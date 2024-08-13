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Hava Soğutmalı Vidalı Soğutucu
LG Hava Soğutmalı Vidalı Soğutucu, gelişmiş ısı aktarımı için korozyona dirençli bir ısı eşanjörü, oldukça verimli bir kondenser ve wide louver fin ile donatılmıştır.
Yüksek Verimlilikli Yük Evaporatörü
Yerçekimi türünde soğutucu dağıtım sistemi uygulanarak, güvenli operasyon sağlanır ve ayırıcı ve evaporatör borusunun düzeninin optimize edilmesiyle buharlaşma verimliliği geliştirilmiş olur.
*pH 2,8~3,0 deniz suyu asetik asit sprey testi.
*1.000 saat sonra, kanatçık bağlantı kontrolü ve 4,5 MPa sızıntı testi Pervane tipi fan uygulanır ve uygun hava akışı olması gerekir. Ayrıca, rotasyonel hız için uygun mukavemeti olması ve denge testi ile dengeli bir şekilde çalışması gerekir.
Ağırlık ve Boyut Azaltma
Kurulum alanı ve ağırlık azaltılarak zemin alanının önemli bir bölümünden tasarruf edilmiştir.
Gürültü Azaltma
Giriş portundaki türbülans en aza indirilmiş ve dışarı akış önlenerek rahatsızlık verici gürültü azaltılmıştır.
Yüksek Verimli Buz Termal Depolama Sistemi Uygulaması
Buz Termal Depolama Sistemi gündüzleri iç mekânı soğutur ve gece boyunca buz üretir. Uygulanan bu çözüm daha etkin ürün kurulumuna ve enerji tüketimine izin verir.
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