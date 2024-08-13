Alışveriş merkezleri gibi büyük ölçekli yapılarda, sürekli değişen ziyaretçi yoğunluğu ve farklı bölümlerin (mağazalar, sinema salonları, restoranlar, otoparklar) farklı iklimlendirme ihtiyaçları, esnek ve merkezi yönetilebilen HVAC sistemlerini zorunlu kılar.

LG HVAC, AVM’ler için sunduğu yüksek kapasiteli VRF çözümleri, enerji verimliliği sağlayan Multi V teknolojisi, zon bazlı kontrol sistemleri ve merkezi BMS entegrasyonu ile hem işletme maliyetlerini düşürür hem de ziyaretçi konforunu maksimum seviyeye taşır. Aynı zamanda iç ünite çeşitliliği sayesinde mimari estetiği de destekler. Uzun metrajlı borulama kabiliyeti ve dış ortam sıcaklıklarına karşı dayanıklı tasarımlar sayesinde her iklim koşulunda sorunsuz çalışma garantisi sunar.