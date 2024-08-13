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Enerji Tasarrufu
- Isı kazanımı teknolojisi ile ücretsiz ısıtma ve sıcak su
- Kuru temas ile atık enerjiyi önler
- Yenilikçi teknolojilerle birinci sınıf enerji verimliliği
Akıllı Enerji Yönetimi
- Akıllı yönetim ile entegre merkezi kontrol sistemi
- Mevcut bina yönetim sistemi ile uyum
Oteliniz Için Ürün Serisi
Lg’Nin Çeşitli Türde Oteller Için Optimum Çözümleri Ile Tanışın
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