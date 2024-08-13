We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Yazılım
LG, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde en baştan tam bir tabela çözümü geliştirdi. Menü panolarından video wall'lara ve dokunmatik ekranlara kadar yazılımımız müşterilerinize ulaşmanız ve gelirinizi artırmanız için yenilikçi bir yol oluşturmanıza yardımcı olacaktır.