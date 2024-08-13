About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Esnek Kavisli Açık Çerçeve

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Esnek Kavisli Açık Çerçeve

55EF5E-L

Esnek Kavisli Açık Çerçeve

Yazdır

Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    55"

  • Çözünürlük

    1.920 x 1.080 (FHD)

  • Parlaklık (Ortalama Resim Seviyesi %25, Tipik, cd/m²)

    400

  • Parlaklık (Ortalama Resim Seviyesi %100, Tipik, cd/m²)

    150

BAĞLANTI

  • Giriş

    HDMI, DP, USB 2.0 (2)

  • Çıkış

    DP, Audio (Sabit/Kapalı/Değişken)

  • Harici Kontrol

    RS232C Girişi/çıkışı, RJ45 Girişi/çıkışı, IR Girişi

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

  • Çerçeve Genişliği (Üst/Alt/Sol/Sağ)

    0,6/0,6/6,7/6,7 mm (Düz, Çerçeve dışı)
    5,0/10,6/7,6/7,6 mm (Düz, Çerçeve üzeri)

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1.224,9 x 696,2 x 38,0 mm (Ünite, Pem somunu ile)
    1.224,9 x 696,2 x 12,4 mm (Sadece Ünite)

  • Ağırlık

    Set: 9,9kg
    Tabela Sistemi: 3,5kg

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    1.350 x 837 x 250 mm

  • Paket Ağırlığı

    17kg

ÇEVRESEL KOŞULLAR

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 °C ila 40 °C

  • Çalışma Nemi

    %10 - %80

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Türü

    Güç Kaynağı Türü

  • Güç Tüketimi (Tipik/Maks., 8 Renk Barına göre)

    309W/318W

STANDART(SERTIFIKASYON)

  • Güvenlik

    IEC 60950-1/EN 60950-1/UL 60950-1

  • EMC

    FCC Sınıf "A"/CE/KCC

  • ErP/Energy Star

    Evet/Hayır

MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU

  • OPS tipi uyumluluğu

    Hayır

  • Harici Media Player Takılabilir

    Evet

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetim Yazılımı

    SuperSign CMS

  • Kontrol ve Gözetim Yazılımı

    SuperSign Control+/Control

AKSESUAR

  • Standart

    Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, IR alıcı, Kurallar Kitabı, Telefon-RS232C Konnektörü, RS232 Kablosu (4p-4p), FFC Kabloları (220 mm x 4 adet, Panel ve Tabela sistemi arasında bağlantı için), DP Kablosu, LAN Kablosu, LC (VLC Kablosu)

  • Opsiyonel

    Eğrilik Kalibratörü (ACC-CC-EF5E)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.