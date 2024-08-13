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Su Soğutmalı Vidalı Soğutucu

LG Su Soğutmalı Vidalı Soğutucu, güvenilir işletim için yüksek verimli bir yük evaporatörü ve yağ toplama sistemi ile donatılmıştır.

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Su Soğutmalı Vidalı Soğutucu

Özellikler Serisi
Özellikler
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Yüksek Verimlilikli Yük Evaporatörü

Yerçekimi türünde soğutucu dağıtım sistemi uygulanarak, güvenli operasyon sağlanır ve ayırıcı ve evaporatör borusunun düzeninin optimize edilmesiyle buharlaşma verimliliği geliştirilmiş olur.

Yağ Toplama Sistemi

Kompresörün yüksek hızda dönüşü esnasında sağlanan yağ, üç aşamalı bir ayırma sistemi ile toplanır. Soğutucu hareket ettiğinde kirlerin içeri girmesi önlenir ve soğutma verimliliği artar. Sürekli olarak yağ sağlayıp toplayarak, yağ yokluğu önlenebilir.

Ağırlık ve Boyut Azaltma

Kurulum alanı ve ağırlık azaltılarak zemin alanının önemli bir bölümünden tasarruf edilmiştir.

Gürültü Azaltma

Giriş portundaki türbülans en aza indirilmiş ve dışarı akış önlenerek rahatsızlık verici gürültü azaltılmıştır.

Kara Kutu Özelliği

Arıza olması durumunda çözüm sunmak üzere hızlı bir tanılama için işlem kaydını saklar ve analiz eder.

Yüksek Verimli Buz Termal Depolama Sistemi Uygulaması

Buz Termal Depolama Sistemi gündüzleri iç mekânı soğutur ve gece boyunca buz üretir. Uygulanan bu çözüm daha etkin ürün kurulumuna ve enerji tüketimine izin verir.

Optimize Edilmiş Merkezi Kontrol

ACP ve AC Smart gibi kontrol çözümleri, kolay izlenebilirliği ve herhangi bir yerde çeşitli HVAC modellerini yönetmek üzere uzaktan kontrol sağlar.

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Su Soğutmalı Vidalı Soğutucu Serisi

Satınalma Talebi1

Satınalma Talebi

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