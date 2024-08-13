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Perakende Sektörüne Özel İklimlendirme Çözümleri
LG HVAC, mağaza içi müşteri konforunu ve enerji verimliliğini önceliklendiren perakende iklimlendirme çözümleri sunar. Kompakt VRF sistemleri, estetik iç üniteler ve akıllı kontrol teknolojileriyle zincir mağazalar, AVM'ler ve butik işletmeler için özel çözümler geliştiriyoruz.
Dışarıda Bir Noktadan Kıyafet Mağazasının Ön Penceresinin Görüntüsü.
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