Entegre LG HVAC Kontrol Çözümü yönetimi, kapsamı genişletmek üzere LG klimalarının operasyonları ile harici sistemler arasında bağlantı kurar. Eklenen BMS, iletişimi etkinleştirmek üzere herhangi ilave bir BMS ağ geçidi olmaksızın diğer sistemlerle doğrudan iletişim sağlar.