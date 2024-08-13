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LG Signage Care Solution
Görünenin Ötesinde Gerçek Bakım
Size Muhteşem İç Huzuru Vadediyor
Dijital ekranlar üzerinden bilgi alışverişi giderek artıyor.
Dolayısıyla dijital ekranlarınızın uzun vadeli yönetimini iyileştirmek ve kullanışsız durumları en aza indirmek için çeşitli sorunlara hızlı, profesyonel ve güvenilir müdahaleler sunabilen uzmanlarla birlikte çalışmanız artık her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.
Dijital ekran sektörünün dünya lideri LG, her ticari müşterisine iç huzuru vadeden LG Signage Care Solution’ı kullanıma sundu.