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Magnetik Yataklı Su Soğutma Grubu
LG Yağsız Soğutucu, basitleştirilmiş bir boru yapısıyla işletme masraflarını azaltır ve enerji verimliliğini artırır. İki özel manyetik ve havalı yatak teknolojisi sunan rahat ve etkin soğutma sistemini deneyimleyin.
*%25 kısmi yük, ARHI koşulunda 500RT üniteye dayanır.
Manyetik Rulman
Temassız Manyetik Yatak teknolojisi, gelişmiş yağlama kaybına ve gelişmiş enerji verimliliğine sahiptir. Ayrıca, döner milin dönüşünü sürdürmek ve yatağın stabil çalışmasını korumak için ani elektrik kesintilerinde acil durum gücü sağlamak için Online UPS kurulur.
*Yukarıdaki seviye optimum çalışma koşulları altındaki gürültü değerlerini gösterir ve çalışma ve çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.