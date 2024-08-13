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Teknolojinin gelişmesiyle, okullarda ve sınıflarda dijital dönüşüm aktif olarak yaşanmaktadır. Bu geçişe örnek olarak, geleneksel kara tahtalardan etkileşimli beyaz tahtalara doğru süregiden yükseltmeyi görebiliriz. LG ConnectedCare DMS, eğitim ortamlarında özel çözümler sağlayan bir bulut hizmetidir ve LG CreateBoard ile LG TV bilgi ekranı modelleri için gerçek zamanlı izleme ve uzaktan cihaz kontrolü sunar.*
* LG ConnectedCare DMS şu anda yalnızca LG CreateBoard’da mevcuttur. Bu özellik yakında diğer modelleri de kapsayacak şekilde genişletilecektir. Genişletme 2023 ortalarında UR640S ile başlayacak ve ardından diğer webOS ürünleri de bu özelliğe dahil edilecektir.
Uzaktan Kumanda
LG ConnectedCare DMS’ye sahip cihazlar uzaktan kumanda edilebilir. LG ConnectedCare DMS sayesinde açma/kapama, programlama, parlaklık ve ekran kilidi gibi sık kullanılan cihaz işlevleri uzaktan kumanda edilebilir. Ayrıca resim, video, sesli mesaj ve canlı akış gibi içerikler de belirli cihazlarla paylaşılabilir. Bir diğer önemli avantaj da uzaktan uygulama kurulumu ve güncellemeleridir. Böylece yerinde müdahale ihtiyacı azalır.
Uzaktan Kumanda
Yayın/Uyarı Mesajı
Mesajlar ve çeşitli başka içerikler ana sistem merkezinden tek tek sınıf cihazlarına gönderilebilir. Böylece özel gruplar oluşturabilir ve mesajlar istenen alıcılara iletilebilir. Yangın tatbikatı veya okulun kapatılması gibi acil durumlarda ana sistem, uyarı mesajıyla orijinal içeriği kesebilir. Bu tür mesajlar sistem genelinde dağıtılarak öğretmenlerin ve öğrencilerin uygun güvenlik önlemlerini almaları konusunda yönlendirici olabilir.
Yayın/Uyarı Mesajı