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إل جي كيونيد ميني-ليد 4K تلفاز ذكي 75 بوصة السلسة 91, معالج ألفا 7 الجيل الخامس, HGiG وفري سينك.

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

إل جي كيونيد ميني-ليد 4K تلفاز ذكي 75 بوصة السلسة 91, معالج ألفا 7 الجيل الخامس, HGiG وفري سينك.

75QNED916QA

إل جي كيونيد ميني-ليد 4K تلفاز ذكي 75 بوصة السلسة 91, معالج ألفا 7 الجيل الخامس, HGiG وفري سينك.

(3)
مظهر أمامي لتلفزيون QNED من إل جي مع صورة ملء الفراغات وشعار المنتج
صورة شعار جوائز الابتكار بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية.

جوائز الابتكار CES 2022

QNED من إل جي

إمكانية الوصول
التقاء تقنية Quantum Dot مع تقنية NanoCell

شاهد ألوانًا نقية وأكثر ثراءً

جرب ألوان هذا العالم الرائعة بفضل القوة المشتركة لتقنيتي Quantum Dot وNanoCell.

تعرف على المزيد
Mini LEDs

أضواء صغيرة، تباين هائل

آلاف الإضاءات الخلفية الصغيرة تملأ الشاشة لتقدم صورًا حادة ومشرقة بتفاصيل مذهلة.

*تتوافر ميزات MiniLEDs في طرازات QNED99/95/90/85.
*يعتمد عدد كتل MiniLED على طراز QNED99 مقاس 86 بوصة.
*تم حساب حجم MiniLED باستخدام معايير القياس الداخلية لشركة LG.

تقنية Precision Dimming Pro
والتباين الفائق (Ultra Contrast)

تعمل تقنية التعتيم المتقدمة، مع خوارزميات التعلم العميق وما يقرب من ألف كتلة تعتيم فردية، على إنشاء صورة أكثر طبيعية على الشاشة مع تباين أكثر حدة وسطوع محسّن مع تقليل تأثير الهالة.

صورة يظهر بها شاشتا تلفزيون - واحدة على اليسار والأخرى على اليمين. توجد نفس الصور لمجموعة جميلة من الزهور الملونة على خلفية سوداء على كلا التلفزيونين. تبدو الصورة الواقعة على اليسار شاحبة بعض الشيء بينما تبدو الصورة الواقعة على اليمين زاهية للغاية. توجد صورة شريحة معالج أسفل الزاوية اليسرى من التلفزيون على الصورة اليمنى.

نطاق ألوان %100

توفر تقنية إعادة إنتاج الألوان المعتمدة من LG QNED ألوانًا غنية تظل نابضة بالحياة ودقيقة حتى عند مستويات السطوع العالية.
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تنقسم صورة الطلاء الرقمية الغنية بالألوان إلى قطاعين - على اليسار صورة أقل وضوحًا، وعلى اليمين صورة أكثر وضوحًا. أسفل اليسار يوجد نص يقول "نطاق ألوان 70%"، بينما يقول النص الموجود في أسفل اليمين "نطاق ألوان 100%".

يوجد رسمان بيانيان لتوزيع ألوان RGB على شكل قطب مثلث. الرسم الموجود على اليسار بنطاق ألوان 70%، والآخر الموجود على اليمين بنطاق ألوان 100% موزع بالكامل. يوجد نص بين الرسمين البيانيين مكتوب به (سطوع وإظلام "Bright and Dark") يوجد شعار معتمد من Intertek أسفل ذلك مباشرةً.

تناسق ألوان بنسبة %100

بفضل تقنية الألوان المتقدمة في التلفزيون، يمكن رؤية الألوان دون تشوه حتى عند مشاهدتها من زوايا واسعة.
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على الجانب الأيسر، هناك منظر أمامي لشاشة QNED، وهناك مزيج من البالونات الملونة بألوان قوس قزح على الشاشة. ويظهر نص مكتوب به "الجانب الأمامي" أعلى التلفزيون. يتم تمييز الجزء الأوسط من الشاشة في منطقة دائرية منفصلة. على الجانب الأيمن، يوجد منظر جانبي لشاشة QNED وهناك مزيج من البالونات الملونة بألوان قوس قزح على الشاشة. ويظهر نص مكتوب به "زاوية مشاهدة أعلى/أقل من 30 درجة" أعلى التلفزيون. يتم تمييز الجزء الأوسط من الشاشة في منطقة دائرية منفصلة.

