Hava Soğutmalı Scroll Isı Pompası

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Hava Soğutmalı Inverter Scroll Isı Pompası
LG Hava Soğutmalı İnverter Scroll Isı Pompası, klima sistemi için sıcak ve soğuk su sağlayan, büyük ölçekli tesisler için en iyi sistemdir.
Dual İnverter Kompresör
Dual İnverter Kompresör 15 Hz ila 120 Hz arasında geniş çalışma aralığı sağlar.
HIPOR™ Uygulaması
HIPOR™ teknolojisi, yağı doğrudan kompresöre döndürerek kompresör verimliliğini arttırır.
Dengeli Kontrol
İnverter kontrol teknolojisi, dışarı akan su sıcaklığının dengeli kontrolünü sağlar.
500 M'Ye Kadar Uzaktan Kontrol Işlevi
HMI kontrolörünü ayrı olarak kurmak ve kontrol odasındaki soğutucuyu kontrol etmek mümkündür.
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