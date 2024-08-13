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Absorpsiyonlu Isı Pompası

LG Absorpsiyonlu Isı Pompası, atık ısı kaynağı gibi kullanılmayan enerjinin %70-80’ini kullanarak azami 80 ℃ sıcaklığında sıcak su tedarik eden oldukça etkin ve ekonomik bir sistemdir.

Absorpsiyonlu Isı Pompası

Absorpsiyonlu Isı Pompası

Özellikler Serisi
Özellikler
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LG Isı Pompası Çözümü ile Kullanılmayan Enerjiden Isı Kaynağı Olarak Fayda Sağlanması1

LG Isı Pompası Çözümü ile Kullanılmayan Enerjiden Isı Kaynağı Olarak Fayda Sağlanması

Bu sistem, enerji santralleri ve pis su arıtma tesisleri gibi yerlerden tahliye edilen atık ısı kaynağı, nehir suları ve yeraltı suyu gibi kullanılmayan enerjinin %70-80’ini kullanarak azami 80 ℃ yüksek sıcaklıkta su sağlayan bir sistemdir. Sistem, az miktarda enerjiyi kullanarak düşük sıcaklıktaki ısı enerjisini yüksek sıcaklıktaki ısı enerjisine çektiği için ekonomik şekilde enerjiden tasarruf sağlayabilir.

Absorpsiyonlu Isı Pompası Tip 1

Bu sistem, kullanılan yüksek sıcaklıktaki enerjiyi ve düşük sıcaklıktaki atık ısı enerjisini kullanarak orta sıcaklıkta enerji üretir. Bu seçenek ekonomiktir çünkü düşük sıcaklıktaki ısı kaynaklarından ısıyı emerek orta sıcaklıkta kullanılmak üzere ısıtma miktarını azaltır.

Absorpsiyonlu Isı Pompası Tip 2

Bu sistem, orta sıcaklıktaki atık ısı enerjisini kullanarak yüksek sıcaklıkta ve düşük sıcaklıkta enerji üretir. Isı orta sıcaklıkta tedarik edildiğinde, yüksek sıcaklığa ve düşük sıcaklığa dönüştürülür; bu yöntem, endüstriyel atık ısıyı yeniden kazanmak için çok kullanışlı bir yöntemdir.

Emici Madde Konsantrasyonu Kontrolü ve Korunması1

Emici Madde Konsantrasyonu Kontrolü ve Korunması

Absorpsiyon konsantrasyonu kontrolü, denetleyicideki yerleşik kristal kontrol koruma mantığı ile hesaplanır ve konsantrasyon ayarlanan değerin üzerine çıktığında koruma kontrolü çalıştırılır. Absorpsiyon sıvı konsantrasyonu otomatik olarak kontrol edilerek, sıvı kristallerinin önceden absorbe edilmesi önlenir ve bağımsız bir zamanlayıcı ile güç arızasından tamamen normale dönüşe kadar geçen zaman hesaplanır.

Üstün Kurulum Rahatlığı

3 Parçaya Ayrılma özelliği, yeniden yapılandırılan ve yenilenen bölgeler gibi dar yerlerde kolay kurulumu mümkün kılar.

Kolay Boru Temizliği

Boru tertibatının temizlenmesi sırasında, tertibat sökülmeden yalnızca su ünitesi kapağı açılabilir.

Dijital Basınç Kontrolü

Dijital basınç göstergesi, soğutucunun içerisindeki basıncı gerçek zamanlı olarak izlemek için kullanılır. Vakum oranı otomatik olarak ayarlanır ve kaydedilir. Kaydedilen veriler, kaçak oluşumunu doğru ve hızlı bir şekilde izlemek ve teşhis etmek için kullanılabilir.

Optimize Edilmiş Merkezi Kontrol

ACP ve AC Smart gibi kontrol çözümleri, kolay izlenebilirliği ve herhangi bir yerde çeşitli HVAC modellerini yönetmek üzere uzaktan kontrol sağlar.

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Emici Madde Konsantrasyonu Kontrolü ve Korunması1

Absorpsiyonlu Isı Pompası Serisi

Satınalma Taleb1

Satınalma Taleb

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