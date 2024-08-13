Teknolojinin gelişmesiyle, okullarda ve sınıflarda dijital dönüşüm aktif olarak yaşanmaktadır. Bu geçişe örnek olarak, geleneksel kara tahtalardan etkileşimli beyaz tahtalara doğru süregiden yükseltmeyi görebiliriz. LG ConnectedCare DMS, eğitim ortamlarında özel çözümler sağlayan bir bulut hizmetidir ve LG CreateBoard ile LG TV bilgi ekranı modelleri için gerçek zamanlı izleme ve uzaktan cihaz kontrolü sunar.*

* LG ConnectedCare DMS şu anda yalnızca LG CreateBoard’da mevcuttur. Bu özellik yakında diğer modelleri de kapsayacak şekilde genişletilecektir. Genişletme 2023 ortalarında UR640S ile başlayacak ve ardından diğer webOS ürünleri de bu özelliğe dahil edilecektir.