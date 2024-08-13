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43" UHD Otel TV
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

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43" UHD Otel TV

Ürün Bilgi Formu
43UT782H0ZA

43" UHD Otel TV

İnce ve Pratik Tasarımlı Otel Televizyonu

UT782H, ince ve pratik tasarımıyla ticari ortamlar için optimize edilmiştir. Özel olarak tasarlanan dikey yan fiş girişi ve akıllı Pro:Centric çözümü, müşterilere faydalı deneyimler sunar.
İŞ ORTAMLARI İÇİN OPTİMİZE

İnce Tasarım ve Dikey Yan Fiş Girişi

İnce ve metalik tasarıma sahip UT782H serisi, ortamınıza mükemmel uyum sağlar. Özellikle iş ortamları için optimize edilen dikey yan fiş girişi, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

* Fiş arayüzlerinin konfigürasyonu bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir.

İŞ ORTAMLARI İÇİN OPTİMİZE

Deniz Yolculuklarınıza Özel Beyaz Renk Seçeneği

Cruise geminize konuk olan yolcuların dikkat ettiği en önemli şeylerden biri renk uyumudur. Bu nedenle, kendilerine özel bir atmosfer sunmak istiyorsanız, size ve yolculara daha konforlu ve estetik bir hava sunan beyaz renk seçeneğimizi tercih edebilirsiniz.

* Bu renk, UT782V modeli ile sınırlıdır

Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Otel Yönetim Çözümü

Pro:Centric SMART, IP & RF altyapısı ile otel konuklarına özelleştirilmiş hizmetler sunar. Yüksek görüntü kalitesi, sofistike tasarımı ve gelişmiş bağlantı fonksiyonları ile oda içi eğlenceyi zenginleştirir ve ileri teknoloji ile daha fazla rahatlık sağlar.

* Kullanıcı Arayüzü değişiklik gösterebilir

Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Sunucu Uygulaması

Özelleştirebileceğiniz şablon ve sayfalarımızla artık otelinizin farkını ortaya koyabilirsiniz. Pro:Centric, işletmeniz için kolaylıkla özelleştirebileceğiniz bir çözüm sunar.
Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Direct Çözümü

Pro:Centric Direct, basit düzenleme araçlarını destekleyen, tek tıklama hizmeti ve IP ağ tabanlı uzaktan yönetim gibi çeşitli çözümler sunan otel içerik yönetim sistemidir. Kullanıcılar bu çözümler sayesinde kullanıcı arayüzünü kolaylıkla düzenleyebilir, özelleştirilmiş hizmet sağlayabilir ve tüm televizyonları yönetebilirler.
KULLANICI DOSTU DENEYİM

LG webOS 4.5 İşletim Sistemli Smart TV

Bu LG Smart TV, webOS 4.5 işletim sistemine sahiptir. En yeni LG Smart TV özelliklerini, çarpıcı netlik ve gerçek renkler gibi yenilikçi teknolojileri keşfedin.

* Asıl Ekran İçi görüntü biraz değişiklik gösterebilir.

KULLANICI DOSTU DENEYİM

Ses Tanıma

Kullanıcıların LG televizyonları kolaylıkla kontrol etmelerine olanak tanıyan ses tanıma özelliğine sahip LG, kesintisiz etkileşimden tutarlı kullanıcı deneyimine kadar birçok noktada ticari televizyon pazarına liderlik ediyor.

* TV Akıllı Kontrol
* Sunucu tabanlı kontrol
* Magic Motion Kumanda gereklidir (ayrı satılır)

KULLANICI DOSTU DENEYİM

SoftAP

Yazılımla etkinleştirilen Access Point (SoftAP), yazılım kullanarak kablosuz bağlantı noktası oluşturan "sanal" bir Wi-Fi özelliğidir. Mevcut sürüm, ağ yöneticilerinin bağlı cihazları kontrol etmelerini sağlayan Köprü Modu'nu destekler.

*SoftAP, TV açıldıktan sonra kurulum menüsüne kurulmalıdır.
* Aynı anda Akıllı Yansıtma çalışmayabilir.

KULLANICI DOSTU DENEYİM

Anında açılma

Yüksek hızlı yükleme sistemi, kullanıcıların TV'yi açtıktan hemen sonra içeriğin keyfini çıkarmalarını sağlar.
KOLAY KURULUM VE BAKIM

Hızlı Menü

Şimdi LG, sunduğu yeni Hızlı Menü (ver. 3.0) ile her zamankinden daha kolay ve kullanıcı dostu bir hale geliyor. Ev menüsü çözümü, yeni Otel Tanıtım Videosu Oluşturma Aracının eklenmesiyle büyük ölçüde geliştirildi.
KOLAY KURULUM VE BAKIM

Hoş Geldiniz Videosu/Ekranı

Ticari Lite TV'ler, çeşitli video formatlarını ve görüntüleri tekrar tekrar gösterme özelliği sayesinde, otel odalarında çeşitli karşılama mesajlarına kullanılmasını mümkün kılarak müşterilerin kendilerine ilgi gösterildiğini hissetmelerini sağlar.
KOLAY KURULUM VE BAKIM

EzManager

EzManager, Pro:Centric TV ayarlarının otomatik olarak oluşturulması için ek bir yapılandırma gerektirmeden otomatik kurulum imkanı sunar. Otomatik kurulum 1~3 dakika, manuel kurulum ise 3~5 dakika gerektirir.
KOLAY KURULUM VE BAKIM

Pro:Idiom

Yaygın olarak kullanılan DRM (Dijital Hak Yönetimi) ile içeriğin yasalara aykırı bir şekilde kopyalanmasını önleyin.
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Tüm Özellikler

BILGI

  • Kategori

    Pro:Centric Smart

TASARIM

  • Araç Adı

    UT78

  • Stant Türü

    Stantsız (Yalnızca Duvar Montajı)

  • Ön Yüz Rengi

    Black

EKRAN

  • Boyut (inç)

    43

  • Çözünürlük

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Parlaklık (Tip.)

