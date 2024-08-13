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65" 400 nit UHD Duvar Kağıdı OLED
65EJ5E.jpg
Enerji Sınıfı : EU

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

65" 400 nit UHD Duvar Kağıdı OLED

65EJ5E.jpg
Enerji Sınıfı : EU
65EJ5E-B

65" 400 nit UHD Duvar Kağıdı OLED

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    65"

  • Çözünürlük

    3.840 × 2.160 (UHD)

  • Parlaklık (Ortalama Resim Seviyesi %25, Tipik, cd/m²)

    400

  • Parlaklık (Ortalama Resim Seviyesi %100, Tipik, cd/m²)

    150

BAĞLANTI

  • Giriş

    HDMI, DP, USB 2.0 (2)

  • Çıkış

    DP, Ses

  • Harici Kontrol

    RS232C Girişi/Çıkışı, RJ45 Girişi/Çıkışı, Harici IR Alıcısı

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Genişliği

    (Çerçeveden) 0,9 mm (Düz) (Çerçeve üzerinde) 8,1 mm (Üst), 10,7 mm (Alt), 8,3 mm (Sol/Sağ)

  • Boyutlar (G x Y x D)

    (Ana Ünite) 1.445,1 x 822,6 x 6,0 mm (Bilgi Ekranı Kutusu) 782,8 x 35,5 x 239,0 mm

  • Ağırlık

    13,5 kg (Set)

  • Paket Boyutları (G x Y x D)

    1.590 x 965 x 205 mm

  • Paket Ağırlığı

    23,4 kg

ÇEVRE KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı Aralığı

    0°C ~ 40°C

  • Çalışma Nem Aralığı

    %10 ~ %80

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Türü

    Yerleşik Güç

  • Güç Tüketimi (Tip./Maks.)

    440 W (8 renk çubuğu) / 478 W (8 renk çubuğu)

STANDART(SERTİFİKASYON)

  • Güvenlik

    IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    Evet / Hayır

MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU

  • OPS Tip Uyumluluğu

    Hayır

  • Harici Medya Player Takılabilir

    Evet

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetim Yazılımı

    SuperSign CMS

  • Kontrol ve Gözetim Yazılımı

    SuperSign Control / Control+

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda, Güç Kablosu, QSG, IR Alıcısı, Ayar Kılavuzu, Telefon - RS232C Adaptörü, RS232 Kablosu (4p-4p), FFC Kabloları (Panel ve Bilgi Ekranı Kutusu Arasındaki Bağlantı için), DP Kablosu, LAN Kablosu, LC (VLC Kablosu), Duvar Sabitleyicileri, Duvar Sabitleyici Kurulum Kılavuzu, Kurulum Kılavuzu Sayfaları, Bantlar (Kablolama ve Tozdan Koruma için), Vidalar

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.