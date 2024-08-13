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Otel ve Konaklama Tesislerine Yönelik Profesyonel İklimlendirme Sistemleri

Otel ve konaklama sektöründe müşteri memnuniyetinin anahtarı, sessiz, verimli ve konforlu bir iklimlendirme sistemidir. LG HVAC, lobi alanlarından misafir odalarına, spa ve restoran bölümlerinden konferans salonlarına kadar otelin tüm alanlarına uygun iklimlendirme çözümleri sunar. VRF sistemleri, Multi V teknolojisi, düşük ses seviyesine sahip iç üniteler ve merkezi kontrol sistemleri sayesinde hem enerji tasarrufu sağlar hem de misafir deneyimini üst seviyeye çıkarır. Ayrıca BMS (Building Management System) entegrasyon kabiliyeti ile otellerin tüm HVAC altyapısı tek noktadan izlenebilir ve yönetilebilir hale gelir.

Bir otel lobisinde resepsiyoniste kayıt yaptıran bir çiftin görüntüsü.

Otelinizin Keyifli Ortamını Daha Verimli Bir Şekilde Korumanın Yolu

Enerji Tasarrufu

- Isı kazanımı teknolojisi ile ücretsiz ısıtma ve sıcak su
- Kuru temas ile atık enerjiyi önler
- Yenilikçi teknolojilerle birinci sınıf enerji verimliliği

Akıllı Enerji Yönetimi

- Akıllı yönetim ile entegre merkezi kontrol sistemi
- Mevcut bina yönetim sistemi ile uyum

Konforlu Koşullar

- Artırılan iç alan konforu
- Kütüphane kadar sessiz bir iç ünite
- Kullanımı kolay ayrı kontrolör

Kamu hizmetleri, yüzme havuzu, misafir odası, lobi ve kontrol merkezinin küçük resimlerinin bulunduğu bir otel görüntüsü.
Klimanın çalıştığı ferah bir otel lobisi görüntüsü.

Lobi Ve Resepsiyon Salonları

Geniş kapasite, yüksek tavanlı büyük alanlara güvenilir şekilde taze hava tedarikine izin verir.

Klimanın çalıştığı bir misafir odası görüntüsü.

Misafir Odası

Düşük gürültü ve keyifli klima ile rahatlayın.

Klimanın çalıştığı bir kafe, restoran ve spor salonundan oluşan üç görüntü.

Kamu Tesisleri

Çeşitli iç üniteler farklı alanlar için özel çözümlere olanak sağlar.

Otelde bulunan, sıcak su ile dolu bir spa görüntüsü.

Yüzme Havuzu Ve Duş odası

Isı kazanımı teknolojisi sayesinde ücretsiz ısıtma ve sıcak su.

Etkin enerji yönetimi için çift monitör kullanan bir kişinin görüntüsü.

Akıllı Merkezi Kontrol Çözümü

LG’nin akıllı merkezi kontrol merkezi ile etkin enerji yönetimi işletme masraflarını azaltır.

Oteliniz Için Ürün Serisi

MULTI V 5

MULTI V 5 >

MULTI V S

MULTI V S >

Multi V İç üniteler

Multi V İç üniteler >

Sıcak Su Çözümü (Hydro Kit)

Sıcak Su Çözümü (Hydro Kit) >

Havalandırma Çözümleri (ERV)

Havalandırma Çözümleri (ERV) >

Soğutucu

Soğutucu >

Kontrol Çözümleri

Kontrol Çözümleri >
Ekranda LG web sayfası bulunan bir akıllı telefonu tutan bir kişi görüntüsü.

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