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Su Soğutmalı Vidalı Isı Pompası
LG Su Soğutmalı Vidalı Isı Pompası, kullanılmayan enerjinin %70-80’ini kullanarak azami 80 ℃ sıcaklığında sıcak su tedarik eden oldukça etkin ve ekonomik bir sistemdir.
Çeşitli Sahalarda Uygulanabilir
Endüstriyel sahalar ve pis su arıtma tesisi gibi çeşitli sahalarda sıcak su üretimi mümkündür. Sert koşullar altında bile dengeli ve etkin kullanım sunmak üzere özel çözüm sunulur.
Yüksek Verimlilikli Yük Evaporatörü
Yerçekimi türünde soğutucu dağıtım sistemi uygulanarak, güvenli operasyon sağlanır ve ayırıcı ve evaporatör borusunun düzeninin optimize edilmesiyle buharlaşma verimliliği geliştirilmiş olur.
Ağırlık Ve Boyut Azaltma
Kurulum alanı ve ağırlık azaltılarak zemin alanının önemli bir bölümünden tasarruf edilmiştir.
Gürültü Azaltma
Giriş portundaki türbülans en aza indirilmiş ve dışarı akış önlenerek rahatsızlık verici gürültü azaltılmıştır.
*Isı Pompası türü yalnızca özel siparişler üzerine üretilebilir.
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