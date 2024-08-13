About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Hava Soğutmalı Scroll Soğutma Grubu

LG Hava Soğutmalı Scroll Soğutma Grubu, daha geniş bir çalışma aralığı sunan VRF ürünlerde uygulanan ikiz inverter kompresörlerle donatılmıştır.

Air-cooled Inverter Scroll Chiller

Hava Soğutmalı İnverter Kompresörlü Scroll Chiller

Özellikler Serisi
Özellikler
Bizimle Iletişime Geçin

Dual İnverter Kompresör

Dual İnverter Kompresör, 15 Hz ila 120 Hz arasında geniş bir çalışma aralığına olanak verir.

HIPOR™ Uygulaması

HIPOR™ teknolojisi, yağı doğrudan kompresöre döndürerek kompresör verimliliğini arttırır.

Geliştirilmiş Isıtma Performansı

Buhar Enjeksiyonu teknolojisi, dış ortam sıcaklığı düşük olsa bile optimum soğutucu akışkan akış oranını kontrol ederek verimli ısıtma işlemi sağlar.

Modüler tasarım

Modüler tasarım, alana göre esnek kurulum ve rahat kontrol sağlar.

Kararlı Kontrol

Inverter kontrol teknolojisi, çıkış suyu sıcaklığının kararlı kontrolünü sağlar.

Çevre Dostu Soğutucu

R410A, sıfır ozon tükenme potansiyeli bulunan, yüksek verimliliğe sahip ve çevre dostu bir soğutucudur.

500 m'ye kadar uzaktan kumanda işlevi

HMI kontrolörünü ayrı olarak kurmak ve kontrol odasındaki soğutucuyu kontrol etmek mümkündür.

Optimized Central Control

ACP ve AC Smart gibi kontrol çözümleri, kolay izlenebilirliği ve herhangi bir yerde çeşitli HVAC modellerini yönetmek üzere uzaktan kontrol sağlar.

Daha Fazla Bilgi Edinin
https://www.lg.com/global/business/central-controller

Hava Soğutmalı Scroll Soğutma Grubu Serisi

Satın Almak İçin Talep1

Satın Almak Için Talep

Ürün hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen sorgulama yapın ve kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

Satın Almak Için Talep Daha Fazla Bilgi Edinin

Katalog, Broşür ve Belge İndirme

Başlık, Boyut Tablosu Listesi
Kaynak Türü Başlık Boyut

Mühendislik desteği ile ilgili kılavuz ve malzemeler için lütfen kaynak indirmeye gidin

GİT