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Sabit Kavisli Açık Çerçeve
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
55"
-
Çözünürlük
1.920 x 1.080 (FHD)
-
Parlaklık (Ortalama Resim Seviyesi 25%, Tipik, cd/m²)
400
BAĞLANTI
-
Giriş
HDMI, DP, USB 3.0
-
Çıkış
DP, Audio
-
Harici Kontrol
RS232C Girişi/çıkışı, RJ45 Girişi/çıkışı, IR Girişi
FIZIKSEL ÖZELLIKLER
-
Çerçeve Genişliği
0,6/0,6/6,7/6,7 mm (Üst/Alt/Sol/Sağ, Düz, Çerçeve dışı)
Yatay: 5,0/10,6/7,6/7,6 mm (Üst/Alt/Sol/Sağ, Düz, Çerçeve üzeri)
Dikey: 5,0/5,0/7,8/13,2 mm (Üst/Alt/Sol/Sağ, Düz, Çerçeve üzeri)
-
Monitör Boyutları (G x Y x D) - Yatay:
1.224,9 x 696,2 x 31,5 mm (0R, Düz, Sadece Ekran)
1.224,9 x 696,2 x 93,1 mm (0R Düz, Set**)
1.209,5 x 696,2 x 196,5 mm (2.000R, İçbükey, Set)
1.209,7 x 696,2 x 157,8 mm (2.000R, Dışbükey, Set)
-
Monitör Boyutları (G x Y x D) - Dikey:
701,4 x 1.219,7 x 31,5 mm (0R Düz, Sadece Ekran)
701,4 x 1.219,7 x 93,1 mm (0R Düz, Set)
697,8 x 1.219,7 x 134 mm (1.500R, İçbükey, Set)
698 x 1.219,7 x 92 mm (1.500R, İçbükey, Set)
** Set; ekran, tabela sistemi ve T-con sisteminden oluşur.
-
Ağırlık
Yatay/Dikey: 14 kg (Set)
-
Kutu Boyutları (G x Y x D)
1.350 x 837 x 250 mm
-
Paket Ağırlığı
Yatay/Dikey: 21 kg (Set)
ÇEVRESEL KOŞULLAR
-
Çalışma Sıcaklığı
0 °C ila 40 °C
-
Çalışma Nemi
10% ~ 80%
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
100-240V~, 50/60Hz
-
Güç Türü
Güç Kaynağı Türü
-
Güç Tüketimi (Tipik/Maks.)
230W/260W
STANDART(SERTIFIKASYON)
-
Güvenlik
UL/cUL/CB/TUV/KC
-
EMC
FCC Sınıf "A"/CE/KCC
-
ErP/Energy Star
Evet/Bilgi Yok
MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU
-
OPS tipi uyumluluğu
Evet
-
Harici Media Player Takılabilir
Evet
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
İçerik Yönetim Yazılımı
SuperSign CMS
-
Kontrol ve Gözetim Yazılımı
SuperSign Link
AKSESUAR
-
Standart
Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, HDMI Kablosu (1 m x 1 adet, T-con Sistemi ve Tabela sistemi arasında bağlantı için), Güç Kablosu Demeti (1 m x 1 adet, T-con Sistemi ve Tabela sistemi arasında bağlantı için), IR Alıcı, Kurallar Kitabı, Telefon-RS232C Konnektörü, Jak Kapağı, Tabela Sistemi Askı Aparatı, FFC Kabloları (350 mm x 4 adet, Panel ve T-con Sistemi arasında bağlantı için), DP Kablosu, LAN Kablosu, LC (VLC Kablosu)
-
Opsiyonel
Aksesuar Tip1 (CaseTop/Bar): A3L****EF5E, A3P****EF5E Aksesuar Tip2 (Jig): A2L****EF5C, A2P****EF5C, OPS Kiti (KT-OPSA)
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uzatma
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