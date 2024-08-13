LG'nin Hepsi Bir Arada Essential serisi, yerleşik bir kumandanın da dahil olduğu Hepsi Bir Arada paket olarak sunulan 136 inç büyüklüğünde bir ekrandır. LED ekranların kurulumunun zor ve karmaşık olduğu önyargısını ortadan kaldıran Hepsi Bir Arada Essential serisi, kumanda bağlantıları veya modül yapılandırması gerektirmez. Basit bir kurulum işleminden sonra tek yapmanız gereken, ev televizyonunda olduğu gibi uzaktan kumanda ile ekranı açmaktır.

