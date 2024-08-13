LG, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde en baştan tam bir tabela çözümü geliştirdi. Menü panolarından video wall'lara ve dokunmatik ekranlara kadar yazılımımız müşterilerinize ulaşmanız ve gelirinizi artırmanız için yenilikçi bir yol oluşturmanıza yardımcı olacaktır.