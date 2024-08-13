Sıcak Su Absorpsiyonlu Soğutma Grubu

Sıcak Su Tipi Absorbsiyonlu Chiller, elektrik enerjisi yerine ısı enerjisi kullanır. Bu model, elektrik kesintisi olan bölgeler için şiddetle tavsiye edilir. Bu model tipi, yakındaki fabrikalardan ve enerji santrallerinden gelen atık suyu kullanır ve bu ısıtma kaynakları üzerinden soğutma/ısıtma sağlar.