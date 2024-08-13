We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
WS960H Serisi
Pro:Centric Solutions özellikli Gallery Design 4K OLED Hospitality TV
Sanat eserini gösteren duvara asılı bir TV ve galerideymiş gibi görünen ekran dokusu.
*65 inç
*Tüm resimler temsilidir.
LG OLED Kendinden Aydınlatmalı
Zengin renkler ve canlı görüntü kalitesiyle evren görüntüsü.
Duvarlarınızı Süsleyen Bir Sanat Eseri
TV'nin çerçevesi çok incedir, bu sayede ekran daha büyüleyici ve güzel görünür.
*65 inç
Pro:Centric Direct
Sunucu üzerinden Pro:Centric Direct çözümünü kullanarak oteldeki TV'nin içerik ve ayarlarını yöneten adam.
*Bazı cihazlar, IoT ve Sesli Kontrol işleviyle sınırlı uyumluluğa sahip olabilir. Sipariş vermeden önce uyumluluğu doğrulamak için lütfen LG satış ekibiyle iletişime geçin.
*Magic Motion Kumanda gereklidir.
Tüm Özellikler
BILGI
-
Kategori
Pro:Centric Smart
TASARIM
-
Araç Adı
GX
-
Stant Türü
Stantsız (Aksesuar İçin: 2 Kutup)
-
Ön Yüz Rengi
- (Cinema Screen)
EKRAN
-
Boyut (inç)
55
-
Çözünürlük
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Parlaklık (Tip.)
500 nit
VİDEO
-
HDR_HDR 10 Pro
EVET
-
HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)
EVET
AUDIO (SES)
-
Hoparlör (Ses Çıkışı)
40W
-
AI Ses
EVET
-
AI Akustik Ayarlama
EVET
-
LG Ses Senkronizasyonu
EVET
YAYIN SISTEMI
-
Dijital
DVB-T2/C/S2
-
Analog (NTSC / SECAM / PAL)
SECAM / PAL
-
Teletext (Otomatik Teletext)
EVET (Yalnızca Teletekst)
OTELCILIK ÇÖZÜMÜ
-
Pro:Centric Smart
EVET
-
Pro:Centric Direct
EVET
-
Pro:Centric V
EVET
-
Pro:Centric Server
EVET
-
Quick Menu (Customizable Portal)
EVET
-
Pro:Idiom (DRM)
EVET
-
Pro:Idiom Media (DRM)
EVET
AKILLI İŞLEV
-
webOS sürümü
webOS 5.0
-
Web Tarayıcı
EVET
-
Uzaktan Kumanda Uyumluluğu
EVET (Yerleşik)
-
Mood Display
EVET
-
Gallery Mode
EVET
-
Wi-Fi
EVET
-
Bluetooth
EVET
-
Soft AP
EVET
-
Screen Share
EVET
-
DIAL
EVET
-
Bluetooth Ses Oynatma
EVET
-
Ses Tanıma (Bağımsız/Çözüm)
EVET
-
IoT
EVET
OTELCILIK ÖZELLIĞI
-
EzManager
EVET
-
USB Cloning
EVET
-
RF üzerinde uyanma
EVET
-
WOL
EVET
-
SNMP
EVET
-
Tanılama
EVET (IP Uzaktan kumanda)
-
HTNG-CEC (Sürüm)
EVET (1.4)
-
Simplink (HDMI-CEC) (Sürüm)
EVET (1.4)
-
IR Çıkışı
EVET (RS-232C, HDMI)
-
Çoklu IR Kodu
EVET
-
Hotel Mode / PDM / Installer Menu
EVET
-
Welcome Video
EVET
-
One Channel Map
EVET
-
External Speaker Out / Line Out
EVET (Ext. Speaker Out)
-
Instant ON
EVET
-
V-Lan Tag
EVET
-
Port Block
EVET
-
Lock mode
EVET (Sınırlı)
-
RJP (Remote Jack Pack) Compatibility
EVET
-
Enerji Tasarrufu Modu
EVET
DIKEY İŞLEV (HASTANE)
-
Sağlık Kulaklık Modu
EVET
DIKEY İŞLEV (KURUMSAL / PERAKENDE)
-
NTP senkronize zamanlayıcı
EVET
-
BEACON
EVET
-
Video Tag
EVET (2 Video)
BAĞLANTILAR
-
HDMI Girişi
EVET (3 adet)
-
USB (Ver.)
EVET (2 adet / 2.0)
-
RF Girişi
EVET (2 adet)
-
Dijital Ses Çıkışı (Optik)
EVET
-
Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm Telefon jakı)
EVET
-
Kulaklık Çıkışı
EVET
-
CI Slot
EVET (CI+ 1.4 ECP)
-
RJ45 (Kullanım Amacı)
2 (Ethernet, Aux)
-
RS-232C (D-Sub 9pin / Telefon jakı)
EVET (Telefon jakı)
MEKANIK
-
VESA Uyumluluğu
300 x 300 mm
BOYUTLAR / AĞIRLIK
-
Stantlı Boyut (G x Y x D)
1225 x 765 x 271 mm
-
Stantsız Boyut (G x Y x D)
1225 x 706 x 23.1 mm
-
Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)
1360 x 810 x 175 mm
-
Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Üzerinde)
7.9/7.9/7.7/11.6 mm
-
Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Dışında)
2.0/2.0/2.0/2.0 mm
-
Stantlı Ağırlık
22.5 kg
-
Stantsız Ağırlık
21.8 kg
-
Sevkiyat Ağırlığı
28.0 kg
GÜÇ ÖZELLIKLERI
-
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
AC 100~240V 50/60Hz
-
Güç Tüketimi (Maks)
304W
-
Güç Tüketimi (Tip.)
267W
-
Bekleme Güç Tüketimi
0,5 W'ın altında
STANDART
-
Güvenlik
CB, CU TR
-
EMC
CE
-
Diğer
Uygulanamaz
STANDART (EU_OLD LABEL(~`21.3))
-
ErP Sınıfı
A
-
Güç Tüketimi
100W
-
Parlaklık Oranı (%)
65
-
Ortalama Yıllık Tüketim (kWh)
139
STANDART (EU_NEW LABEL(`21.3~))
-
SDR Grade
G
-
SDR On modu
99W
-
HDR Grade
G
-
HDR On modu
160W
AKSESUARLAR
-
Uzaktan kumanda tipi
MMR
-
Güç Kablosu
N/A (Attached)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.