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Ofisler İçin Akıllı ve Sessiz İklimlendirme Sistemleri
LG HVAC, açık ofislerden kurumsal plazalara kadar her ölçekteki iş yerine konforlu, sessiz ve enerji tasarruflu iklimlendirme çözümleri sunar. Modern iç üniteler, merkezi kontrol sistemleri ve verimlilik odaklı VRF teknolojileri ile çalışan memnuniyetini artırmanıza destek olur.
Enerji Tasarrufu
- Yenilikçi teknolojilerle birinci sınıf enerji verimliliği
- Çeşitli doğa dostu ısı kaynakları
- İnsan Algılama Sensörü çalışmayı ayarlar
Rahat Alanlar
- 3 adımlı hava temizleme sistemi taze hava verir
- Optimum sıcaklık, hava akışı ve nem
LG’nin Çeşitli Türde Ofisler İçin Optimum Çözümleri İle Tanışın
WeWork, Birleşik Krallık
Londra’daki havacılık evi ofis alanının tarihi restorasyon projesi. / Multi V, İç üniteler
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