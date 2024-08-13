About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Tavana Monte Kaset

LG Tavana Monte Kaset, rahat ve estetik olarak hoş bir ortam sunarak işletmeniz için mükemmel bir varlık haline gelir. LG Kaset tipi iç mekân üniteleri ayrıca daha taze ve sağlıklı bir ortam için havayı temizler.

Single_Split_01

Özellikler
Özellikler
Satın Alma Talebi

Neden LG Tavana Monte Kaset?

LG Tavana Monte Kaset, 5 kademeli filtreye sahip hava temizleme kiti ile odayı daha sağlıklı ve daha soğuk havayla doldurur.

icon

Hava Temizleme Kiti

icon

Ultra İnce Tozları, Bakterileri ve Virüsleri Temizler

icon

Sertifikalı:

An image of various harmful substances filtered through 5 filters.

Daha Sağlıklı İç Mekanlar İçin Hava Temizleme

5 adımlı güçlü hava temizleme sistemi kokuları, mikropları ve PM 1.0 ince tozları ortadan kaldırır. Bu filtre suyla temizlemeye izin vererek yarı kalıcı kullanım sağlar.

* Hava Temizleme Seti bir seçenek olarak satın alınabilir.

1. Adım

Ön Filtre

İnce tozları yakalar.

2. Adım

Toz Elektrifikasyonu

Parçacığın elektrostatik kuvvetini arttırır. Filtrenin toplama verimliliğini artırır.

3. Adım

PM 1.0 Filtresi

İnce ve ultra ince tozları %99'a kadar temizler.
  •  

4. Adım

Koku Giderme Filtresi

Yüksek verimliliğe sahip gaz emme teknolojisi, hoş olmayan kokuları ve zararlı gazları ortadan kaldırır.

5. Adım

Iyonlaştırıcı

Bakteri ve mikropları etkisiz hale getirin.

*Hava temizleme kitinin ince toz azaltma performansı, TUV Rheinland tarafından potasyum klorürün 4m X 2,5m X 3m'lik kapalı bir alana bırakılmasıyla test edilmiştir. Cihaz (Model numarası PAH-TxPyMz, PTAHMP) on (10) dakika süreyle çalışır durumda tutulduktan sonra 50 nm ve 100 nm'lik ince tozlarda %99,9 azalma görülmüştür. Test, Kore deney standardı SPS-KACA002-132: 2018'e dayanır. Sonuçlar, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 
**Havadaki bakteriyi ortadan kaldırma performansı, TUV Rheinland tarafından 60 m³'lük kapalı bir alana Staphylococcus epidermidis (1×105 CFU) enjekte edilmesiyle test edilmiştir. Cihaz (Model numarası PAH-TAP0MW) altmış (60) dakika süreyle çalışır durumda tutulduktan sonra %99,9 azalma görülmüştür. Sonuçlar, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
***Havadaki virüsleri temizleme performansı, TUV Rheinland tarafından 60 m³'lük kapalı bir alana Phi-X174 virüsünün enjekte edilmesiyle test edilmiştir. Cihaz (Model numarası PAH-TAP0MW) otuz (30) dakika süreyle çalışır durumda tutulduktan sonra %99,9 azalma görülmüştür. Sonuçlar, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Antibacterial treatment is installed inside a dual vane cassette.

Tepeden Tırnağa Temizlik

Safe Plus Yalıtım, küf oluşumunu önlemek için iç yalıtım bileşenlerine uygulanan ve daha temiz, daha taze hava akışı sağlayan antimikrobiyal bir işlemdir.

*Mayıs 2021'den itibaren cihazlara Safe Plus yalıtım uygulanacaktır. Ürünler hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel LG ofisinize başvurun.

Geniş Mekanlar İçin Sağlıklı Hava

Arıtılmış hava, soğutulmuş havadan bile daha büyük bir alanı kaplar. Hava temizleme alanı; kreş, okul ve alışveriş merkezi gibi hem yoğun hem dikey alanlarda temiz ve sağlıklı bir ortam oluşturmak için 147m2 kadar alanı kapsayabilir.

Image of a product being controlled on the central controller, individual controller, and mobile.

Binanızın Hava Kalitesini Gerçek Zamanlı Kontrol Edin

Uzaktan kumanda, LED panel lambası veya akıllı telefon ile tüm binanın hava kalitesini gerçek zamanlı olarak kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

Kolay Kurulum

İç ünite gövdesine takılan filtre, daha kolay kurulum sağlar.

