About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Hepsi Bir Arada Essential Serisi

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

Hepsi Bir Arada Essential Serisi

LAEB015

Hepsi Bir Arada Essential Serisi

Hepsi Bir Arada Essential Serisi

* Bu sayfadaki tüm resimler yalnızca temsilidir.

Hepsi Bir Arada LED Ekran

LG'nin Hepsi Bir Arada Essential serisi, yerleşik bir kumandanın da dahil olduğu Hepsi Bir Arada paket olarak sunulan 136 inç büyüklüğünde bir ekrandır. LED ekranların kurulumunun zor ve karmaşık olduğu önyargısını ortadan kaldıran Hepsi Bir Arada Essential serisi, kumanda bağlantıları veya modül yapılandırması gerektirmez. Basit bir kurulum işleminden sonra tek yapmanız gereken, ev televizyonunda olduğu gibi uzaktan kumanda ile ekranı açmaktır.

Hepsi Bir Arada LED Ekran

Özel Aksesuar Kitleri

Ürün, duvara yatay montaj aparatı ve kurulum aletleri de dahil olmak üzere gerekli her bileşeni içeren özel taşıma kutusu ile birlikte sunulur. Opsiyonel motorlu stant, kurulum yapacağınız alana bağlı olarak ürünü kolayca yerleştirebilmenizi sağlar. Stant da dahil olmak üzere ekran yüksekliğini 2,0 m ila 2,5 m arasında ayarlayabilirsiniz.

Özel Aksesuar Kitleri

Kolay Kurulum

Hepsi Bir Arada Essential Serisinin kurulum işlemi oldukça basittir. Özel taşıma kutusuna dahil olan iki kabini sabitledikten sonra, her bir LED ekran modülünü bu kabinlere takın. Son olarak güç kablosunu fişe takın. Bu sorunsuz kurulum, zamandan ve işçilikten tasarruf sağlayarak kullanıcıların LED ekranı kolaylıkla kullanmalarını sağlar.

Kolay Kurulum

* Ek olarak sabitleme vidaları veya duvara montaj aparatı/aksesuarı gereklidir.

Enerji Tasarrufu Bekleme Modu

Enerji Tasarrufu Bekleme Modu

Belirli bir süre uzaktan kumanda girişi olmadığında ekran kapanır ve LED kabininin içindeki ana devre parçaları bekleme moduna geçer. Bu da güç tüketiminden tasarruf sağlar.
Yazdır

Tüm Özellikler

FIZIKSEL PARAMETRELER

  • Piksel Yapılandırma

    3'ü 1 Arada SMD

  • Piksel Sıklığı (mm)

    1.56

  • Ekran Çözünürlüğü

    1.920 x 1.080

  • Modül Boyutları (GxY, mm)

    250 x 281,25

  • Ekran Başına Modül Sayısı (GxY)

    12x6 (Toplam 72)

  • Ekran Çözünürlüğü (GxY)

    1.920x1.080

  • Ekran Boyutları (GxYxD, mm)

    3.004,6 × 1.692,1 x 35,5

  • Ekran Yüzey Alanı (㎡)

    5.06

  • Ekran Ağırlığı (kg)

    131

  • Fiziksel Piksel Yoğunluğu (piksel/m²)

    409,600

  • Kabin Düzlüğü (mm)

    ±0,2

  • Kabin Malzemesi

    Alüminyum

  • Servis erişimi

    Ön

OPTIK ÖZELLIKLER

  • Parlaklık

    800

  • Renk Sıcaklığı

    6,500

  • Görsel İzleme Açısı (Y×D)

    160 × 160

  • Parlaklık Homojenliği

    98%

  • Renk Homojenliği

    ±0,015Cx,Cy

  • Kontrast Oranı

    3,000

  • İşleme Derinliği (bit)

    16

ELEKTRIKSEL ÖZELLIKLER

  • Güç Tüketimi (W/Kabin, Maks.)

    3,000

  • Güç Tüketimi (W/Kabin, Ort.)

    1,200

  • Güç Tüketimi (W/㎡, Maks.)

    593

  • Güç Kaynağı (V)

    100-240

  • Kare Hızı (Hz)

    50 / 60

  • Yenileme Hızı (Hz)

    ≥2880

OPERASYONEL ÖZELLIKLER

  • Kullanım ömrü (Yarı Parlaklık Saati)

    100,000

  • Çalışma Sıcaklığı (℃)

    0℃-+40℃

  • Çalışma Nemliliği

  • IP Sınıfı Ön/Arka

    IP40 / IP20

SERTIFIKA

  • Sertifika

    CE,FCC,ETL,CB

ÇEVRE

  • Çevre

    RoHS, REACH

KUMANDA

  • Kumanda

    Yerleşik

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.