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Wallpaper OLED Tabela

Teknik Özellikler

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Kaynak

Wallpaper OLED Tabela

55EJ5D-B

Wallpaper OLED Tabela

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    55” sınıf (54,64” köşeden köşeye)

  • Panel Teknolojisi

    OLED

  • En-Boy Oranı

    0.672916667

  • Doğal Çözünürlük

    1.920 x 1.080 (FHD)

  • Parlaklık

    100/400 cd/m2 (APL %100/%25) *Ortalama Resim Seviyesi

  • Dinamik CR

    100.000:1

  • İzleme Açısı (Y x D)

    178 x 178

  • Tepki Süresi

    1 ms (G’den G’ye), 8 ms (MPRT)

  • Yüzey İşleme

    Sert kaplama (2H), Ön polarizörün yansıma önleyici uygulaması (Yansıma Tipik %1,0)

  • Garanti Edilen Çalışma Saati

    18 saat / 7 gün (Sadece hareketli video)

  • Yön

    Yatay ve Dikey mod

BAĞLANABİLİRLİK

  • Giriş

    HDMI, DP

  • Çıkış

    DP, Ses

  • Harici Kontrol

    RS232C girişi/çıkışı, RJ girişi/çıkışı, IR Alıcı, USB 2.0, USB 3.0

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Rengi

    Siyah

  • Çerçeve Genişliği

    1,2 mm, 1,2 mm, 1,2 mm, 1,2 mm (Üst, Alt, Sol, Sağ *Ofset çerçeve)

  • Boyutlar (G x Y x D)

    Kafa: 1.227 x 702,1 x 3,65 mm, Tabela Sistemi: 420 x 230 x 75 mm

  • Ağırlık

    Kafa: 5,5 kg, Tabela Sistemi: 5,3 kg, Duvar Askı Aparatı: 1,8 kg

  • Paket Boyutları (G x Y x D)

    54,4" x 32,8" x 9,9"

  • Paket Ağırlığı

    49,6 lbs

ÖZELLIKLER

  • Evet

    Sıcaklık Sensörü, Soğutucu FAN, Kaynak Seçimi, DPM Seçimi, Enerji Tasarrufu, Motion Eyecare, USB’den Dosya Oynatma, Dahili Hafıza (64 GB), Wi-Fi Dongle Ready, USB Kopyalama, İçerik Programlama, Otomatik Yerel Saat Ayarlama, Yük devretme, Yansıtma, SoftAP, BEACON, DP papatya zinciri

ÇEVRESEL KOŞULLAR

  • Çalışma Sıcaklığı

    32 °F - 104 °F

  • Çalışma Nemi

    %10 - %80

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Türü

    Yerleşik Güç

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Tipik

    190 W

  • DPM

    3 W’dan az

  • Kapalı

    0,5 W’dan az

STANDART(SERTİFİKASYON)

  • Güvenlik

    UL / cUL / CB / TUV / KC

  • EMC

    FCC Sınıf "A" / CE / KCC

  • ErP / Energy Star

    Evet / Yok

MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU

  • OPS Tip Uyumluluğu

    Evet

  • Harici Media player Takılabilir

    Evet

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetim Yazılımı

    SuperSign Premium

  • Kontrol ve Gözetim Yazılımı

    SuperSign Link

AKSESUARLAR

  • Temel

    Uzaktan kumanda (2 adet pil dahil), FPC Uzatma kablosu (ekran ve tabela sistemi arasındaki bağlantı), Güç kablosu, DP kablosu, RS-232C kablosu, RS-232C konnektörü, LAN kablosu, IR alıcı, Kılavuz (ESG, EIG), Duvar askı aparatı (vidaları dahil), Kablo demeti kilitleme kapağı, Set kurulum kılavuzu, Tabela sistemi braketi (U Ayak), FPC kablo kapağı

  • Opsiyonel

    OPS kiti (KT-OPSA)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.