Yıkanabilir Filtre

Temizlemesi kolay yarı kalıcı bir filtre ile filtre değişiminden tasarruf edin.

Image of a woman sitting on a sofa enjoying the wind of a 4 way cassette mounted on the ceiling.

Akıllı 4 Yollu Kaset

insan Algılama Sensörü ve Nem Sensörü ile Akıllı İç Ortam Kontrolü

İnsan Algılama Teknolojisi

İnsan Algılama Teknolojisi, maksimum verimlilik ve konfor için kullanıcının konumunu ve varlığını tanır. İnsan vücudunu algılayarak, iç ortamı daha rahat hale getirmek amacıyla daha keyifli bir çalışma modu seçmek üzere kullanıcılara doğrudan/dolaylı rüzgâr seçenekleri sunulur. Dahası, kullanıcının varlığına bağlı olarak hedef sıcaklığı otomatik olarak ayarlayarak enerjiden daha fazla tasarruf edilebilir.

* İnsan Algılama Sensörü bir seçenek olarak satın alınabilir.

Nem Algılama Teknolojisi

Çeşitli iklim koşulları için konforlu soğutma sağlamak üzere iç mekân alanının nem seviyesi tespit edilir. Yüksek nem bulunan ıslak yaz günlerinde, gizli ısıyı hızlıca ortadan kaldırmak için daha soğuk hava tahliye edilir. Düşük nem bulunan kuru yaz günlerinde, odayı daha az kuru hale getirmek için ılıman hava tahliye edilir. Nem algılama fonksiyonu sayesinde, air-conditioningitis, kuru göz semptomları ve kuru cilt hastalıkları giderilebilir.
Image of hand manipulating cell phone and 4 way cassette installed on the ceiling of the kitchen with wind coming out.

ThinQ™ ile Wi-Fi Uzaktan Kumanda

Kullanıcı, ThinQ™ uygulaması ile herhangi bir yerden herhangi bir zamanda klimayı kolayca kontrol edebilir. Klimaya uzaktan erişim kullanıcılara maksimum konfor sağlar.

Kompakt Boyut

Akıllı 4 yollu kasetin ince ve kompakt tasarımı yalnızca alandan tasarruf etmekle kalmaz aynı zamanda kurulum masraflarını azaltır. Bu tasarım, bina tasarımlarının çoğuna uymak üzere tasarlanmıştır ve birçok alana sığar.

Yüksek Tavan Modu

Yüksek Tavan modu, tavandan zemine azami 4,2 m’lik güçlü soğutma ve ısıtma sağlar. Fan hızı ayarlanarak hava akışı daha da güçlendirilebilir.

Bağımsız Kanatçık Kontrolü

Bağımsız kanatçık kontrolü özelliği, ayrı motorlar kullanarak dört kanatçığın da bağımsız olarak kontrol edilmesine olanak verir.

Kolay Panel Kurulumu

Sökülebilir köşe tasarımı, askının ayarlanmasını ve tahliye bağlantı borusunda kaçak olup olmadığının kontrol edilmesini kolaylaştırır. Düğme tipi panel tasarımı panelin gövdeye takılmasını kolay hale getirir.

Otomatik Yükseltme Izgarası

Otomatik Yükseltme Izgarası; 4 noktadan destekli yapısı, otomatik seviye ayarlama ve otomatik durma özellikleri ve kullanıcının uzanabileceği bir konumdaki belleği ile filtre temizliğini kolaylaştırır.

Image showing a panel of 4 way cassette

Şık Tasarımlı Panel

Akıllı 4 yollu kaset paneli, tavana mükemmel uyum sağlayan tek parça şeklinde tasarlanmıştır. Çizgisiz yüzeyi ve ayrılabilir köşesi ile iç mekanlara estetik ve şık bir uyum getirir.

 

*Giriş ızgarası tasarımı bölgeye göre farklılık gösterebilir.

An image of a man holding a smartphone with LG web page on the screen.

Satın Alma Talebi

Ürünle ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen bizimle iletişime geçin. Size en kısa sürede geri döneriz.

Satın Alma Talebi Daha Fazla Bilgi

Katalog, Broşür ve Belge İndirme

Başlık, Boyut Tablosu Listesi
Kaynak Türü Başlık Boyut

Mühendislik desteği ile ilgili kılavuz ve malzemeler için lütfen kaynak indirmeye gidin

GİT