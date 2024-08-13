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Buz Termal Depolama Soğutucu
LG Buz Termal Depolama Vidalı Chiller, gece boyunca üretilen buzu eriterek iç mekanı soğutan bir teknolojidir.
Yüksek Verimlilikli Yük Evaporatörü
Yerçekimi türünde soğutucu dağıtım sistemi uygulanarak, güvenli operasyon sağlanır ve ayırıcı ve evaporatör borusunun düzeninin optimize edilmesiyle buharlaşma verimliliği geliştirilmiş olur.
Ağırlık ve Boyut Azaltma
Gürültü Azaltma
Giriş portundaki türbülans en aza indirilmiş ve dışarı akış önlenerek rahatsızlık verici gürültü azaltılmıştır.
*Geo Termal Isı Pompası tipi sadece özel siparişlerde üretilebilir.
Katalog, Broşür ve Belge İndirme
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