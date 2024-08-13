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UltraFine OLED Pro Ekran
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

UltraFine OLED Pro Ekran

Ürün Bilgi Formu
65EP5G-B

UltraFine OLED Pro Ekran

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu (İnç)

    65

  • Panel Teknolojisi

    OLED

  • Arka Işık Tipi

    OLED

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Doğal Çözünürlük

    3840 x 2160 (UHD)

  • Yenileme Hızı

    120 Hz

  • Parlaklık

    1000/900/500/180nit (APL 3%/10%/25%/100%)

  • Kontrast Oranı

    1,850,000:1

  • Dinamik CR

    YOK

  • Renk Gamı

    DCI-P3 99%

  • İzleme Açısı (Y × D)

    178º x 178º

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1,07 milyar renk

  • Tepki Süresi

    0.1ms (G to G)

  • Yüzey İşleme (Haze)

    Haze 0%

  • Kullanım ömrü

    30.000 sa (Tip.)

  • Dikey / Yatay

    YOK / VAR

  • Saydamlık

    Mevcut Değil

  • QWP (Quarter Wave Plate)

    Mevcut Değil

BAĞLANTI

  • HDMI Girişi

    VAR (2 adet)

  • HDMI Girişi (HDCP Ver.)

    2.2/1.4

  • DP Girişi

    YOK

  • DVI-D Girişi

    YOK

  • RGB Girişi

    YOK

  • Ses Girişi

    YOK

  • RS232C Girişi

    VAR

  • RJ45(LAN) Girişi

    VAR (1 adet)

  • IR Girişi

    YOK

  • USB Girişi

    USB2.0 Type A (1 adet)

  • HDMI Çıkışı

    YOK

  • DP Çıkışı

    YOK

  • Ses Çıkışı

    VAR

  • Dokunmatik USB

    YOK

  • Harici Hoparlör Çıkışı

    YOK

  • RS232C Çıkışı

    YOK

  • RJ45(LAN) Çıkışı

    YOK

  • IR Çıkışı

    YOK

  • Papatya Zinciri

    YOK

BAĞLANTI (OLED PRO'YA ÖZEL)

  • SDI Girişi

    VAR (4 adet)

  • SFP+ Girişi

    VAR

  • REF (Gen-Lock) Girişi

    VAR

  • RJ45(GPI Remote) Girişi

    VAR

  • SDI Çıkışı

    VAR (4 adet)

  • RJ45 (GPI Remote) Çıkışı

    VAR

MEKANİK ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Rengi

    Black

  • Çerçeve Genişliği

    T/R/L/B : 2.0/2.0/2.0/2.0mm (Off Bezel) T/R/L/B : 8.7/8.9/8.9/11.6mm (On Bezel)

  • Ağırlık (Ana Ünite)

    31Kg

  • Ambalajlı Ağırlık

    45.5Kg

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1446.3 x 823.8 x 49mm (without Control Box) 1446.3 x 853.8 x 56.5mm (with Control Box)

  • Stantlı Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1446.3 x 896.5 x 272mm

  • Kulp

    VAR

  • VESA Standart Montaj Arayüzü

    300 x 300 mm

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    1670 x 1108 x 200mm

  • Ağırlık (Ana Ünite + Stant)

    35Kg

ÖZELLİK - DONANIM

  • Dahili Bellek (eMMC)

    8 GB

  • Wi-Fi / BT (Yerleşik)

    YOK

  • Sıcaklık Sensörü

    VAR

  • Otomatik Parlaklık Sensörü

    YOK

  • Piksel Sensörü

    YOK

  • Yakınlık Sensörü

    YOK

  • Akım Sensörü

    YOK

  • BLU Sensörü

    YOK

  • Nem Sensörü

    YOK

  • Hızlanma (Gyro) Sensörü

    YOK

  • Güç Göstergesi

    VAR

  • Yerel Anahtar Çalıştırma

    VAR

  • FAN (Dahili)

    YOK

ÖZELLİK - YAZILIM

  • İşletim Sistemi Ver. (webOS)

    webOS 5.0

  • PIP

    VAR

  • PBP

    VAR (2PBP)

  • ISM Yöntemi

    VAR

ORTAM KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 °C to 40 °C

  • Çalışma Nemi

    10 % to 80 %

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Tipi

    Entegre Güç

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Tip.

    139W (IEC 62087)

  • Maks.

