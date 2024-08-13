LG HVAC, açık ofislerden kurumsal plazalara kadar her ölçekteki iş yerine konforlu, sessiz ve enerji tasarruflu iklimlendirme çözümleri sunar. Modern iç üniteler, merkezi kontrol sistemleri ve verimlilik odaklı VRF teknolojileri ile çalışan memnuniyetini artırmanıza destek olur.