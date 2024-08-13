Absorpsiyon konsantrasyonu kontrolü, denetleyicideki yerleşik kristal kontrol koruma mantığı ile hesaplanır ve konsantrasyon ayarlanan değerin üzerine çıktığında koruma kontrolü çalıştırılır. Absorpsiyon sıvı konsantrasyonu otomatik olarak kontrol edilerek, sıvı kristallerinin önceden absorbe edilmesi önlenir ve bağımsız bir zamanlayıcı ile güç arızasından tamamen normale dönüşe kadar geçen zaman hesaplanır.