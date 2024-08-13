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Su Soğutmalı Vidalı Isı Pompası

LG Su Soğutmalı Vidalı Isı Pompası, kullanılmayan enerjinin %70-80’ini kullanarak azami 80 ℃ sıcaklığında sıcak su tedarik eden oldukça etkin ve ekonomik bir sistemdir.

Su Soğutmalı Vidalı Isı Pompası1

Su Soğutmalı Vidalı Isı Pompası

Özellikler Serisi
Özellikler
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LG Isı Pompası Çözümü ile Kullanılmayan Enerjiden Isı Kaynağı Olarak Fayda Sağlanması1

LG Isı Pompası Çözümü Ile Kullanılmayan Enerjiden Isı Kaynağı Olarak Fayda Sağlanması

Bu sistem, enerji santralleri ve pis su arıtma tesisleri gibi yerlerden tahliye edilen atık ısı kaynağı, nehir suları ve yeraltı suyu gibi kullanılmayan enerjinin %70-80’ini kullanarak azami 80 ℃ yüksek sıcaklıkta su sağlayan bir sistemdir. Sistem, az miktarda enerjiyi kullanarak düşük sıcaklıktaki ısı enerjisini yüksek sıcaklıktaki ısı enerjisine çektiği için ekonomik şekilde enerjiden tasarruf sağlayabilir.

Çeşitli Sahalarda Uygulanabilir

Endüstriyel sahalar ve pis su arıtma tesisi gibi çeşitli sahalarda sıcak su üretimi mümkündür. Sert koşullar altında bile dengeli ve etkin kullanım sunmak üzere özel çözüm sunulur.

Ekonomik Enerji Tasarrufu Sistemi

Santrifüjlü Isı Pompası ile, fosil yakıta kıyasla işletme maliyetinin ％70'inden ve sera gazı emisyonlarının ％80'inden tasarruf edilebilir.

Yüksek Verimlilikli Yük Evaporatörü

Yerçekimi türünde soğutucu dağıtım sistemi uygulanarak, güvenli operasyon sağlanır ve ayırıcı ve evaporatör borusunun düzeninin optimize edilmesiyle buharlaşma verimliliği geliştirilmiş olur.

Yağ Toplama Sistemi

Kompresörün yüksek hızda dönüşü esnasında sağlanan yağ, üç aşamalı bir ayırma sistemi ile toplanır. Soğutucu hareket ettiğinde kirlerin içeri girmesi önlenir ve soğutma verimliliği artar. Sürekli olarak yağ sağlayıp toplayarak, yağ yokluğu önlenebilir.

Ağırlık Ve Boyut Azaltma

Kurulum alanı ve ağırlık azaltılarak zemin alanının önemli bir bölümünden tasarruf edilmiştir.

Gürültü Azaltma

Giriş portundaki türbülans en aza indirilmiş ve dışarı akış önlenerek rahatsızlık verici gürültü azaltılmıştır.

Kara Kutu Özelliği

Arıza olması durumunda çözüm sunmak üzere hızlı bir tanılama için işlem kaydını saklar ve analiz eder.

Optimize Edilmiş Merkezi Kontrol1

Optimize Edilmiş Merkezi Kontrol

ACP ve AC Smart gibi kontrol çözümleri, kolay izlenebilirliği ve herhangi bir yerde çeşitli HVAC modellerini yönetmek üzere uzaktan kontrol sağlar.

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Emici Madde Konsantrasyonu Kontrolü ve Korunması1

Su Soğutmalı Vidalı Isı Pompası Serisi

*Isı Pompası türü yalnızca özel siparişler üzerine üretilebilir.

Satınalma Taleb1

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