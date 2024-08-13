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Oturma odasında iyi vakit geçiren bir ailenin görüntüsü.

Evde Enerji Tasarrufu Yapmanın Daha Akıllı Bir Yolu

Enerji Tasarrufu

- Enerji kullanımını izleme
- Yenilenebilir enerji çözümü
- Etkin ısıtma ve sıcak su tedariki

Rahatlık

- LG ThinQ uygulaması ile her yerde her zaman kontrol
- Ev yönetim sistemine kolay bağlantı

Konforlu Soğutma

- Sıcaklık ve nem dengesini mükemmel şekilde sağlayın
- Özelleştirilebilir konfor
- Temiz hava

Oturma odası, banyo, yatak odası ve terastan oluşan dört küçük resmin bulunduğu bir ev görüntüsü.

Klima açıkken yatağında kitap okuyan bir kadın görüntüsü.

Yatak Odası

Daha rahat koşullar oluşturmak üzere sıcaklık ve nem otomatik olarak dengelenir.

Akıllı telefonu ile tavandaki klimayı çalıştıran bir kişinin görüntüsü.

Oturma Odası

LG ThinQ uygulamasıyla istediğiniz zaman istediğiniz yerden ünitenizi kontrol edebilirsiniz.

Tek karede oturma odası, banyo, kazan odası ve evin dış kısmının bir görüntüsü.

Banyo

Havadan-suya ısı pompası, elektriksel ve doğal enerjinin kombinasyonuyla ısı ve sıcak su üretir.

Dış terasta kurulu bir Multi V S görüntüsü.

Teras

Alandan tasarruf eden ve kompakt Multi V S ile terasınızdan en iyi şekilde faydalanın.

Konutunuz için ürün serisi

MULTI V 5

MULTI V 5

MULTI V s

MULTI V s

Multi V İç üniteler

Multi V İç üniteler

Sıcak Su Çözümü (Hydro Kit)

Sıcak Su Çözümü (Hydro Kit)

Havalandırma Çözümleri (ERV)

Havalandırma Çözümleri (ERV)

Single Split

Single Split

Multi Split

Multi Split

Isıtma Çözümü (AWHP)

Isıtma Çözümü (AWHP)
Ekranda LG web sayfası bulunan bir akıllı telefonu tutan bir kişi görüntüsü.

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Katalog, Broşür Ve Belge İndirme

Başlık, Boyut Tablosu Listesi
Kaynak Türü Başlık Boyut

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