*تتوافر ميزة نطاق الألوان %100 في طرازات QNED99/95/90/85.

*نطاق مجموعة ألوان الشاشة (CGV) يكافئ أو تتجاوز نطاق مجموعة ألوان الشاشة لمساحة ألوان DCI-P3 وفق ما تم التحقق منها بشكل مستقل من قبل Intertek.

*تشير نسبة نطاق الألوان %70 إلى أجهزة تلفزيون LG UHD التي تفتقر إلى تقنية NanoCell.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.

 

*تتوافر ميزة تناسق الألوان بنسبة %100 (Color Consistency) في طرازات QNED99/95/90.

*حاصل على شهادة Intertek لقياس تناسق الألوان بنسبة %100 وفق معايير CIE DE2000 مع 18 لونًا من أنماط Macbeth بزاوية مشاهدة °30±.

*جميع الطرازات التي تدعم تناسق الألوان بنسبة %100 حاصلة على شهادة Intertek.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.

*تتوافر ميزة (+Precision Dimming Pro) في طرازات QNED90 (مقاس 86 بوصة).
*تتوافر ميزة (Precision Dimming Pro) في طرازات QNED90 (مقاس 75 بوصة، و65 بوصة).
*تتوافر ميزة التباين الفائق (Ultra Contrast) في طرازات QNED99/95/90/85
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.

شاشة فائقة - الحجم

عندما قلنا كبيرة،
كنا نقصد ذلك

ارتقِ بمشاهدتك إلى المستوى التالي مع حركة نابضة بالحياة ألوان QNED بدقة 4K مذهلة على شاشة كبيرة جدًا.
عندما قلنا كبيرة، <br> كنا نقصد ذلك تعرف على المزيد

معالج α7 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي

نقوم بإعادة تشكيل تجربة المشاهدة الخاصة بك

يستخدم معالج α7 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي خوارزميات التعلم العميق لتقديم تجربة مشاهدة محسنة.
نقوم بإعادة تشكيل تجربة المشاهدة الخاصة بك تعرف على المزيد

*يتميز تلفزيون QNED90/85/80 بمعالج α7 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 4K.

صورة احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي

صورة مثالية أقرب من أي وقت مضى بفضل تقنية AI Picture Pro. تعمل ترقية 8K بتقنية الذكاء الاصطناعي وخرائط درجات الألوان بتقنية الذكاء الاصطناعي على تحسين التباين والدقة للحصول على التفاصيل المثلى، بينما تعمل ميزة تحسين تأثير المقدمة / الخلفية والحيوية الديناميكية على زيادة عمق المجال والتعبير اللوني إلى أقصى حد للحصول على صور مذهلة ومفعمة بالحيوية.
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There is a close-up of a woman’s face on left and on right. On left seems darker and less clearer image and on right seems a brighter and clearer image of a woman’s face.

صوت احترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي

يتعرف المعالج على الأصوات والمؤثرات الصوتية وترددات الصوت، مما يسمح له بتحسين الصوت بناءً على نوع المحتوى الذي تشاهده للحصول على صوت مكاني غامر بفضل استخدام التعلم العميق من نقاط البيانات الصوتية.

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شاشة تلفزيون تعرض عجلة فيريس ساطعة للغاية خلال الليل وهناك تأثير مرئي للصوت على الجانبين الأيسر والأيمن من التلفزيون.

لن تعمل الصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي مع المحتويات المحمية بحقوق الملكية على خدمات OTT.
*تتوافر ميزة ترقية (AI 8K Upscaling) في طرازات QNED99/95.
*تتوافر ميزة ترقية (AI 4K Upscaling) في طرازات QNED90/85/80.
* الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
* يشير مصطلح "الشاشات التقليدية" إلى تلفزيونات LG UHD التي لا تحتوي على تقنية NanoCell.

*يتميز تلفزيون QNED99/95 بمعالج α9 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي وصوت 7.1.2 up-mix المحيطي الافتراضي.
*يتميز تلفزيون QNED90/85/80 بمعالج 85 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي وصوت 5.1.2 up-mix المحيطي الافتراضي.

ThinQ بتقنية الذكاء الاصطناعي ومنصة webOS

ذكاء يتسم ببساطة
منقطعة النظير

تعرف على مدى ملاءمة التلفزيون من خلال التنبيهات المخصصة والتوصيات والمساعدين الأذكياء وغير ذلك الكثير.
ذكاء يتسم ببساطة <br> منقطعة النظير تعرف على المزيد

*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة بخدمات OTT.

