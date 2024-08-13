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Su Soğutmalı Vidalı Soğutucu
LG Su Soğutmalı Vidalı Soğutucu, güvenilir işletim için yüksek verimli bir yük evaporatörü ve yağ toplama sistemi ile donatılmıştır.
Yüksek Verimlilikli Yük Evaporatörü
Yerçekimi türünde soğutucu dağıtım sistemi uygulanarak, güvenli operasyon sağlanır ve ayırıcı ve evaporatör borusunun düzeninin optimize edilmesiyle buharlaşma verimliliği geliştirilmiş olur.
Ağırlık ve Boyut Azaltma
Kurulum alanı ve ağırlık azaltılarak zemin alanının önemli bir bölümünden tasarruf edilmiştir.
Gürültü Azaltma
Giriş portundaki türbülans en aza indirilmiş ve dışarı akış önlenerek rahatsızlık verici gürültü azaltılmıştır.
Yüksek Verimli Buz Termal Depolama Sistemi Uygulaması
Buz Termal Depolama Sistemi gündüzleri iç mekânı soğutur ve gece boyunca buz üretir. Uygulanan bu çözüm daha etkin ürün kurulumuna ve enerji tüketimine izin verir.