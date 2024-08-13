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Buz Termal Depolama Soğutucu

LG Buz Termal Depolama Vidalı Chiller, gece boyunca üretilen buzu eriterek iç mekanı soğutan bir teknolojidir.

Su soğutmalı Vidalı Geo Termal Isı Pompası

Su Soğutmalı Vidalı Geo Termal Isı Pompası

Özellikler Serisi
Özellikler
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Su soğutmalı Vidalı Geo Termal Isı Pompası

Su Soğutmalı Vidalı Geo Termal Isı Pompası

Su soğutmalı Vidalı Geo Termal Isı Pompası, soğutma / ısıtma suyu ve soğutma / ısıtma sistemi sağlamak için jeotermal ısı sistemi kullanır, işletme maliyetlerini düşürür ve enerji verimliliğini artırır.

 

Yüksek Verimlilikli Yük Evaporatörü

Yerçekimi türünde soğutucu dağıtım sistemi uygulanarak, güvenli operasyon sağlanır ve ayırıcı ve evaporatör borusunun düzeninin optimize edilmesiyle buharlaşma verimliliği geliştirilmiş olur.

Yağ Toplama Sistemi

Kompresörün yüksek hızda dönüşü esnasında sağlanan yağ, üç aşamalı bir ayırma sistemi ile toplanır. Soğutucu hareket ettiğinde kirlerin içeri girmesi önlenir ve soğutma verimliliği artar. Sürekli olarak yağ sağlayıp toplayarak, yağ yokluğu önlenebilir.

Ağırlık ve Boyut Azaltma

Kurulum alanı ve ağırlık azaltılarak zemin alanının önemli bir bölümünden tasarruf edilmiştir.

Gürültü Azaltma

Giriş portundaki türbülans en aza indirilmiş ve dışarı akış önlenerek rahatsızlık verici gürültü azaltılmıştır.

Kara Kutu Özelliği

Arıza olması durumunda çözüm sunmak üzere hızlı bir tanılama için işlem kaydını saklar ve analiz eder.

Optimize Edilmiş Merkezi Kontrol1

Optimize Edilmiş Merkezi Kontrol

ACP ve AC Smart gibi kontrol çözümleri, kolay izlenebilirliği ve herhangi bir yerde çeşitli HVAC modellerini yönetmek üzere uzaktan kontrol sağlar.

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Buz Termal Depolama Vidalı Chiller Serisi

*Geo Termal Isı Pompası tipi sadece özel siparişlerde üretilebilir.

Satınalma Taleb1

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