Otel ve konaklama sektöründe müşteri memnuniyetinin anahtarı, sessiz, verimli ve konforlu bir iklimlendirme sistemidir. LG HVAC, lobi alanlarından misafir odalarına, spa ve restoran bölümlerinden konferans salonlarına kadar otelin tüm alanlarına uygun iklimlendirme çözümleri sunar. VRF sistemleri, Multi V teknolojisi, düşük ses seviyesine sahip iç üniteler ve merkezi kontrol sistemleri sayesinde hem enerji tasarrufu sağlar hem de misafir deneyimini üst seviyeye çıkarır. Ayrıca BMS (Building Management System) entegrasyon kabiliyeti ile otellerin tüm HVAC altyapısı tek noktadan izlenebilir ve yönetilebilir hale gelir.