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Magnetik Yataklı Su Soğutma Grubu

LG Yağsız Soğutucu, basitleştirilmiş bir boru yapısıyla işletme masraflarını azaltır ve enerji verimliliğini artırır. İki özel manyetik ve havalı yatak teknolojisi sunan rahat ve etkin soğutma sistemini deneyimleyin.

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Yağsız Manyetik Yatak Soğutucu

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Yağsız Havalı Yatak Soğutucu

Özellikler Serisi
Özellikler
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Geliştirilmiş Kısmi Yük Verimliliği1

Geliştirilmiş Kısmi Yük Verimliliği

Yüke göre frekans kontrolü yoluyla dönüş sayısını ayarlayarak 0,1 Hz’e kadar hassas kontrol mümkündür. Hassas kontrol, sabit hızda çalışan iki kademeli modele kıyasla kısmi yük verimliliğini %51 artırarak enerjiden ve masraflardan tasarruf sağlar.

*%25 kısmi yük, ARHI koşulunda 500RT üniteye dayanır.

Manyetik Rulman

Temassız Manyetik Yatak teknolojisi, gelişmiş yağlama kaybına ve gelişmiş enerji verimliliğine sahiptir. Ayrıca, döner milin dönüşünü sürdürmek ve yatağın stabil çalışmasını korumak için ani elektrik kesintilerinde acil durum gücü sağlamak için Online UPS kurulur.

Hava Yatağı

LG’nin özel Havalı Yatak teknolojisi sürtünme kaybını azaltır ve genel verimliliği artırır. Havalı yatak teknolojisi teknolojik olarak gelişmiş olduğu için endüstriyel ve uçak uygulamaları gibi çeşitli sektörlerde uygulanmaktadır.

Basitleştirilmiş Borulama1

Basitleştirilmiş Borulama

Yağsız soğutucu, yağla ilgili parçaları ortadan kaldırarak boru yapısını basitleştirmiştir. Yağ veya filtreleri değiştirmeye gerek yoktur, böylece kullanıcılar aynı anda hem zamandan hem de paradan tasarruf edebilir.

Düşük gürültü1

Düşük gürültü

Kompresör yapısının basitleştirilip gürültü nedeninin ortadan kaldırılmasıyla, gürültüyü 73 dB’ye (A) kadar düşürerek düşük titreşim ve düşük gürültü gerektiren alanlara uygulanabilir.

*Yukarıdaki seviye optimum çalışma koşulları altındaki gürültü değerlerini gösterir ve çalışma ve çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.

Optimize Edilmiş Merkezi Kontrol1

Optimize Edilmiş Merkezi Kontrol

ACP ve AC Smart gibi kontrol çözümleri, kolay izlenebilirliği ve herhangi bir yerde çeşitli HVAC modellerini yönetmek üzere uzaktan kontrol sağlar.

Yağsız Soğutucu Serisi1

Yağsız Soğutucu Serisi

Satınalma Talebi1

Satınalma Talebi

Ürünle ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen bizimle iletişime geçin. Sizinle en kısa zamanda irtibata geçeceğiz.

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