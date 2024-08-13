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UltraFine OLED Pro Ekran
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu (İnç)
65
-
Panel Teknolojisi
OLED
-
Arka Işık Tipi
OLED
-
En Boy Oranı
16:9
-
Doğal Çözünürlük
3840 x 2160 (UHD)
-
Yenileme Hızı
120 Hz
-
Parlaklık
1000/900/500/180nit (APL 3%/10%/25%/100%)
-
Kontrast Oranı
1,850,000:1
-
Dinamik CR
YOK
-
Renk Gamı
DCI-P3 99%
-
İzleme Açısı (Y × D)
178º x 178º
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1,07 milyar renk
-
Tepki Süresi
0.1ms (G to G)
-
Yüzey İşleme (Haze)
Haze 0%
-
Kullanım ömrü
30.000 sa (Tip.)
-
Dikey / Yatay
YOK / VAR
-
Saydamlık
Mevcut Değil
-
QWP (Quarter Wave Plate)
Mevcut Değil
BAĞLANTI
-
HDMI Girişi
VAR (2 adet)
-
HDMI Girişi (HDCP Ver.)
2.2/1.4
-
DP Girişi
YOK
-
DVI-D Girişi
YOK
-
RGB Girişi
YOK
-
Ses Girişi
YOK
-
RS232C Girişi
VAR
-
RJ45(LAN) Girişi
VAR (1 adet)
-
IR Girişi
YOK
-
USB Girişi
USB2.0 Type A (1 adet)
-
HDMI Çıkışı
YOK
-
DP Çıkışı
YOK
-
Ses Çıkışı
VAR
-
Dokunmatik USB
YOK
-
Harici Hoparlör Çıkışı
YOK
-
RS232C Çıkışı
YOK
-
RJ45(LAN) Çıkışı
YOK
-
IR Çıkışı
YOK
-
Papatya Zinciri
YOK
BAĞLANTI (OLED PRO'YA ÖZEL)
-
SDI Girişi
VAR (4 adet)
-
SFP+ Girişi
VAR
-
REF (Gen-Lock) Girişi
VAR
-
RJ45(GPI Remote) Girişi
VAR
-
SDI Çıkışı
VAR (4 adet)
-
RJ45 (GPI Remote) Çıkışı
VAR
MEKANİK ÖZELLİKLER
-
Çerçeve Rengi
Black
-
Çerçeve Genişliği
T/R/L/B : 2.0/2.0/2.0/2.0mm (Off Bezel) T/R/L/B : 8.7/8.9/8.9/11.6mm (On Bezel)
-
Ağırlık (Ana Ünite)
31Kg
-
Ambalajlı Ağırlık
45.5Kg
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
1446.3 x 823.8 x 49mm (without Control Box) 1446.3 x 853.8 x 56.5mm (with Control Box)
-
Stantlı Monitör Boyutları (G x Y x D)
1446.3 x 896.5 x 272mm
-
Kulp
VAR
-
VESA Standart Montaj Arayüzü
300 x 300 mm
-
Kutu Boyutları (G x Y x D)
1670 x 1108 x 200mm
-
Ağırlık (Ana Ünite + Stant)
35Kg
ÖZELLİK - DONANIM
-
Dahili Bellek (eMMC)
8 GB
-
Wi-Fi / BT (Yerleşik)
YOK
-
Sıcaklık Sensörü
VAR
-
Otomatik Parlaklık Sensörü
YOK
-
Piksel Sensörü
YOK
-
Yakınlık Sensörü
YOK
-
Akım Sensörü
YOK
-
BLU Sensörü
YOK
-
Nem Sensörü
YOK
-
Hızlanma (Gyro) Sensörü
YOK
-
Güç Göstergesi
VAR
-
Yerel Anahtar Çalıştırma
VAR
-
FAN (Dahili)
YOK
ÖZELLİK - YAZILIM
-
İşletim Sistemi Ver. (webOS)
webOS 5.0
-
PIP
VAR
-
PBP
VAR (2PBP)
-
ISM Yöntemi
VAR
ORTAM KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
0 °C to 40 °C
-
Çalışma Nemi
10 % to 80 %
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
Güç Tipi
Entegre Güç
GÜÇ TÜKETİMİ
-
Tip.
139W (IEC 62087)
-
Maks.
