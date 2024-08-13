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Wallpaper OLED Tabela
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
55” sınıf (54,64” köşeden köşeye)
-
Panel Teknolojisi
OLED
-
En-Boy Oranı
0.672916667
-
Doğal Çözünürlük
1.920 x 1.080 (FHD)
-
Parlaklık
100/400 cd/m2 (APL %100/%25) *Ortalama Resim Seviyesi
-
Dinamik CR
100.000:1
-
İzleme Açısı (Y x D)
178 x 178
-
Tepki Süresi
1 ms (G’den G’ye), 8 ms (MPRT)
-
Yüzey İşleme
Sert kaplama (2H), Ön polarizörün yansıma önleyici uygulaması (Yansıma Tipik %1,0)
-
Garanti Edilen Çalışma Saati
18 saat / 7 gün (Sadece hareketli video)
-
Yön
Yatay ve Dikey mod
BAĞLANABİLİRLİK
-
Giriş
HDMI, DP
-
Çıkış
DP, Ses
-
Harici Kontrol
RS232C girişi/çıkışı, RJ girişi/çıkışı, IR Alıcı, USB 2.0, USB 3.0
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
-
Çerçeve Rengi
Siyah
-
Çerçeve Genişliği
1,2 mm, 1,2 mm, 1,2 mm, 1,2 mm (Üst, Alt, Sol, Sağ *Ofset çerçeve)
-
Boyutlar (G x Y x D)
Kafa: 1.227 x 702,1 x 3,65 mm, Tabela Sistemi: 420 x 230 x 75 mm
-
Ağırlık
Kafa: 5,5 kg, Tabela Sistemi: 5,3 kg, Duvar Askı Aparatı: 1,8 kg
-
Paket Boyutları (G x Y x D)
54,4" x 32,8" x 9,9"
-
Paket Ağırlığı
49,6 lbs
ÖZELLIKLER
-
Evet
Sıcaklık Sensörü, Soğutucu FAN, Kaynak Seçimi, DPM Seçimi, Enerji Tasarrufu, Motion Eyecare, USB’den Dosya Oynatma, Dahili Hafıza (64 GB), Wi-Fi Dongle Ready, USB Kopyalama, İçerik Programlama, Otomatik Yerel Saat Ayarlama, Yük devretme, Yansıtma, SoftAP, BEACON, DP papatya zinciri
ÇEVRESEL KOŞULLAR
-
Çalışma Sıcaklığı
32 °F - 104 °F
-
Çalışma Nemi
%10 - %80
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
100-240V~, 50/60Hz
-
Güç Türü
Yerleşik Güç
GÜÇ TÜKETİMİ
-
Tipik
190 W
-
DPM
3 W’dan az
-
Kapalı
0,5 W’dan az
STANDART(SERTİFİKASYON)
-
Güvenlik
UL / cUL / CB / TUV / KC
-
EMC
FCC Sınıf "A" / CE / KCC
-
ErP / Energy Star
Evet / Yok
MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU
-
OPS Tip Uyumluluğu
Evet
-
Harici Media player Takılabilir
Evet
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
İçerik Yönetim Yazılımı
SuperSign Premium
-
Kontrol ve Gözetim Yazılımı
SuperSign Link
AKSESUARLAR
-
Temel
Uzaktan kumanda (2 adet pil dahil), FPC Uzatma kablosu (ekran ve tabela sistemi arasındaki bağlantı), Güç kablosu, DP kablosu, RS-232C kablosu, RS-232C konnektörü, LAN kablosu, IR alıcı, Kılavuz (ESG, EIG), Duvar askı aparatı (vidaları dahil), Kablo demeti kilitleme kapağı, Set kurulum kılavuzu, Tabela sistemi braketi (U Ayak), FPC kablo kapağı
-
Opsiyonel
OPS kiti (KT-OPSA)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
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