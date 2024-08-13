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LG Signage Care Solution

Görünenin Ötesinde Gerçek Bakım
Size Muhteşem İç Huzuru Vadediyor

Dijital ekranlar üzerinden bilgi alışverişi giderek artıyor.

Dolayısıyla dijital ekranlarınızın uzun vadeli yönetimini iyileştirmek ve kullanışsız durumları en aza indirmek için çeşitli sorunlara hızlı, profesyonel ve güvenilir müdahaleler sunabilen uzmanlarla birlikte çalışmanız artık her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.

Dijital ekran sektörünün dünya lideri LG, her ticari müşterisine iç huzuru vadeden LG Signage Care Solution’ı kullanıma sundu.

Görünenin Ötesinde Gerçek Bakım<br>Size Muhteşem İç Huzuru Vadediyor SATIN ALMA BİLGİ TALEBİ

LG ExtendedCare

Daha uzun garanti ve donanım bakım hizmeti.

 

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TCS

İhtiyaç duyduğunuzda rutin bakım, koruyucu bakım ve servis hizmeti sağlayan Toplam Bakım Çözümü programı.

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