470W
-
BTU (İngiliz Isı Birimi)
1054 BTU/Hr(Typ.), 1085 BTU/Hr(Max.)
-
Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)
Mevcut Değil
-
DPM
Mevcut Değil
-
Kapatma
0.5W
SES
-
Hoparlör (Dahili)
YOK
SERTİFİKA
-
Güvenlik
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ERP / Energy Star
VAR / YOK
-
ePEAT (Sadece ABD)
YOK
OPS UYUMLULUĞU
-
OPS Tipi Uyumluluğu
Mevcut Değil
-
Yerleşik OPS Gücü
Mevcut Değil
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
SuperSign CMS
YOK
-
SuperSign Control+
YOK
-
SuperSign WB
VAR
-
SuperSign Cloud
YOK
-
Promota
YOK
-
Mobile CMS
YOK
-
Connected Care
YOK
DİL
-
OSD
English, Korean
AKSESUAR
-
Temel
Remote Controller(include battery 2ea), IG(Installation Guide), Regulation Book
-
Opsiyonel
YOK
ÖZGÜN ÖZELLİKLER
-
Dokunmatik Katman Uyumluluğu
Mevcut Değil
-
Akıllı Kalibrasyon
Mevcut Değil
-
Eğim (Yukarı bakan)
Mevcut Değil
-
Eğim (Aşağı bakan)
Mevcut Değil
-
IP Sınıfı
Mevcut Değil
-
Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)
VAR
-
Güç Koruması
Mevcut Değil
-
Doğrudan Güneş Işığı
Mevcut Değil
ÖZELLİK - OLED PRO
-
Renk Ayarlama
OLED Light, Brightness, Contrast, Chroma, Sharpness, Tint, White Balance Control
-
Renk Sıcaklığı
VAR Temp/9300K/6500K/5400K/3200K/D65(6504K)/C(6774K)/D-Cinema(6302K)
-
Aşırı Tarama
Zero Scan, Over Scan, Under Scan
-
En Boy Oranı
Auto, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, 13:9, 1.85:1, 2.35:1, 1:1
-
AFD (Aktif Biçim Açıklaması)
YOK
-
Yakınlaştırma
x2~x5
-
HDR / SDR izleme
VAR
-
Pik Filtre (Kamera Odak Yardımı)
YOK
-
Sahte Renk
YOK
-
Kalibrasyon Yazılımı
SuperSign WB - including Uniformity Compensation, 9p/13p/25p, EBU Grade1
-
3. Taraf Kalibrasyon Yazılım Uyumluluğu
CalMAN - including Uniformity Compensation, 9p/13p/25p, EBU Grade1
-
Göze Zararsız Sertifikası
VAR
-
DeltaE < 2
VAR
-
Gamut
HDR Gamut / SDR Gamut
-
SDI Renk Biçimi
Auto, RGB444, YCbCr444, YCbCr422
-
Özel 3D LUT dosyası İçe Aktarma (USB aracılığıyla)
YOK
-
R/G/B Gain
-768~255
-
Yalnızca Mono / Mavi
VAR
-
Transfer Matrisi
VAR
-
Mastering Peak
VAR
-
EOTF (Elektro-Optik Transfer Fonksiyonu)
Auto/User/1.9/2.2/2.4/2.6/SDR(Calibration)/ST.2084 PQ/BT.2100 HLG/HDR(Calibration)
-
İşaretleyici
VAR
-
İşaretleyici - Güvenlik Alanı
VAR
-
İşaretleyici - Orta İşaretleyici
VAR
-
Ses - Kaynak Seçimi
VAR
-
Ses - Seviye Ölçer
VAR
-
Ses - Ses Modu
YOK
-
Ses - Dolby Atmos
VAR
-
GPI Kontrolü (Genel Amaçlı Arayüzü)
VAR
-
Video Analizi - Dalga Formu
VAR
-
Video Analizi - Vektör Kapsamı
VAR
-
Video Aralığı
YOK
-
Profil Yükleme / Kaydetme
VAR
-
İşlev Tuşu
VAR
-
Zaman Kodu
VAR
-
UMD (Monitör Altı Ekran)
VAR
-
VPID
VAR
-
İç Sinyal Düzeni
VAR
-
Altyazı
VAR
-
Tally
VAR
-
Genlock
VAR
-
OLED Panel Ayarı (görüntü yapışmasını önlemek için)
TPC Auto-dimming (Temporal Peak Luminance Control), Pixel Refresher, Screen Shift, Logo Luminance Adjustment, GSR Auto dimming (Global Sticky Reduction), CPC (Convex Power Control)
-
LG Connect
VAR
-
Support Web API
VAR
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