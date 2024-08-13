*pH 2,8~3,0 deniz suyu asetik asit sprey testi.

*1.000 saat sonra, kanatçık bağlantı kontrolü ve 4,5 MPa sızıntı testi Pervane tipi fan uygulanır ve uygun hava akışı olması gerekir. Ayrıca, rotasyonel hız için uygun mukavemeti olması ve denge testi ile dengeli bir şekilde çalışması gerekir.