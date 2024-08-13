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Uzun binaların yanında büyük bir park görüntüsü

Doğa Dostu Enerji Çözümleriyle Binanızın Değerini Artırın

Enerji Tasarrufu

- Yenilikçi teknolojilerle birinci sınıf enerji verimliliği
- Çeşitli doğa dostu ısı kaynakları
- İnsan Algılama Sensörü çalışmayı ayarlar

Rahat Alanlar

- 3 adımlı hava temizleme sistemi taze hava verir
- Optimum sıcaklık, hava akışı ve nem

Etkin Yönetim

- Entegre enerji izleme ve yönetimi
- BMS Ağ Geçidi mevcut bina sistemlerine kolay bağlantı sağlar

Kontrol merkezi, ofis, sertifikalar, bina sistemi ve etkin enerji alanının küçük resimlerinin bulunduğu bir ofis binası.

Klimanın çalıştığı bir ofis alanı görüntüsü.

Ofiste Kaliteli Taze Hava

Keyifli bir ofis ortamı için sağlıklı ve temiz iklimlendirme.

Fabrika, çelik köprü ve solar panelleri ile bunlarla eşleşen simgelerin görüntüsü.

Doğa Dostu Özelliği Maliyetleri Azaltır

Enerji verimliliği; güneş ve su gibi doğal kaynakların kullanımı ile kanalizasyon ve fabrikalardaki atık ısının yeniden kullanımı sayesinde sağlanır.

Etkin enerji yönetimi için çift monitör kullanan bir kişinin görüntüsü.

Enerji Kontrol Sistemi

Entegre enerji izleme ve yönetimi enerji tüketimini daha etkin hale getirir ve masrafları azaltır.

Bir binanın çatısına kurulu dış ünite ve duvarda bir LEED® sertifikası görüntüsü.

LEED® Sertifikaları İçin Çözüm

En modern HVAC teknolojisi ve çeşitli sistemler sayesinde, LG’nin VRF çözümleri LEED® sertifikalarını almak için oldukça yararlıdır.

Bağlantı çizgileriyle birlikte bina simgesi, BMS Ağ Geçidi ürünü ve LG klimalarının küçük resimleri.

Bina Sistemi İle Kolay Bağlantı

Entegre LG HVAC Kontrol Çözümü yönetimi, kapsamı genişletmek üzere LG klimalarının operasyonları ile harici sistemler arasında bağlantı kurar. Eklenen BMS, iletişimi etkinleştirmek üzere herhangi ilave bir BMS ağ geçidi olmaksızın diğer sistemlerle doğrudan iletişim sağlar.

Ofisiniz İçin Ürün Serisi

MULTI V 5

MULTI V 5 >

Multi V İç üniteler

Multi V İç üniteler >

Havalandırma Çözümleri (ERV)

Havalandırma Çözümleri (ERV) >

Soğutucu

Soğutucu >

Kontrol Çözümleri

Kontrol Çözümleri >
Ekranda LG web sayfası bulunan bir akıllı telefonu tutan bir kişi görüntüsü.

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Ürünle ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen bizimle iletişime geçin. Sizinle en kısa zamanda irtibata geçeceğiz.

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LG’nin Çeşitli Türde Ofisler İçin Optimum Çözümleri İle Tanışın

WeWork, Birleşik Krallık

Londra’daki havacılık evi ofis alanının tarihi restorasyon projesi. / Multi V, İç üniteler

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Jakarta’da bir kent simgesi ve Leed Platinum sertifikalı bina. / Multi V, İç üniteler

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Promenady ZITA

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Sonsuzluk Kulesi

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Katalog, Broşür Ve Belge İndirme

Başlık, Boyut Tablosu Listesi
Kaynak Türü Başlık Boyut

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