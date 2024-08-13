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Hava Soğutmalı Inverter Scroll Isı Pompası

LG Hava Soğutmalı İnverter Scroll Isı Pompası, klima sistemi için sıcak ve soğuk su sağlayan, büyük ölçekli tesisler için en iyi sistemdir.

Hava Soğutmalı Scroll Isı Pompası1

Hava Soğutmalı Scroll Isı Pompası

Özellikler Serisi
Özellikler
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Çeşitli Sahalar İçin Uygulanabilir Hava Soğutmalı İnverter Scroll Isı Pompası1

Çeşitli Sahalar İçin Uygulanabilir Hava Soğutmalı İnverter Scroll Isı Pompası

İnverter Kompresör Tahrikli Hava Soğutmalı Scroll Isı Pompası, klima sistemi için sıcak ve soğuk su sağlar. Bahçecilik tesisleri, hükümet binaları ve oteller gibi büyük ölçekli tesislerde kullanılması şiddetle önerilir.

Dual İnverter Kompresör

Dual İnverter Kompresör 15 Hz ila 120 Hz arasında geniş çalışma aralığı sağlar.

HIPOR™ Uygulaması

HIPOR™ teknolojisi, yağı doğrudan kompresöre döndürerek kompresör verimliliğini arttırır.

Gelişmiş Isıtma Performansı

Buhar Püskürtme teknolojisi, dış sıcaklık düşük olduğunda dahi optimum soğutucu akış oranını kontrol ederek verimli ısıtma işlemi sağlar.

Modüler Tasarım

Modüler tasarım, alana göre esnek kurulum ve buna uygun kontrol olanağı sağlar.

Dengeli Kontrol

İnverter kontrol teknolojisi, dışarı akan su sıcaklığının dengeli kontrolünü sağlar.

Çevre Dostu Soğutucu

R410A, sıfır ozon tükenme potansiyeli bulunan, yüksek verimliliğe sahip ve çevre dostu bir soğutucudur.

500 M'Ye Kadar Uzaktan Kontrol Işlevi

HMI kontrolörünü ayrı olarak kurmak ve kontrol odasındaki soğutucuyu kontrol etmek mümkündür.

Optimize Edilmiş Merkezi Kontrol

ACP ve AC Smart gibi kontrol çözümleri, kolay izlenebilirliği ve herhangi bir yerde çeşitli HVAC modellerini yönetmek üzere uzaktan kontrol sağlar.

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Hava Soğutmalı İnverter Scroll Soğutucu Serisi1

Hava Soğutmalı Inverter Scroll Soğutucu Serisi

Satınalma Taleb1

Satınalma Talebi

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