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Hastane ve Sağlık Tesislerine Özel Hijyenik İklimlendirme Sistemleri

Hastaneler, klinikler ve sağlık tesisleri, iklimlendirme açısından en hassas ve kritik alanlardandır. Hasta odalarından ameliyathanelere, laboratuvarlardan bekleme salonlarına kadar her bölümün özel sıcaklık, nem ve hava kalitesi gereksinimleri bulunur. LG HVAC, sağlık sektörüne özel olarak geliştirdiği VRF sistemleri, ısı geri kazanımlı havalandırma çözümleri, HEPA filtre destekli iç üniteler ve otomatik taze hava kontrolü ile maksimum hijyen, enerji verimliliği ve konfor sunar.

Ayrıca BMS entegrasyonu sayesinde tüm bina iklimlendirmesi tek merkezden kontrol edilebilir, kritik alanlara özel koşullandırma yapılabilir. Sessiz çalışma, kesintisiz performans ve düzenli hava akışı ile hasta konforunu artırırken, sağlık standartlarını da destekler.

Hastaya gülümseyen bir hemşire görüntüsü.

Sağlık Ve Konfor Için 7/24 Hava Bakımı

Konfor ve Güvenlik

- Hassas sıcaklık ve nem kontrolü
- Hastalar için bireysel hava akışı kontrolü
- Tüm alanlar için temiz hava
- Hijyenik bir ortam için 3 adımlı hava temizleme sistemi

Akıllı Enerji Tasarrufu

- Merkezi kontrol sistemi ile enerji yönetimi ve izleme
- Isı atık toplama özelliği ile ısıtma ve su tedariki
- Birinci sınıf yüksek verimlilikli HVAC ürünü (VRF, Soğutucu) serisi

Hasta odası, ortak alanlar, ameliyat odası, radyoloji odası ve bir kontrol merkezinin küçük resimlerinden oluşan bir hastane görüntüsü.
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Hasta Odası

Kapsamlı klima çözümü güvenli hasta bakımı için havayı temizleyerek global standartlarda keyifli bir ortam sağlar.

*ASHRAE Standardı : 20~24°C, %30~60 RH

Hastanedeki bir ameliyat odasının görüntüsü.

Ameliyat Odası Ve Radyoloji Odası

Güvenlik amacıyla sıcaklık, nem ve hava basıncının tüm ayarları özel odalar için ayarlanabilir ve sürdürülebilir.

Klimanın çalıştığı ortak alan görüntüsü.

Ortak Alanlar

Fazla kişi bulunan geniş alanlar temiz hava ile konforlu hale getirilebilir.

Mevsimlik enerji yönetimi için çift monitör kullanan bir kişinin görüntüsü.

Akıllı Merkezi Kontrol Çözümü

Mevsimlik enerji yönetimi ve izleme ile birlikte esnek kullanım enerji kullanımını ve işletim masraflarını düşürür.

Hastane Için Ürün Serisi

MULTI V 5

Multi V 5 >

MULTI V S

Multi V S >

Multi V İç üniteler

Multi V İç üniteler >

Sıcak Su Çözümü (Hydro Kit)

Sıcak Su Çözümü (Hydro Kit) >

Havalandırma Çözümleri (ERV)

Havalandırma Çözümleri (ERV) >

Soğutucu

Soğutucu >

Kontrol Çözümleri

Kontrol Çözümleri >
Ekranda LG web sayfası bulunan bir akıllı telefonu tutan bir kişi görüntüsü.

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Katalog, Broşür Ve Belge İndirme

Başlık, Boyut Tablosu Listesi
Kaynak Türü Başlık Boyut

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