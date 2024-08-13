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Enerji Tasarrufu
- Enerji kullanımını izleme
- Yenilenebilir enerji çözümü
- Etkin ısıtma ve sıcak su tedariki
Rahatlık
- LG ThinQ uygulaması ile her yerde her zaman kontrol
- Ev yönetim sistemine kolay bağlantı
Konutunuz için ürün serisi
LG’Nin Çeşitli Türde Konutlar İçin Optimum Çözümleri İle Tanışın
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