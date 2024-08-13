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55" OLED Otel TV
Akıllı Özelleştirme
Gelişmiş Misafir Deneyimi
Harici Hoparlör Çıkışı
Anında Açılma
* Üç şablon tipi Aralık 2016'dan sonra sunulacaktır.
Tüm Özellikler
EKRAN
-
Tip
OLED
-
Çözünürlük
3.840 x 2.160 (4K UHD)
-
Parlaklık
470
YAYIN SISTEMI
-
Analog
PAL / SECAM
-
Dijital
DVB-T2/C/S2
VIDEO
-
En-Boy Oranı
6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)
SES
-
Audio Çıkışı / Hoparlör Sistemi
20W + 20W / 4.0 ch
-
Ses Modu
OLED Surround
ARABIRIM
-
Yan
HDMI Girişi, USB 3.0, USB 2.0 (2), CI Yuvası
-
Arka
RF Girişi (2), AV Girişi, Video Komponent Girişi, Dijital Audio Çıkışı (Optik), HDMI Girişi, RS-232C, Kulaklık Çıkışı, LAN Portu (2), Harici Hoparlör Çıkışı (2)
ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)
-
Vesa
300 x 200
-
GxYxD / ağırlık (ayaklı)
1.229 x 759 x 225 / 18,6kg
-
GxYxD / ağırlık (Kutu)
1.451 x 826 x 228 / 25,1kg
GÜÇ
-
Gerilim, Hz
100 ~ 240V, 50/60Hz
-
Maks
296.9
-
Tipik
253.1
GENEL
-
Bölge
Avrupa
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
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