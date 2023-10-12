تلفزيون QNED MiniLED من إل جي بدقة 4K حقيقي. مقاس 65 من السلسلة 85. معالج ألفا 7 الجيل الخامس لذكاء إصطناعي.

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التقاء تقنية Quantum Dot مع تقنية NanoCell
شاهد ألوانًا نقية وأكثر ثراءً
جرب ألوان هذا العالم الرائعة بفضل القوة المشتركة لتقنيتي Quantum Dot وNanoCell.
أضواء صغيرة، تباين هائل
آلاف الإضاءات الخلفية الصغيرة تملأ الشاشة لتقدم صورًا حادة ومشرقة بتفاصيل مذهلة.
* تتوافر ميزات MiniLEDs في طرازات QNED99/95/90/85.
* يعتمد عدد كتل MiniLED على طراز QNED99 مقاس 86 بوصة.
* تم حساب حجم MiniLED باستخدام معايير القياس الداخلية لشركة LG.
صورة يظهر بها شاشتا تلفزيون - واحدة على اليسار والأخرى على اليمين. توجد نفس الصور لمجموعة جميلة من الزهور الملونة على خلفية سوداء على كلا التلفزيونين. تبدو الصورة الواقعة على اليسار شاحبة بعض الشيء بينما تبدو الصورة الواقعة على اليمين زاهية للغاية. توجد صورة شريحة معالج أسفل الزاوية اليسرى من التلفزيون على الصورة اليمنى.
التعتيم الدقيق (Precision Dimming)
والتباين الفائق (Ultra Contrast)
نطاق ألوان 100%
توفر تقنية إعادة إنتاج الألوان المعتمدة من LG QNED ألوانًا غنية تظل نابضة بالحياة ودقيقة حتى عند مستويات السطوع العالية.
تنقسم صورة الطلاء الرقمية الغنية بالألوان إلى قطاعين - على اليسار صورة أقل وضوحًا، وعلى اليمين صورة أكثر وضوحًا. أسفل اليسار يوجد نص يقول "نطاق ألوان 70%"، بينما يقول النص الموجود في أسفل اليمين "نطاق ألوان 100%".
تناسق ألوان بنسبة 100%
بفضل تقنية الألوان المتقدمة في التلفزيون، يمكن رؤية الألوان دون تشوه حتى عند مشاهدتها من زوايا واسعة.
على الجانب الأيسر، هناك منظر أمامي لشاشة QNED، وهناك مزيج من البالونات الملونة بألوان قوس قزح على الشاشة. ويظهر نص مكتوب به "الجانب الأمامي" أعلى التلفزيون. يتم تمييز الجزء الأوسط من الشاشة في منطقة دائرية منفصلة. على الجانب الأيمن، يوجد منظر جانبي لشاشة QNED وهناك مزيج من البالونات الملونة بألوان قوس قزح على الشاشة. ويظهر نص مكتوب به "زاوية مشاهدة أعلى/أقل من 30 درجة" أعلى التلفزيون. يتم تمييز الجزء الأوسط من الشاشة في منطقة دائرية منفصلة.
* تتوافر ميزة نطاق الألوان 100% في طرازات QNED99/95/90/85.
* نطاق مجموعة ألوان الشاشة (CGV) يكافئ أو تتجاوز نطاق مجموعة ألوان الشاشة لمساحة ألوان DCI-P3 وفق ما تم التحقق منها بشكل مستقل من قبل Intertek.
* تشير نسبة نطاق الألوان 70% إلى أجهزة تلفزيون LG UHD التي تفتقر إلى تقنية NanoCell.
* الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*تتوافر ميزة تناسق الألوان بنسبة 100% (Color Consistency) في طرازات QNED99/95/90.
* حاصل على شهادة Intertek لقياس تناسق الألوان بنسبة 100% وفق معايير CIE DE2000 مع 18 لونًا من أنماط Macbeth بزاوية مشاهدة ±30°.
* جميع الطرازات التي تدعم تناسق الألوان بنسبة 100% حاصلة على شهادة Intertek.
* الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*تتوافر ميزة (Precision Dimming) في طراز QNED85.
*تتوافر ميزة التباين الفائق (Ultra Contrast) في طرازات QNED99/95/90/85
* الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*يتميز تلفزيون QNED90/85/80 بمعالج α7 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 4K.