    470W

  • BTU (İngiliz Isı Birimi)

    1054 BTU/Hr(Typ.), 1085 BTU/Hr(Max.)

  • Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)

    Mevcut Değil

  • DPM

    Mevcut Değil

  • Kapatma

    0.5W

SES

  • Hoparlör (Dahili)

    YOK

SERTİFİKA

  • Güvenlik

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ERP / Energy Star

    VAR / YOK

  • ePEAT (Sadece ABD)

    YOK

OPS UYUMLULUĞU

  • OPS Tipi Uyumluluğu

    Mevcut Değil

  • Yerleşik OPS Gücü

    Mevcut Değil

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • SuperSign CMS

    YOK

  • SuperSign Control+

    YOK

  • SuperSign WB

    VAR

  • SuperSign Cloud

    YOK

  • Promota

    YOK

  • Mobile CMS

    YOK

  • Connected Care

    YOK

DİL

  • OSD

    English, Korean

AKSESUAR

  • Temel

    Remote Controller(include battery 2ea), IG(Installation Guide), Regulation Book

  • Opsiyonel

    YOK

ÖZGÜN ÖZELLİKLER

  • Dokunmatik Katman Uyumluluğu

    Mevcut Değil

  • Akıllı Kalibrasyon

    Mevcut Değil

  • Eğim (Yukarı bakan)

    Mevcut Değil

  • Eğim (Aşağı bakan)

    Mevcut Değil

  • IP Sınıfı

    Mevcut Değil

  • Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)

    VAR

  • Güç Koruması

    Mevcut Değil

  • Doğrudan Güneş Işığı

    Mevcut Değil

ÖZELLİK - OLED PRO

  • Renk Ayarlama

    OLED Light, Brightness, Contrast, Chroma, Sharpness, Tint, White Balance Control

  • Renk Sıcaklığı

    VAR Temp/9300K/6500K/5400K/3200K/D65(6504K)/C(6774K)/D-Cinema(6302K)

  • Aşırı Tarama

    Zero Scan, Over Scan, Under Scan

  • En Boy Oranı

    Auto, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, 13:9, 1.85:1, 2.35:1, 1:1

  • AFD (Aktif Biçim Açıklaması)

    YOK

  • Yakınlaştırma

    x2~x5

  • HDR / SDR izleme

    VAR

  • Pik Filtre (Kamera Odak Yardımı)

    YOK

  • Sahte Renk

    YOK

  • Kalibrasyon Yazılımı

    SuperSign WB - including Uniformity Compensation, 9p/13p/25p, EBU Grade1

  • 3. Taraf Kalibrasyon Yazılım Uyumluluğu

    CalMAN - including Uniformity Compensation, 9p/13p/25p, EBU Grade1

  • Göze Zararsız Sertifikası

    VAR

  • DeltaE < 2

    VAR

  • Gamut

    HDR Gamut / SDR Gamut

  • SDI Renk Biçimi

    Auto, RGB444, YCbCr444, YCbCr422

  • Özel 3D LUT dosyası İçe Aktarma (USB aracılığıyla)

    YOK

  • R/G/B Gain

    -768~255

  • Yalnızca Mono / Mavi

    VAR

  • Transfer Matrisi

    VAR

  • Mastering Peak

    VAR

  • EOTF (Elektro-Optik Transfer Fonksiyonu)

    Auto/User/1.9/2.2/2.4/2.6/SDR(Calibration)/ST.2084 PQ/BT.2100 HLG/HDR(Calibration)

  • İşaretleyici

    VAR

  • İşaretleyici - Güvenlik Alanı

    VAR

  • İşaretleyici - Orta İşaretleyici

    VAR

  • Ses - Kaynak Seçimi

    VAR

  • Ses - Seviye Ölçer

    VAR

  • Ses - Ses Modu

    YOK

  • Ses - Dolby Atmos

    VAR

  • GPI Kontrolü (Genel Amaçlı Arayüzü)

    VAR

  • Video Analizi - Dalga Formu

    VAR

  • Video Analizi - Vektör Kapsamı

    VAR

  • Video Aralığı

    YOK

  • Profil Yükleme / Kaydetme

    VAR

  • İşlev Tuşu

    VAR

  • Zaman Kodu

    VAR

  • UMD (Monitör Altı Ekran)

    VAR

  • VPID

    VAR

  • İç Sinyal Düzeni

    VAR

  • Altyazı

    VAR

  • Tally

    VAR

  • Genlock

    VAR

  • OLED Panel Ayarı (görüntü yapışmasını önlemek için)

    TPC Auto-dimming (Temporal Peak Luminance Control), Pixel Refresher, Screen Shift, Logo Luminance Adjustment, GSR Auto dimming (Global Sticky Reduction), CPC (Convex Power Control)

  • LG Connect

    VAR

  • Support Web API

    VAR

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.