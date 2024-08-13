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Tavana Monte Kaset
LG Tavana Monte Kaset, rahat ve estetik olarak hoş bir ortam sunarak işletmeniz için mükemmel bir varlık haline gelir. LG Kaset tipi iç mekân üniteleri ayrıca daha taze ve sağlıklı bir ortam için havayı temizler.
Neden LG Tavana Monte Kaset?
LG Tavana Monte Kaset, 5 kademeli filtreye sahip hava temizleme kiti ile odayı daha sağlıklı ve daha soğuk havayla doldurur.
* Hava Temizleme Seti bir seçenek olarak satın alınabilir.
1. Adım
Ön Filtre
İnce tozları yakalar.
2. Adım
Toz Elektrifikasyonu
Parçacığın elektrostatik kuvvetini arttırır. Filtrenin toplama verimliliğini artırır.
3. Adım
PM 1.0 Filtresi
4. Adım
Koku Giderme Filtresi
Yüksek verimliliğe sahip gaz emme teknolojisi, hoş olmayan kokuları ve zararlı gazları ortadan kaldırır.
5. Adım
Iyonlaştırıcı
Bakteri ve mikropları etkisiz hale getirin.
*Hava temizleme kitinin ince toz azaltma performansı, TUV Rheinland tarafından potasyum klorürün 4m X 2,5m X 3m'lik kapalı bir alana bırakılmasıyla test edilmiştir. Cihaz (Model numarası PAH-TxPyMz, PTAHMP) on (10) dakika süreyle çalışır durumda tutulduktan sonra 50 nm ve 100 nm'lik ince tozlarda %99,9 azalma görülmüştür. Test, Kore deney standardı SPS-KACA002-132: 2018'e dayanır. Sonuçlar, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
**Havadaki bakteriyi ortadan kaldırma performansı, TUV Rheinland tarafından 60 m³'lük kapalı bir alana Staphylococcus epidermidis (1×105 CFU) enjekte edilmesiyle test edilmiştir. Cihaz (Model numarası PAH-TAP0MW) altmış (60) dakika süreyle çalışır durumda tutulduktan sonra %99,9 azalma görülmüştür. Sonuçlar, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
***Havadaki virüsleri temizleme performansı, TUV Rheinland tarafından 60 m³'lük kapalı bir alana Phi-X174 virüsünün enjekte edilmesiyle test edilmiştir. Cihaz (Model numarası PAH-TAP0MW) otuz (30) dakika süreyle çalışır durumda tutulduktan sonra %99,9 azalma görülmüştür. Sonuçlar, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*Mayıs 2021'den itibaren cihazlara Safe Plus yalıtım uygulanacaktır. Ürünler hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel LG ofisinize başvurun.
Geniş Mekanlar İçin Sağlıklı Hava
Arıtılmış hava, soğutulmuş havadan bile daha büyük bir alanı kaplar. Hava temizleme alanı; kreş, okul ve alışveriş merkezi gibi hem yoğun hem dikey alanlarda temiz ve sağlıklı bir ortam oluşturmak için 147m2 kadar alanı kapsayabilir.
* İnsan Algılama Sensörü bir seçenek olarak satın alınabilir.
Kompakt Boyut
Akıllı 4 yollu kasetin ince ve kompakt tasarımı yalnızca alandan tasarruf etmekle kalmaz aynı zamanda kurulum masraflarını azaltır. Bu tasarım, bina tasarımlarının çoğuna uymak üzere tasarlanmıştır ve birçok alana sığar.
Bağımsız Kanatçık Kontrolü
Bağımsız kanatçık kontrolü özelliği, ayrı motorlar kullanarak dört kanatçığın da bağımsız olarak kontrol edilmesine olanak verir.
*Giriş ızgarası tasarımı bölgeye göre farklılık gösterebilir.
Katalog, Broşür ve Belge İndirme
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