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Sıcak Su Absorpsiyonlu Soğutma Grubu
LG Sıcak Su Absorpsiyonlu Soğutma Grubu, elektrik kullanımı yerine yakındaki fabrikaların veya enerji santrallerinin atık suyundan faydalanan çevre dostu ve ekonomik bir üründür.
Dijital Basınç Kontrolü
Dijital basınç göstergesi, soğutucunun içerisindeki basıncı gerçek zamanlı olarak izlemek için kullanılır. Vakum oranı otomatik olarak ayarlanır ve kaydedilir. Kaydedilen veriler, kaçak oluşumunu doğru ve hızlı bir şekilde izlemek ve teşhis etmek için kullanılabilir.
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