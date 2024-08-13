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Otel ve Konaklama Tesislerine Yönelik Profesyonel İklimlendirme Sistemleri
Otel ve konaklama sektöründe müşteri memnuniyetinin anahtarı, sessiz, verimli ve konforlu bir iklimlendirme sistemidir. LG HVAC, lobi alanlarından misafir odalarına, spa ve restoran bölümlerinden konferans salonlarına kadar otelin tüm alanlarına uygun iklimlendirme çözümleri sunar. VRF sistemleri, Multi V teknolojisi, düşük ses seviyesine sahip iç üniteler ve merkezi kontrol sistemleri sayesinde hem enerji tasarrufu sağlar hem de misafir deneyimini üst seviyeye çıkarır. Ayrıca BMS (Building Management System) entegrasyon kabiliyeti ile otellerin tüm HVAC altyapısı tek noktadan izlenebilir ve yönetilebilir hale gelir.
Enerji Tasarrufu
- Isı kazanımı teknolojisi ile ücretsiz ısıtma ve sıcak su
- Kuru temas ile atık enerjiyi önler
- Yenilikçi teknolojilerle birinci sınıf enerji verimliliği
Akıllı Enerji Yönetimi
- Akıllı yönetim ile entegre merkezi kontrol sistemi
- Mevcut bina yönetim sistemi ile uyum
Oteliniz Için Ürün Serisi
Lg’Nin Çeşitli Türde Oteller Için Optimum Çözümleri Ile Tanışın
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