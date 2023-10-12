*Apple وشعار pple، وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.‎، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

*تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.

*يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتجات والبلدان.

*تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.

*قد يختلف الدعم لميزتي AirPlay 2 وHomeKit باختلاف المناطق.

*يتضمن طراز QNED99/95/90 ميزة التحكم في الصوت بدون لمس الجهاز.

*قد تختلف الألعاب والدوريات الرياضية باختلاف الدولة.

*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.

*قد يعرض محتوى محدود أو مقيد حسب المنطقة أو اتصال الشبكة.

*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، مع أن الشاشة الرئيسية لا تعرض سوى 10 ملفات تعريفية بحد أقصى.

*التلفزيون الرئيسي (مُرسِل المحتوى): جهاز تلفزيون إصدار 2022 يعمل بمعالج α9 من الجيل الخامس معزّز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (طراز QNED99/95) (متوفر من النصف الأول في عام 2022).

*التلفزيون الثانوي (مستقبِل المحتوى): طرازات عام 2022 (متوفر في النصف الثاني من عام 2022)

*يمكن مزامنة أجهزة التلفزيون المتصلة بشبكة WiFi ذاته فقط.

*قد يتغير الدعم لميزة مشاركة المحتوى عبر الغُرف بحسب البلد.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.