اتصال ومساعد ذكي

يدعم Apple AirPlay و HomeKit وغيرهما، يجعل التحكم في التلفزيون والأجهزة المتصلة أسرع وأكثر راحة من ذي قبل.
تعرف على المزيد

يوجد شعاران مزاحان بالترتيب - يعمل مع Apple AirPlay ، ويعمل مع Apple HomeKit.

التنبيهات الرياضية

لا تفوتك آخر الأخبار بداية من الفرق والدوريات المفضلة لديك، حتى عند مشاهدة محتوى آخر مع التحديثات والتذكيرات في الوقت الفعلي لجميع المباريات الهامة.
تعرف على المزيد

واجهة مستخدم رسومية للتنبيه الرياضي تعرض شعارين للفريق الرياضي (ملك الغابة والتنين) مع ظهور زرين على اليمين تظهر عليهما عبارات "مشاهدة" و "لا تنبيه". شعار تظهر عليه عبارة "نتيجة القناة الرياضية الحالية".

ملف التعريف الخاص بي

شاهد فقط ما تريد رؤيته مع ملف التعريف القابل للتخصيص لكل فرد من أفراد الأسرة. استمتع بتوصيات المحتوى المخصصة والوصول السريع إلى التطبيقات الأكثر استخدامًا.
تعرف على المزيد

مشهد يظهر به صور توضيحية لثلاثة مستخدمين على حساب إل جي - الأسماء الموجودة أسفل كل وجه هي ماكس وراشيل وديفيد.

 

 

*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
*قد يختلف توافر خدمة الطلب الصوتي باختلاف المنتجات والبلدان.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
*قد يختلف دعم AirPlay 2 وHomeKit حسب المنطقة.
*تتوافر ميزة التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين في طرازات QNED99/95/90.

*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المدعومة حسب الدولة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.

*قد يتم خفض أو الحد من عرض المحتوى وفقًا لاتصال المنطقة والشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من الملفات التعريفية الشخصية ولكن بإمكان الشاشة الرئيسية عرض ما يصل إلى 10 ملفات تعريف فقط.

استعداد دائم (Always Ready)

حتى عند إيقاف الشاشة، فإن تلفزيون LG QNED جاهز للرد على أسئلتك في أي لحظة. بل إنه يمكنه عرض صورك ومحتويات نمط الحياة الأخرى عندما لا تشاهد التلفزيون.

شاشة تلفزيون تعرض طقس الغد.

*تتوافر ميزة استعداد دائم (Always Ready) في طرازات QNED99/95/90.

Kobieta patrząca na fioletowe niebo. Jej włosy lekko drżą.

تجربة سينائية حقيقية

أداء يسرق
العرض

استمتع بتجربة سينمائية خلابة وأنت مرتاح في منزلك مع تلفزيون LG QNED.
أداء يسرق <br> العرض تعرف على المزيد

Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, & HDR 10 Pro

توفر لك أحدث حلول Dolby صورة وصوت محدَّثين عبر نطاق أوسع من المحتوى بينما تعمل تقنية HDR10 Pro تلقائيًا على تحسين التباين للحصول على وضوح أكبر حتى في محتوى HDR العادي.

وضع مخرج الفيلم

شاهد الأفلام تمامًا مثلما أراد المخرج بفضل وضع مخرج الفيلم™. يحافظ هذا الوضع على الألوان والإعدادات ومعدلات الإطارات الأصلية ولتصلك وفق رؤية المخرج الأصلية.

تعرف على المزيد

صورة يظهر بها مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفزيون كبيرة، ويقوم بتحرير شيء ما. شاشة تلفزيون يعرض مشهدا لرافعة برجية باللون الأرجواني. يظهر شعار وضع مخرج الفيلم في الزاوية اليمنى السفلية.

*قد يختلف دعم وضع مخرج الفيلم من غرفة إلى غرفة باختلاف الدولة.

 

* تتوافر ميزات Dolby Vision IQ & Doby Atmos في QNED99/95/90/85.
* الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
* يشير مصطلح "الشاشات التقليدية" إلى تلفزيونات LG UHD التي لا تحتوي على تقنية NanoCell.

Obraz przedstawiający robota w czerwonym oświetleniu. Maszyna wolno mruga oczami.

