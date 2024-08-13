*Hava temizleme kitinin ince toz azaltma performansı, TUV Rheinland tarafından potasyum klorürün 4m X 2,5m X 3m'lik kapalı bir alana bırakılmasıyla test edilmiştir. Cihaz (Model numarası PAH-TxPyMz, PTAHMP) on (10) dakika süreyle çalışır durumda tutulduktan sonra 50 nm ve 100 nm'lik ince tozlarda %99,9 azalma görülmüştür. Test, Kore deney standardı SPS-KACA002-132: 2018'e dayanır. Sonuçlar, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

**Havadaki bakteriyi ortadan kaldırma performansı, TUV Rheinland tarafından 60 m³'lük kapalı bir alana Staphylococcus epidermidis (1×105 CFU) enjekte edilmesiyle test edilmiştir. Cihaz (Model numarası PAH-TAP0MW) altmış (60) dakika süreyle çalışır durumda tutulduktan sonra %99,9 azalma görülmüştür. Sonuçlar, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

***Havadaki virüsleri temizleme performansı, TUV Rheinland tarafından 60 m³'lük kapalı bir alana Phi-X174 virüsünün enjekte edilmesiyle test edilmiştir. Cihaz (Model numarası PAH-TAP0MW) otuz (30) dakika süreyle çalışır durumda tutulduktan sonra %99,9 azalma görülmüştür. Sonuçlar, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.