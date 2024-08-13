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Sabit Kavisli Açık Çerçeve

Teknik Özellikler

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Sabit Kavisli Açık Çerçeve

55EF5DE-L

Sabit Kavisli Açık Çerçeve

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    55"

  • Çözünürlük

    1.920 x 1.080 (FHD)

  • Parlaklık (Ortalama Resim Seviyesi 25%, Tipik, cd/m²)

    400

BAĞLANTI

  • Giriş

    HDMI, DP, USB 3.0

  • Çıkış

    DP, Audio

  • Harici Kontrol

    RS232C Girişi/çıkışı, RJ45 Girişi/çıkışı, IR Girişi

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

  • Çerçeve Genişliği

    0,6/0,6/6,7/6,7 mm (Üst/Alt/Sol/Sağ, Düz, Çerçeve dışı)
    Yatay: 5,0/10,6/7,6/7,6 mm (Üst/Alt/Sol/Sağ, Düz, Çerçeve üzeri)
    Dikey: 5,0/5,0/7,8/13,2 mm (Üst/Alt/Sol/Sağ, Düz, Çerçeve üzeri)

  • Monitör Boyutları (G x Y x D) - Yatay:

    1.224,9 x 696,2 x 31,5 mm (0R, Düz, Sadece Ekran)
    1.224,9 x 696,2 x 93,1 mm (0R Düz, Set**)
    1.209,5 x 696,2 x 196,5 mm (2.000R, İçbükey, Set)
    1.209,7 x 696,2 x 157,8 mm (2.000R, Dışbükey, Set)

  • Monitör Boyutları (G x Y x D) - Dikey:

    701,4 x 1.219,7 x 31,5 mm (0R Düz, Sadece Ekran)
    701,4 x 1.219,7 x 93,1 mm (0R Düz, Set)
    697,8 x 1.219,7 x 134 mm (1.500R, İçbükey, Set)
    698 x 1.219,7 x 92 mm (1.500R, İçbükey, Set)
    ** Set; ekran, tabela sistemi ve T-con sisteminden oluşur.

  • Ağırlık

    Yatay/Dikey: 14 kg (Set)

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    1.350 x 837 x 250 mm

  • Paket Ağırlığı

    Yatay/Dikey: 21 kg (Set)

ÇEVRESEL KOŞULLAR

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 °C ila 40 °C

  • Çalışma Nemi

    10% ~ 80%

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Türü

    Güç Kaynağı Türü

  • Güç Tüketimi (Tipik/Maks.)

    230W/260W

STANDART(SERTIFIKASYON)

  • Güvenlik

    UL/cUL/CB/TUV/KC

  • EMC

    FCC Sınıf "A"/CE/KCC

  • ErP/Energy Star

    Evet/Bilgi Yok

MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU

  • OPS tipi uyumluluğu

    Evet

  • Harici Media Player Takılabilir

    Evet

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetim Yazılımı

    SuperSign CMS

  • Kontrol ve Gözetim Yazılımı

    SuperSign Link

AKSESUAR

  • Standart

    Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, HDMI Kablosu (1 m x 1 adet, T-con Sistemi ve Tabela sistemi arasında bağlantı için), Güç Kablosu Demeti (1 m x 1 adet, T-con Sistemi ve Tabela sistemi arasında bağlantı için), IR Alıcı, Kurallar Kitabı, Telefon-RS232C Konnektörü, Jak Kapağı, Tabela Sistemi Askı Aparatı, FFC Kabloları (350 mm x 4 adet, Panel ve T-con Sistemi arasında bağlantı için), DP Kablosu, LAN Kablosu, LC (VLC Kablosu)

  • Opsiyonel

    Aksesuar Tip1 (CaseTop/Bar): A3L****EF5E, A3P****EF5E Aksesuar Tip2 (Jig): A2L****EF5C, A2P****EF5C, OPS Kiti (KT-OPSA)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.