Magnetik Yataklı Su Soğutma Grubu

LG’nin özel Havalı Yatak teknolojisi sürtünme kaybını azaltır ve genel verimliliği artırır. Havalı yatak teknolojisi teknolojik olarak gelişmiş olduğu için endüstriyel ve uçak uygulamaları gibi çeşitli sektörlerde uygulanmaktadır.