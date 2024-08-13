About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Renkli alışveriş torbaları ile alışveriş merkezinde alışveriş yapan bir çift.

Müşterilerinizin Daha Rahat Kalmalarını Sağlayın

Enerji Tasarrufu

- Bireysel kiracılar için etkin enerji kullanım yönetimi
- İşletim masraflarını azaltmak için etkin havalandırma ve soğutma

Rahat Ortam

- Havalandırma ve soğutma ile taze hava
- Geniş kapsam ile soğutma

Etkin Yönetim

- Hem münferit hem merkezi kontrol sağlar
- Akıllı telefon ile kolay yönetim

Lobi, satış mağazası, yemek bölümü ve kontrol merkezinin küçük resimlerinin bulunduğu bir alışveriş merkezi görüntüsü.
Klimanın çalıştığı bir alışveriş merkezindeki yemek bölümünün görüntüsü.

Yemek Bölümleri

Etkin havalandırma, müşterilerin yemek kokusu hakkında endişelenmeden keyifli bir ortamda yemeklerinin tadını çıkarmasına olanak sağlar.

Klimanın çalıştığı bir kıyafet mağazası, kuyumcu ve restorandan oluşan üç görüntü.

Satış Mağazası

Çeşitli iç üniteler, her mağaza girişine yönelik doğal kurulum için özel kontrol sunar.

Klimanın çalıştığı bir alışveriş merkezindeki lobinin görüntüsü.

Lobiler

Kalabalık yerlerde bile kusursuz ısıtma ve soğutma ile her zaman optimum koşulları sağlayın.

Etkin enerji yönetimi için çift monitör kullanan bir kişinin görüntüsü.

Akıllı Kontrol Ve Enerji Yönetimi

Alışveriş merkezindeki tüm alanların etkin kontrolü ve enerji yönetimi işletme masraflarını azaltır.

Alışveriş Merkezi Için Ürün Serisi

MULTI V 5

Multi V 5 >

Multi V İç üniteler

Multi V İç üniteler >

Soğutucu

Soğutucu >

Kontrol Çözümleri

Kontrol Çözümleri >
Ekranda LG web sayfası bulunan bir akıllı telefonu tutan bir kişi görüntüsü.

Bizimle İletişime Geçin

Ürünle ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen bizimle iletişime geçin. Sizinle en kısa zamanda irtibata geçeceğiz.

Bizimle İletişime Geçin Daha Fazla Bİlgİ Edİnİn

Lg’Nin Çeşitli Türde Alışveriş Merkezleri Için Optimum Çözümleri Ile Tanışın

SM Mall

Filipinler’deki en büyük alışveriş merkezi. / Soğutucu, FCU

Daha Fazla Bİlgİ Edİnİn

Kalina Mall

Doğu Rusya’da büyük bir alışveriş merkezi. / Soğutucu, Multi V, AHU

Daha Fazla Bİlgİ Edİnİn

Pick n Pay

Johannesburg’daki büyük ölçekli bir alışveriş merkezi. / Soğutucu, Multi V, AHU

Daha Fazla Bİlgİ Edİnİn

Cresta Shopping Centre

Güney Afirka’daki ilham verici alışveriş merkezi. / Multi V, AHU

Daha Fazla Bİlgİ Edİnİn

Katalog, Broşür Ve Belge İndirme

Başlık, Boyut Tablosu Listesi
Kaynak Türü Başlık Boyut

Mühendislik desteği ile ilgili kılavuz ve malzemeler için lütfen kaynak indirmeye gidin

GİT