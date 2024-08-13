Sabit Kavisli Açık Çerçeve

Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, HDMI Kablosu (1 m x 1 adet, T-con Sistemi ve Tabela sistemi arasında bağlantı için), Güç Kablosu Demeti (1 m x 1 adet, T-con Sistemi ve Tabela sistemi arasında bağlantı için), IR Alıcı, Kurallar Kitabı, Telefon-RS232C Konnektörü, Jak Kapağı, Tabela Sistemi Askı Aparatı, FFC Kabloları (350 mm x 4 adet, Panel ve T-con Sistemi arasında bağlantı için), DP Kablosu, LAN Kablosu, LC (VLC Kablosu)