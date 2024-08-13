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Sıcak Su Absorpsiyonlu Soğutma Grubu

LG Sıcak Su Absorpsiyonlu Soğutma Grubu, elektrik kullanımı yerine yakındaki fabrikaların veya enerji santrallerinin atık suyundan faydalanan çevre dostu ve ekonomik bir üründür.

Sıcak Su Absorpsiyonlu Soğutma Grubu1

Sıcak Su Absorpsiyonlu Soğutma Grubu

Özellikler Serisi
Özellikler
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Sıcak Su Absorpsiyonlu Soğutma Grubu1

Sıcak Su Absorpsiyonlu Soğutma Grubu

Sıcak Su Tipi Absorbsiyonlu Chiller, elektrik enerjisi yerine ısı enerjisi kullanır. Bu model, elektrik kesintisi olan bölgeler için şiddetle tavsiye edilir. Bu model tipi, yakındaki fabrikalardan ve enerji santrallerinden gelen atık suyu kullanır ve bu ısıtma kaynakları üzerinden soğutma/ısıtma sağlar.

Emici Madde Konsantrasyonu Kontrolü ve Güç Kesintilerinin Engellenmesi1

Emici Madde Konsantrasyonu Kontrolü ve Güç Kesintilerinin Engellenmesi

Absorbsiyon konsantrasyonu kontrolü, denetleyicideki yerleşik kristal kontrol koruma mantığı ile hesaplanır ve konsantrasyon ayarlanan değerin üzerine çıktığında koruma kontrolü çalıştırılır. Absorbsiyon sıvı konsantrasyonu otomatik olarak kontrol edilerek, sıvı kristallerinin önceden absorbe edilmesi önlenir ve üründeki yerleşik bir bağımsız zamanlayıcı ile güç arızasından tamamen normale dönüşe kadar geçen zaman hesaplanır.

Üstün Kurulum Rahatlığı

3 Parçaya Ayrılma özelliği, yeniden yapılandırılan ve yenilenen bölgeler gibi dar yerlerde kolay kurulumu mümkün kılar.

Kolay Boru Temizliği

Boru tertibatının temizlenmesi sırasında, tertibat sökülmeden yalnızca su ünitesi kapağı açılabilir.

Dijital Basınç Kontrolü

Dijital basınç göstergesi, soğutucunun içerisindeki basıncı gerçek zamanlı olarak izlemek için kullanılır. Vakum oranı otomatik olarak ayarlanır ve kaydedilir. Kaydedilen veriler, kaçak oluşumunu doğru ve hızlı bir şekilde izlemek ve teşhis etmek için kullanılabilir.

Optimize Edilmiş Merkezi Kontrol

ACP ve AC Smart gibi kontrol çözümleri, kolay izlenebilirliği ve herhangi bir yerde çeşitli HVAC modellerini yönetmek üzere uzaktan kontrol sağlar.

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Sıcak Su Absorpsiyonlu Soğutma Grubu Serisi1

Sıcak Su Absorpsiyonlu Soğutma Grubu Serisi

Satınalma Talebi1

Satınalma Talebi

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Satınalma Talebi Daha Fazla Bilgi Edinin

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Kaynak Türü Başlık Boyut

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