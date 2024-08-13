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AVM’ler İçin Yüksek Kapasiteli ve Entegre İklimlendirme Sistemleri
Alışveriş merkezleri gibi büyük ölçekli yapılarda, sürekli değişen ziyaretçi yoğunluğu ve farklı bölümlerin (mağazalar, sinema salonları, restoranlar, otoparklar) farklı iklimlendirme ihtiyaçları, esnek ve merkezi yönetilebilen HVAC sistemlerini zorunlu kılar.
LG HVAC, AVM’ler için sunduğu yüksek kapasiteli VRF çözümleri, enerji verimliliği sağlayan Multi V teknolojisi, zon bazlı kontrol sistemleri ve merkezi BMS entegrasyonu ile hem işletme maliyetlerini düşürür hem de ziyaretçi konforunu maksimum seviyeye taşır. Aynı zamanda iç ünite çeşitliliği sayesinde mimari estetiği de destekler. Uzun metrajlı borulama kabiliyeti ve dış ortam sıcaklıklarına karşı dayanıklı tasarımlar sayesinde her iklim koşulunda sorunsuz çalışma garantisi sunar.
Enerji Tasarrufu
- Bireysel kiracılar için etkin enerji kullanım yönetimi
- İşletim masraflarını azaltmak için etkin havalandırma ve soğutma
Lg’Nin Çeşitli Türde Alışveriş Merkezleri Için Optimum Çözümleri Ile Tanışın
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