    350 nit

VİDEO

  • HDR_HDR 10 Pro

    EVET

  • HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)

    EVET

AUDIO (SES)

  • Hoparlör (Ses Çıkışı)

    20W

  • AI Akustik Ayarlama

    EVET (Hazır, MMR Gerekli)

  • LG Ses Senkronizasyonu

    EVET

YAYIN SISTEMI

  • Dijital

    DVB-T2/C/S2

  • Analog (NTSC / SECAM / PAL)

    SECAM / PAL

  • Teletext (Otomatik Teletext)

    EVET

OTELCILIK ÇÖZÜMÜ

  • Pro:Centric Smart

    EVET

  • webRTC (Gerçek Zamanlı İletişim)

    EVET

  • Pro:Centric Direct

    EVET

  • Pro:Centric V

    EVET

  • Pro:Centric Server

    EVET

  • Quick Menu (Customizable Portal)

    EVET

  • Pro:Idiom (DRM)

    EVET

  • Pro:Idiom Media (DRM)

    EVET

AKILLI İŞLEV

  • webOS sürümü

    webOS 4.5

  • Web Tarayıcı

    EVET

  • Uzaktan Kumanda Uyumluluğu

    EVET (Hazır)

  • Wi-Fi

    EVET

  • Bluetooth

    EVET

  • Soft AP

    EVET

  • Screen Share

    EVET

  • DIAL

    EVET

  • Bluetooth Ses Oynatma

    EVET

  • Ses Tanıma (Bağımsız/Çözüm)

    EVET

  • IoT

    EVET

OTELCILIK ÖZELLIĞI

  • EzManager

    EVET

  • USB Cloning

    EVET

  • RF üzerinde uyanma

    EVET

  • WOL

    EVET

  • SNMP

    EVET

  • Tanılama

    EVET (IP Uzaktan kumanda)

  • HTNG-CEC (Sürüm)

    EVET (1.4)

  • Simplink (HDMI-CEC) (Sürüm)

    EVET (1.4)

  • IR Çıkışı

    EVET (RS-232C, HDMI)

  • Çoklu IR Kodu

    EVET

  • Hotel Mode / PDM / Installer Menu

    EVET

  • Welcome Video

    EVET

  • Welcome Screen (Splash Image)

    EVET

  • Insert Image

    EVET

  • One Channel Map

    EVET

  • External Speaker Out / Line Out

    EVET (Ext. Speaker Out)

  • Instant ON

    EVET

  • V-Lan Tag

    EVET

  • Lock mode

    EVET (Sınırlı)

  • RJP (Remote Jack Pack) Compatibility

    EVET

  • External Power Out

    EVET

  • Enerji Tasarrufu Modu

    EVET

DIKEY İŞLEV (HASTANE)

  • Sağlık Kulaklık Modu

    EVET

DIKEY İŞLEV (KURUMSAL / PERAKENDE)

  • NTP senkronize zamanlayıcı

    EVET

  • BEACON

    EVET

BAĞLANTILAR

  • HDMI Girişi

    EVET (2 adet)

  • USB (Ver.)

    EVET (2 adet / 2.0)

  • RF Girişi

    EVET (2 adet)

  • AV Girişi

    EVET

  • Bileşen Girişi (Y,Pb,Pr-Video)

    EVET

  • Dijital Ses Çıkışı (Optik)

    EVET

  • Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm Telefon jakı)

    EVET

  • Kulaklık Çıkışı

    EVET

  • CI Slot

    EVET (CI+ 1.4)

  • RJ45 (Kullanım Amacı)

    2 (Ethernet, Aux)

  • RS-232C (D-Sub 9pin / Telefon jakı)

    EVET (D-Sub 9pin)

MEKANIK

  • VESA Uyumluluğu

    200 x 200 mm

  • Kensington Kilit

    EVET

  • Credenza/Emniyet Vidası Deliği

    EVET (Stant Gerekli)

  • Kilitleme Plakası (kolay kurulum için)

    EVET (Stant Gerekli)

BOYUTLAR / AĞIRLIK

  • Stantsız Boyut (G x Y x D)

    962.5 x 564.6 x 39.9 mm

  • Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)

    1147 x 660 x 190 mm

  • Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Üzerinde)

    10.7/10.7/10.7/16.7 mm

  • Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Dışında)

    8.4/8.4/8.4/14.4 mm

  • Stantsız Ağırlık

    11.3 kg

  • Sevkiyat Ağırlığı

    13.9 kg

GÜÇ ÖZELLIKLERI

  • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

    AC 100~240V 50/60Hz

  • Güç Tüketimi (Maks)

    108W

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    87W

  • Bekleme Güç Tüketimi

    0,5 W'ın altında

STANDART

  • Güvenlik

    CB, CU TR

  • EMC

    CE

  • Diğer

    Uygulanamaz

STANDART (EU_OLD LABEL(~`21.3))

  • ErP Sınıfı

    A

  • Güç Tüketimi

    58W

  • Parlaklık Oranı (%)

    65

  • Ortalama Yıllık Tüketim (kWh)

    80

STANDART (EU_NEW LABEL(`21.3~))

  • SDR Grade

    G

  • SDR On modu

    58W

  • HDR Grade

    G

  • HDR On modu

    79W

AKSESUARLAR

  • Uzaktan kumanda tipi

    S-Con / MMR (opsiyonel)

  • Güç Kablosu

    YES (1.55M / Angle Type)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.