Buharlı Tip Absorpsiyonlu Soğutma Grubu

Buhar Tipi Absorbsiyonlu Chiller, elektrik enerjisi yerine ısı enerjisi kullanır. Bu model, elektrik kesintisi olan bölgeler için şiddetle tavsiye edilir. Isı kaynağı olarak çevredeki termal enerji santrallerinden gelen ısı enerjisi kaynağını kullandığı için daha çevre dostu ve ekonomik bir üründür.