك المشاهد الليلية إلى أكثر الإطارات سطوعًا،
تغطي كل صبغة داخل مساحة الألوان ثلاثية الأبعاد نطاق الإضاءة
الكامل للتلفزيون. تم اعتماد هذا الإنجاز المتمثل في
نطاق الألوان بنسبة 100%* من قبل انترتك.
*نطاق مجموعة ألوان الشاشة (CGV) يكافئ أو تتجاوز نطاق مجموعة
عة ألوان الشاشة لمساحة ألوان DCI-P3 وفق ما تم التحقق منها
بشكل مستقل من قبل انترتك.
شاشة مريحة للعين
أكثر راحة للعين
حتى بعد ماراثون الفيلم الملحمي، تشعر العيون
بالانتعاش. يعد تلفزيون OLED حاصل على اعتماد
توفالو راينلاند لإصدار كمية غير ضارة من الضوء
الأزرق * . خالي من الوميض، المعتمد من
أندررايتر، يخلو من ومضات الشاشة التي تسبب
إجهاد العين. يتم أيضًا التخلص من الوميض الساطع و
المتعب من خلال التحقق من الخلو من الوميض ** من أندررايتر
*تم اعتماد أجهزة تلفزيون OLED من إل جي كشاشات ذات إضاءة
زرقاء منخفضة بواسطة توفالو راينلاند لسلامة العين®.
**تم اعتماد لوحات تلفزيون OLED من إل جي على أنها خالية من
الوميض وخالية من الانزعاج من قبل مختبرات أندررايتر (UL) .
OLED 8K
تضع شاشة 8K OLED ذاتية
الإضاءة التكبير، والضخامة
جنبًا إلى جنب بين يديك.
تتجمع وحدات البكسل العديدة معًا لإنشاء عرض ليلي مفصل لإحدى المدن، ثم تظهر كلمة 8K
تتجمع وحدات البكسل العديدة معًا لإنشاء عرض ليلي مفصل لإحدى المدن، ثم تظهر كلمة 8K
شاشة 8K
تأخذ وحدات البكسل ذاتية الإضاءة
تقنية 8K إلى بُعد مشاهدة جديد
إنه جيل محتويات 8K. جرب البراعة الحقيقية للتنقية المرئية مع
OLED من إل جي 8K4. حتى المحتويات الأخرى خلاف 8K تتم
إعادة صياغتها أمام عينيك باستخدام ترقية 8K AI المتقدمة
للحصول على صورة تشبه 8K الأصلية.
أحجام متنوعة
من الأكبر في العالم إلى
الأصغر، لدينا تلفزيون
OLED مناسب لكل بيئة
شخص يُنظر إليه من الخلف أثناء الاحتفال بلعبة كرة على تلفزيون LG OLED كبير
شخص يُنظر إليه من الخلف أثناء الاحتفال بلعبة كرة على تلفزيون LG OLED كبير
الحجم الملحمي
المشهد الرائج
على شاشات ضخمة بحجم 97 بوصة7، 88 بوصة8 ، 83 بوصة9، يمكنك الاستمتاع
بالألعاب الرياضية كما لو كنت تشاهدها من الخطوط الجانبية مباشرة.
احفظ فرقك المفضلة في ملفك الشخصي ويتيح لك "التنبيه الرياضي"
معرفة أحدث النتائج في الوقت الفعلي، حتى تتمكن من
البقاء على اطلاع دائم على أفضل الألعاب والمباريات.
الحجم الشخصي
اقترب أكثر من الحدث
ارتقِ بمستوى شاشة الألعاب لديك مع OLED من إل جي الأصغر حجمًا.
يعد الطرازان مقاس 42 بوصة5و 48 بوصة6مناسبًا تمامًا لركن لعبتك،
ومع ذلك يجلبان الانغماس الكبير في كل ما تلعبه.
عناية OLED
تجعل عناية OLED من
السهل منح شاشتك
الرعاية التي تستحقها
قائمة OLED مخصصة
انقر للحصول على الرعاية
تمتع براحة مشاهدة الصورة المثالية لبيئة المشاهدة الخاصة بك،
واحصل على توصيات مخصصة بناءً على عادات الاستخدام
الخاصة بك بعد موافقتك.
انظر كيف تتم المقا
رنة بين كل طراز
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OLED evo 4K
مع معزز السطوع القوي
83" 77" 65" 55" 48"
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تلفزيون OLED
evo 4K مع معزز السطوع القوي
97" 77" 65"
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* 48 نتائج اختبار معزز السطوع لا تنطبق على تلفزيون C2.
الشاشة
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الحافة الضيقة
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حافة انسيابية
وزن أكثر خفة
مواد من الألياف المركبة
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حافة انسيابية
حامل الجدار بتصميم المعرض
وزن أكثر خفة
مواد من الألياف المركبة
-
حامل الجدار بتصميم المعرض
77"
التصميم
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خرائط درجات الألوان الديناميكية
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شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية
دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة
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شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية
دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة
-
شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية
دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة
-
شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية
دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة
* جميع منتجات OLED 2022 تدعم تقنية HDR 10 Pro..
* تدعم جميع منتجات OLED لعام 2022 دقة وحجم اللون بنسبة 100%.
* تدعم جميع منتجات OLED 2022 لصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي
*سوف تصبح ميزة Precision Detail ضمن تقنية Dolby Vision متاحة في إطار تحديث ميزة Dolby Vision IQ الذي سيتم طرحه بدايةً خلال شهر يونيو 2022 ، ولكن التوقيت المحدد لطرحه سيختلف باختلاف البلدان.
Picture Quality
* تدعم جميع منتجات OLED 2022 مساعد جوجل وأمازون أليكسا وايربلاي2 ، ولكن قد يختلف مدى توفر الخدمة حسب المنطقة.
ذكاء اصطناعي / منتج ذكي
* تدعم جميع منتجات OLED تقنيات HGiG وALLM وeARC
الألعاب
- لا تنطبق تحسينات معزز السطوع على طراز 48/42C2.
- المقارنة مستندة إلى اختبارات LG الداخلية لقياسات LG OLED TV Full White ، باستثناء سلسلة OLED evo.
- مقارنةً بتلفزيونات LCD من إل جي وتم قياسها وفقًا لمعيار CIE DE2000 مع 125 نمطًا لونيًا.
- تعد تقنية 8K متوفر في سلسلة OLED Z2 من إل جي.
- يتوافر طراز 42 بوصة فقط في سلسلة OLED C2 من إل جي.
- يتوافر طراز 48 بوصة في سلسلة OLED C2 من إل جي.
- طراز بقياس 97 بوصة متوفر فقط في سلسلة OLED G2 من LG.
- يتوافر طراز 88 بوصة فقط في سلسلة OLED Z2 من إل جي.
- يتوافر طراز 83 بوصة في سلسلة OLED G2 من إل جي و C2.