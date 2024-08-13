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Absorpsiyonlu Isı Pompası
LG Absorpsiyonlu Isı Pompası, atık ısı kaynağı gibi kullanılmayan enerjinin %70-80’ini kullanarak azami 80 ℃ sıcaklığında sıcak su tedarik eden oldukça etkin ve ekonomik bir sistemdir.
Absorpsiyonlu Isı Pompası Tip 1
Bu sistem, kullanılan yüksek sıcaklıktaki enerjiyi ve düşük sıcaklıktaki atık ısı enerjisini kullanarak orta sıcaklıkta enerji üretir. Bu seçenek ekonomiktir çünkü düşük sıcaklıktaki ısı kaynaklarından ısıyı emerek orta sıcaklıkta kullanılmak üzere ısıtma miktarını azaltır.
Absorpsiyonlu Isı Pompası Tip 2
Bu sistem, orta sıcaklıktaki atık ısı enerjisini kullanarak yüksek sıcaklıkta ve düşük sıcaklıkta enerji üretir. Isı orta sıcaklıkta tedarik edildiğinde, yüksek sıcaklığa ve düşük sıcaklığa dönüştürülür; bu yöntem, endüstriyel atık ısıyı yeniden kazanmak için çok kullanışlı bir yöntemdir.
Dijital Basınç Kontrolü
Dijital basınç göstergesi, soğutucunun içerisindeki basıncı gerçek zamanlı olarak izlemek için kullanılır. Vakum oranı otomatik olarak ayarlanır ve kaydedilir. Kaydedilen veriler, kaçak oluşumunu doğru ve hızlı bir şekilde izlemek ve teşhis etmek için kullanılabilir.
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