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Hastane
LG yüksek verimli ve yenilikçi, ısıtma soğutma, havalandırma ve klima sistemleri ile hastane ve sağlık kuruluşları için lider teknoloji çözümleri sunuyor.
Konfor ve Güvenlik
- Hassas sıcaklık ve nem kontrolü
- Hastalar için bireysel hava akışı kontrolü
- Tüm alanlar için temiz hava
- Hijyenik bir ortam için 3 adımlı hava temizleme sistemi
*ASHRAE Standardı : 20~24°C, %30~60 RH
Hastane Için Ürün Serisi
LG’Nin Çeşitli Türde Oteller Için Optimum Çözümleri Ile Tanışın
Syrian Lebanese
Güney Amerika’da en çok tanınan sağlık hizmeti tesisleri. / Multi V, AHU, Hydro kit, İç üniteler
Preethi Hastanesi
Güney Tamilnadu’daki en saygın ve gelişmiş sağlık hizmeti tesisi. / Multi V, AHU, İç üniteler
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