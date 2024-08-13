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65" 400 nit UHD Duvar Kağıdı OLED
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
65"
-
Çözünürlük
3.840 × 2.160 (UHD)
-
Parlaklık (Ortalama Resim Seviyesi %25, Tipik, cd/m²)
400
-
Parlaklık (Ortalama Resim Seviyesi %100, Tipik, cd/m²)
150
BAĞLANTI
-
Giriş
HDMI, DP, USB 2.0 (2)
-
Çıkış
DP, Ses
-
Harici Kontrol
RS232C Girişi/Çıkışı, RJ45 Girişi/Çıkışı, Harici IR Alıcısı
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
-
Çerçeve Genişliği
(Çerçeveden) 0,9 mm (Düz) (Çerçeve üzerinde) 8,1 mm (Üst), 10,7 mm (Alt), 8,3 mm (Sol/Sağ)
-
Boyutlar (G x Y x D)
(Ana Ünite) 1.445,1 x 822,6 x 6,0 mm (Bilgi Ekranı Kutusu) 782,8 x 35,5 x 239,0 mm
-
Ağırlık
13,5 kg (Set)
-
Paket Boyutları (G x Y x D)
1.590 x 965 x 205 mm
-
Paket Ağırlığı
23,4 kg
ÇEVRE KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı Aralığı
0°C ~ 40°C
-
Çalışma Nem Aralığı
%10 ~ %80
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
100-240V~, 50/60Hz
-
Güç Türü
Yerleşik Güç
-
Güç Tüketimi (Tip./Maks.)
440 W (8 renk çubuğu) / 478 W (8 renk çubuğu)
STANDART(SERTİFİKASYON)
-
Güvenlik
IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
Evet / Hayır
MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU
-
OPS Tip Uyumluluğu
Hayır
-
Harici Medya Player Takılabilir
Evet
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
İçerik Yönetim Yazılımı
SuperSign CMS
-
Kontrol ve Gözetim Yazılımı
SuperSign Control / Control+
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda, Güç Kablosu, QSG, IR Alıcısı, Ayar Kılavuzu, Telefon - RS232C Adaptörü, RS232 Kablosu (4p-4p), FFC Kabloları (Panel ve Bilgi Ekranı Kutusu Arasındaki Bağlantı için), DP Kablosu, LAN Kablosu, LC (VLC Kablosu), Duvar Sabitleyicileri, Duvar Sabitleyici Kurulum Kılavuzu, Kurulum Kılavuzu Sayfaları, Bantlar (Kablolama ve Tozdan Koruma için), Vidalar
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