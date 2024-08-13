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Okullardaki Ekranları Her Yerde, İstediğiniz Zaman Daha Etkin Yönetin1

Okullardaki Ekranları Her Yerde, İstediğiniz Zaman Daha Etkin Yönetin

LG-ConnectedCare-DMS-02-logo-ID-D

Teknolojinin gelişmesiyle, okullarda ve sınıflarda dijital dönüşüm aktif olarak yaşanmaktadır. Bu geçişe örnek olarak, geleneksel kara tahtalardan etkileşimli beyaz tahtalara doğru süregiden yükseltmeyi görebiliriz. LG ConnectedCare DMS, eğitim ortamlarında özel çözümler sağlayan bir bulut hizmetidir ve LG CreateBoard ile LG TV bilgi ekranı modelleri için gerçek zamanlı izleme ve uzaktan cihaz kontrolü sunar.*

 

 * LG ConnectedCare DMS şu anda yalnızca LG CreateBoard’da mevcuttur. Bu özellik yakında diğer modelleri de kapsayacak şekilde genişletilecektir. Genişletme 2023 ortalarında UR640S ile başlayacak ve ardından diğer webOS ürünleri de bu özelliğe dahil edilecektir.

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İzleme Cihaz Kontrolü
İzleme

İzleme

LG ConnectedCare DMS sayesinde saha ziyaretleri artık geçmişte kaldı. Çevrim içi kontrol panelinden gerçek zamanlı izleme sayesinde kullanıcılar, durum güncellemelerini uzaktan gerçekleştirebilir. Bu da artık yerinde cihaz denetimi yapılmasına gerek kalmayacağı anlamına gelir. Sistem, sorunları otomatik olarak algılar ve e-posta uyarılarını doğrudan BT yöneticisine göndererek uygun eylemi gerçekleştirmelerine olanak tanır.

Kontrol Paneli

Kontrol Paneli

LG ConnectedCare DMS kontrol paneli, birden fazla cihazı aynı anda görüntüleyip izlemenize olanak tanıyarak zamandan tasarruf sağlar ve verimliliği artırır.

Eşikler/E-posta Bildirimleri

Eşikler/E-posta Bildirimleri

Uygulama, dört bağımsız kategoride (oynama kanıtı, kendi kendine tanı, yanlış yapılandırma ve ağır yük) 11 farklı unsuru otomatik olarak izler. Anormallik tespit edildiğinde, kullanıcı tarafından belirlenen operasyon parametrelerine göre uyarı e-postası gönderir.

Sorun Yönetimi

Sorun Yönetimi

İletilen tüm sorunların güncel durumları, filtreleme özelliği kullanılarak kategorilere ayrılabilir, böylece daha etkin yönetim ve daha hızlı müdahale sağlanır.

Cihaz Kontrolü

Cihaz Kontrolü

Modern bir sınıfta çok çeşitli teknolojiler aynı anda kurulur ve kullanılır. Bu cihazları tek tek idare etmeye çalışan yöneticiler için bu, olasılıkla zaman alıcı bir mesele olabilir. LG ConnectedCare DMS, ekran ekipmanı ve LG CreateBoard üzerinde merkezi ve basit bir kontrol sağlayarak uzaktan işletimle verimliliği ve kolaylığı artırır.

Uzaktan Kumanda

LG ConnectedCare DMS’ye sahip cihazlar uzaktan kumanda edilebilir. LG ConnectedCare DMS sayesinde açma/kapama, programlama, parlaklık ve ekran kilidi gibi sık kullanılan cihaz işlevleri uzaktan kumanda edilebilir. Ayrıca resim, video, sesli mesaj ve canlı akış gibi içerikler de belirli cihazlarla paylaşılabilir. Bir diğer önemli avantaj da uzaktan uygulama kurulumu ve güncellemeleridir. Böylece yerinde müdahale ihtiyacı azalır.

Uzaktan Kumanda

Çoklu Kontrol

Çoklu Kontrol

Uzaktan kumanda edilecek birden fazla cihazı seçin ve hepsinin ayarlarını aynı anda güncelleyin. Genel ayarlar, güç ayarları, uygulama yönetimi ve multimedya aynı anda etkin bir şekilde yönetilip kontrol edilebilir.

Yayın/Uyarı Mesajı

Mesajlar ve çeşitli başka içerikler ana sistem merkezinden tek tek sınıf cihazlarına gönderilebilir. Böylece özel gruplar oluşturabilir ve mesajlar istenen alıcılara iletilebilir. Yangın tatbikatı veya okulun kapatılması gibi acil durumlarda ana sistem, uyarı mesajıyla orijinal içeriği kesebilir. Bu tür mesajlar sistem genelinde dağıtılarak öğretmenlerin ve öğrencilerin uygun güvenlik önlemlerini almaları konusunda yönlendirici olabilir.

Yayın/Uyarı Mesajı

Programlama

Programlama

Mevcut programları onaylayın ya da hızlı ve kolay bir şekilde yeni programlar oluşturun. Parlaklık, kilitleme gibi çeşitli kullanıcı dostu özellikler etkinleştirilebilir ve programlanabilir.

Ayarlar Verilerini Klonlama

Mevcut ayarların yeni cihazlara aktarılması sayesinde yeni ekipmanların entegrasyonu daha sorunsuz hale gelir.

Dosya Kutusu

Sık kullanılan resimler, videolar, sesler, uygulamalar ve dosyalar için her hesap başına 1 GB alana sahip kullanışlı depolama.