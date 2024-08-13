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Hava Soğutmalı Scroll Soğutma Grubu
LG Hava Soğutmalı Scroll Soğutma Grubu, daha geniş bir çalışma aralığı sunan VRF ürünlerde uygulanan ikiz inverter kompresörlerle donatılmıştır.
Dual İnverter Kompresör
Dual İnverter Kompresör, 15 Hz ila 120 Hz arasında geniş bir çalışma aralığına olanak verir.
HIPOR™ Uygulaması
HIPOR™ teknolojisi, yağı doğrudan kompresöre döndürerek kompresör verimliliğini arttırır.
500 m'ye kadar uzaktan kumanda işlevi
HMI kontrolörünü ayrı olarak kurmak ve kontrol odasındaki soğutucuyu kontrol etmek mümkündür.
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