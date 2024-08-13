Dijital ekranlar üzerinden bilgi alışverişi giderek artıyor.

Dolayısıyla dijital ekranlarınızın uzun vadeli yönetimini iyileştirmek ve kullanışsız durumları en aza indirmek için çeşitli sorunlara hızlı, profesyonel ve güvenilir müdahaleler sunabilen uzmanlarla birlikte çalışmanız artık her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.

Dijital ekran sektörünün dünya lideri LG, her ticari müşterisine iç huzuru vadeden LG Signage Care Solution’ı kullanıma sundu.