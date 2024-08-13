Hastaneler, klinikler ve sağlık tesisleri, iklimlendirme açısından en hassas ve kritik alanlardandır. Hasta odalarından ameliyathanelere, laboratuvarlardan bekleme salonlarına kadar her bölümün özel sıcaklık, nem ve hava kalitesi gereksinimleri bulunur. LG HVAC, sağlık sektörüne özel olarak geliştirdiği VRF sistemleri, ısı geri kazanımlı havalandırma çözümleri, HEPA filtre destekli iç üniteler ve otomatik taze hava kontrolü ile maksimum hijyen, enerji verimliliği ve konfor sunar.

Ayrıca BMS entegrasyonu sayesinde tüm bina iklimlendirmesi tek merkezden kontrol edilebilir, kritik alanlara özel koşullandırma yapılabilir. Sessiz çalışma, kesintisiz performans ve düzenli hava akışı ile hasta konforunu artırırken, sağlık standartlarını da destekler.