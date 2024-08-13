Su Soğutmalı Vidalı Isı Pompası

Bu sistem, enerji santralleri ve pis su arıtma tesisleri gibi yerlerden tahliye edilen atık ısı kaynağı, nehir suları ve yeraltı suyu gibi kullanılmayan enerjinin %70-80’ini kullanarak azami 80 ℃ yüksek sıcaklıkta su sağlayan bir sistemdir. Sistem, az miktarda enerjiyi kullanarak düşük sıcaklıktaki ısı enerjisini yüksek sıcaklıktaki ısı enerjisine çektiği için ekonomik şekilde enerjiden tasarruf sağlayabilir.