صورة احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مثالية أقرب من أي وقت مضى بفضل تقنية AI Picture Pro. تعمل ترقية 8K بتقنية الذكاء الاصطناعي وخرائط درجات الألوان بتقنية الذكاء الاصطناعي على تحسين التباين والدقة للحصول على التفاصيل المثلى، بينما تعمل ميزة تحسين تأثير المقدمة / الخلفية والحيوية الديناميكية على زيادة عمق المجال والتعبير اللوني إلى أقصى حد للحصول على صور مذهلة ومفعمة بالحيوية.
صوت احترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي
يتعرف المعالج على الأصوات والمؤثرات الصوتية وترددات الصوت، مما يسمح له بتحسين الصوت بناءً على نوع المحتوى الذي تشاهده للحصول على صوت مكاني غامر بفضل استخدام التعلم العميق من نقاط البيانات الصوتية.
لن تعمل الصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي مع المحتويات المحمية بحقوق الملكية على خدمات OTT.
*تتوافر ميزة ترقية (AI 8K Upscaling) في طرازات QNED99/95.
*تتوافر ميزة ترقية (AI 4K Upscaling) في طرازات QNED90/85/80.
* الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
* يشير مصطلح "الشاشات التقليدية" إلى تلفزيونات LG UHD التي لا تحتوي على تقنية NanoCell.
*يتميز تلفزيون QNED99/95 بمعالج α9 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي وصوت 7.1.2 up-mix المحيطي الافتراضي.
*يتميز تلفزيون QNED90/85/80 بمعالج 85 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي وصوت 5.1.2 up-mix المحيطي الافتراضي.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة بخدمات OTT.
اتصال ومساعد ذكي
يدعم Apple AirPlay و HomeKit وغيرهما، يجعل التحكم في التلفزيون والأجهزة المتصلة أسرع وأكثر راحة من ذي قبل.
يوجد شعاران مزاحان بالترتيب - يعمل مع Apple AirPlay ، ويعمل مع Apple HomeKit.
التنبيهات الرياضية
لا تفوتك آخر الأخبار بداية من الفرق والدوريات المفضلة لديك، حتى عند مشاهدة محتوى آخر مع التحديثات والتذكيرات في الوقت الفعلي لجميع المباريات الهامة.
واجهة مستخدم رسومية للتنبيه الرياضي تعرض شعارين للفريق الرياضي (ملك الغابة والتنين) مع ظهور زرين على اليمين تظهر عليهما عبارات "مشاهدة" و "لا تنبيه". شعار تظهر عليه عبارة "نتيجة القناة الرياضية الحالية".
ملف التعريف الخاص بي
شاهد فقط ما تريد رؤيته مع ملف التعريف القابل للتخصيص لكل فرد من أفراد الأسرة. استمتع بتوصيات المحتوى المخصصة والوصول السريع إلى التطبيقات الأكثر استخدامًا.
مشهد يظهر به صور توضيحية لثلاثة مستخدمين على حساب إل جي - الأسماء الموجودة أسفل كل وجه هي ماكس وراشيل وديفيد.
*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
*قد يختلف توافر خدمة الطلب الصوتي باختلاف المنتجات والبلدان.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
*قد يختلف دعم AirPlay 2 وHomeKit حسب المنطقة.
*تتوافر ميزة التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين في طرازات QNED99/95/90.
*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المدعومة حسب الدولة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*قد يتم خفض أو الحد من عرض المحتوى وفقًا لاتصال المنطقة والشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من الملفات التعريفية الشخصية ولكن بإمكان الشاشة الرئيسية عرض ما يصل إلى 10 ملفات تعريف فقط.
Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, & HDR 10 Pro
وضع مخرج الفيلم
شاهد الأفلام تمامًا مثلما أراد المخرج بفضل وضع مخرج الفيلم™. يحافظ هذا الوضع على الألوان والإعدادات ومعدلات الإطارات الأصلية ولتصلك وفق رؤية المخرج الأصلية.
صورة يظهر بها مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفزيون كبيرة، ويقوم بتحرير شيء ما. شاشة تلفزيون يعرض مشهدا لرافعة برجية باللون الأرجواني. يظهر شعار وضع مخرج الفيلم في الزاوية اليمنى السفلية.
*قد يختلف دعم وضع مخرج الفيلم من غرفة إلى غرفة باختلاف الدولة.
* تتوافر ميزات Dolby Vision IQ & Doby Atmos في QNED99/95/90/85.
* الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
* يشير مصطلح "الشاشات التقليدية" إلى تلفزيونات LG UHD التي لا تحتوي على تقنية NanoCell.
