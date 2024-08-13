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Hepsi Bir Arada Essential Serisi
Hepsi Bir Arada Essential Serisi
Hepsi Bir Arada Essential Serisi
* Bu sayfadaki tüm resimler yalnızca temsilidir.
Hepsi Bir Arada LED Ekran
Hepsi Bir Arada LED Ekran
Özel Aksesuar Kitleri
Özel Aksesuar Kitleri
Kolay Kurulum
Kolay Kurulum
* Ek olarak sabitleme vidaları veya duvara montaj aparatı/aksesuarı gereklidir.
Tüm Özellikler
FIZIKSEL PARAMETRELER
-
Piksel Yapılandırma
3'ü 1 Arada SMD
-
Piksel Sıklığı (mm)
1.56
-
Ekran Çözünürlüğü
1.920 x 1.080
-
Modül Boyutları (GxY, mm)
250 x 281,25
-
Ekran Başına Modül Sayısı (GxY)
12x6 (Toplam 72)
-
Ekran Çözünürlüğü (GxY)
1.920x1.080
-
Ekran Boyutları (GxYxD, mm)
3.004,6 × 1.692,1 x 35,5
-
Ekran Yüzey Alanı (㎡)
5.06
-
Ekran Ağırlığı (kg)
131
-
Fiziksel Piksel Yoğunluğu (piksel/m²)
409,600
-
Kabin Düzlüğü (mm)
±0,2
-
Kabin Malzemesi
Alüminyum
-
Servis erişimi
Ön
OPTIK ÖZELLIKLER
-
Parlaklık
800
-
Renk Sıcaklığı
6,500
-
Görsel İzleme Açısı (Y×D)
160 × 160
-
Parlaklık Homojenliği
98%
-
Renk Homojenliği
±0,015Cx,Cy
-
Kontrast Oranı
3,000
-
İşleme Derinliği (bit)
16
ELEKTRIKSEL ÖZELLIKLER
-
Güç Tüketimi (W/Kabin, Maks.)
3,000
-
Güç Tüketimi (W/Kabin, Ort.)
1,200
-
Güç Tüketimi (W/㎡, Maks.)
593
-
Güç Kaynağı (V)
100-240
-
Kare Hızı (Hz)
50 / 60
-
Yenileme Hızı (Hz)
≥2880
OPERASYONEL ÖZELLIKLER
-
Kullanım ömrü (Yarı Parlaklık Saati)
100,000
-
Çalışma Sıcaklığı (℃)
0℃-+40℃
-
Çalışma Nemliliği
-
IP Sınıfı Ön/Arka
IP40 / IP20
SERTIFIKA
-
Sertifika
CE,FCC,ETL,CB
ÇEVRE
-
Çevre
RoHS, REACH
KUMANDA
-
Kumanda
Yerleşik
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
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