مدير الألعاب ولوحة التحكم
يتضمن مدير الألعاب جميع إعدادات الألعاب في قائمة واحدة سهلة الاستخدام بينما تمنحك لوحة معلومات الألعاب الجديدة وصولاً سريعًا إلى إعداداتك الحالية.
صورة توضح لوحة تحكم اللعبة - حيث تعرض اللوحة أيقونات حالة اللعبة والوضع المظلم والتطبيق على آخر ومحسِّن الألعاب وجميع الإعدادات ودليل المستخدم.
HGiG
تقيم إل جي شراكة مع مجموعة من أكبر الأسماء في صناعة الألعاب لتجلب لك أحدث ألعاب HDR بأقصى قدر من الواقعية والانغماس.
صورة تظهر امرأة تحمل مسدسًا وترتدي قناعا يغطي الوجه بالكامل. النصف الأيسر من الصورة باهت ويتضمن ألوانا أقل، بينما يتضمن النصف الأيمن منها الكثير من الألوان نسبيًا.
4K 120Hz, ALLM, eARC, & VRR
ارتقِ بتجربة ألعابك إلى المستوى التالي مع دعم Dolby Vision® HDR بدقة 4K بمعدل 120 هرتز، و VRR، وALLM، وeARC بأحدث مواصفات HDMI 2.1، لتقليل ضبابية الحركة والظلال وتقديم رسومات سلسة ومتزامنة بدقة عالية.
مشهد يوضح طائرة مقاتلة حمراء مع تقسيم الصورة إلى قسمين - النصف الأيسر من الصورة يبدو أقل من حيث الألوان وقاتم قليلاً بينما يبدو النصف الأيمن من الصورة أكثر إشراقًا مع تضمنه المزيد من الألوان. يظهر بالزاوية العلوية اليسرى من الصورة عبارة "تقليدي" بينما يوجد بالزاوية العلوية اليمنى شعار QNED من إل جي.
*قد يختلف مدى توافر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة مدير الألعاب حسب السلسلة.
*HGiG هي مجموعة من الشركات المتطوعة بمجال الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات العامة وإتاحتها لتحسين تجارب ألعاب مستخدمي تقنية HDR.
*قد يختلف دعم HGiG باختلاف الدولة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*يتميز تلفزيون QNED99/90/85/80 بتقنية 4K 120هرتز وVRR.
* تشير التلفزيونات التقليدية إلى أجهزة تلفزيون UHD من إل جي التي تفتقر إلى تقنية NanoCell.
* الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
تقنية AMD FreeSync الفائقة
صورة يظهر بها جهازا تلفزيون - أحدمها على اليسار يعرض مشهدًا من لعبة سباق سيارات مع سيارة سباق. يظهر على اليمين أيضًا نفس المشهد من اللعبة لكن الجهاز يعرض صورة أكثر إشراقًا ووضوحًا. يظهر في الزاوية العلوية اليمنى شعار (AMD FreeSync Premium).
*يتميز تلفزيون QNED99/90/85/80 بتقنية AMD FreeSync™ الفائقة
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*يلزم وجود اشتراك في بث Netflix.
*قد يختلف توفر المحتوى والتطبيق حسب البلد أو المنطقة. يلزم اشتراك منفصل لـ Disney +. ديزني 2022 والفروع التابعة لها.
*تُعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد لا يتوفر Apple TV+ و/أو تحديد المحتوى في جميع المناطق.
*يلزم وجود اشتراك في Apple TV+.
*تعد Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب الدولة.
*قد يختلف المحتوى الموجود على الصندوق حسب الطراز أو الدولة.
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K QNED MINID
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان Nano برو
-
معالج الصور
-
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
كل المواصفات
-
معالج الصور
-
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
صورة منظمة العفو الدولية
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للترقية 4K
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم دقيق
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
وضع المخرح
-
نعم
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
-
حركة
-
حركة برو
-
وضع الصورة
-
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
التباين العالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
MiniLED
-
نوع العرض
-
4K QNED MINID
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان Nano برو
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 3)
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1600 x 970 x 172
-
وزن التغليف
-
36.7
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1452 x 839 x 44.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1452 x 904 x 295
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1165 x 295
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
30.2
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
30.6
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
400 x 400
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
وضع HGIG
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
المعرض الفني
-
نعم
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
لوحة التحكم الرئيسية
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 22
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
يعمل مع Apple AirPlay2
-
نعم
-
يعمل مع Apple HomeKit
-
نعم
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