ألعاب متقدمة

الكثير خلاف ذلك
من قوة اللعب

قم بترقية إعدادات ألعابك مع تلفزيون من المستوى التالي مصمم لألعاب الجيل التالي الرائعة.

الكثير خلاف ذلك <br> من قوة اللعب تعرف على المزيد

مدير الألعاب ولوحة التحكم

يتضمن مدير الألعاب جميع إعدادات الألعاب في قائمة واحدة سهلة الاستخدام بينما تمنحك لوحة معلومات الألعاب الجديدة وصولاً سريعًا إلى إعداداتك الحالية.
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صورة توضح لوحة تحكم اللعبة - حيث تعرض اللوحة أيقونات حالة اللعبة والوضع المظلم والتطبيق على آخر ومحسِّن الألعاب وجميع الإعدادات ودليل المستخدم.

HGiG

تقيم إل جي شراكة مع مجموعة من أكبر الأسماء في صناعة الألعاب لتجلب لك أحدث ألعاب HDR بأقصى قدر من الواقعية والانغماس.
تعرف على المزيد

صورة تظهر امرأة تحمل مسدسًا وترتدي قناعا يغطي الوجه بالكامل. النصف الأيسر من الصورة باهت ويتضمن ألوانا أقل، بينما يتضمن النصف الأيمن منها الكثير من الألوان نسبيًا.

4K 120Hz, ALLM, eARC, & VRR

ارتقِ بتجربة ألعابك إلى المستوى التالي مع دعم Dolby Vision® HDR بدقة 4K بمعدل 120 هرتز، و VRR، وALLM، وeARC بأحدث مواصفات HDMI 2.1، لتقليل ضبابية الحركة والظلال وتقديم رسومات سلسة ومتزامنة بدقة عالية.
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مشهد يوضح طائرة مقاتلة حمراء مع تقسيم الصورة إلى قسمين - النصف الأيسر من الصورة يبدو أقل من حيث الألوان وقاتم قليلاً بينما يبدو النصف الأيمن من الصورة أكثر إشراقًا مع تضمنه المزيد من الألوان. يظهر بالزاوية العلوية اليسرى من الصورة عبارة "تقليدي" بينما يوجد بالزاوية العلوية اليمنى شعار QNED من إل جي.

*قد يختلف مدى توافر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة مدير الألعاب حسب السلسلة.

*HGiG هي مجموعة من الشركات المتطوعة بمجال الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات العامة وإتاحتها لتحسين تجارب ألعاب مستخدمي تقنية HDR.
*قد يختلف دعم HGiG باختلاف الدولة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.

*يتميز تلفزيون QNED99/90/85/80 بتقنية 4K 120هرتز وVRR.
* تشير التلفزيونات التقليدية إلى أجهزة تلفزيون UHD من إل جي التي تفتقر إلى تقنية NanoCell.
* الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.

تقنية AMD FreeSync الفائقة

استمتع بلعب سريع مع أدنى حد من التمزق والتقطيع وتأخر الإدخال بفضل دعم تقنيةAMD FreeSync Premium المتوفرة على تلفزيون LG QNED.

صورة يظهر بها جهازا تلفزيون - أحدمها على اليسار يعرض مشهدًا من لعبة سباق سيارات مع سيارة سباق. يظهر على اليمين أيضًا نفس المشهد من اللعبة لكن الجهاز يعرض صورة أكثر إشراقًا ووضوحًا. يظهر في الزاوية العلوية اليمنى شعار (AMD FreeSync Premium).

*يتميز تلفزيون QNED99/90/85/80 بتقنية AMD FreeSync™ الفائقة
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.

خدمات OTT

موطن يضم جميع منصات البث المفضلة لديك

استمتع بسهولة الوصول إلى المحتوى من أكبر منصات البث مباشرة على LG QNED.
موطن يضم جميع منصات البث المفضلة لديك تعرف على المزيد

*تتوافر ميزات Dolby Vision IQ & Doby Atmos في QNED99/95/90/85.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*يشير مصطلح "الشاشات التقليدية" إلى تلفزيونات LG UHD التي لا تحتوي على تقنية NanoCell.

*يلزم وجود اشتراك في بث Netflix.
*قد يختلف توفر المحتوى والتطبيق حسب البلد أو المنطقة. يلزم اشتراك منفصل لـ +Disney . ديزني 2022 والفروع التابعة لها.
*تُعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد لا يتوفر Apple TV+ و/أو تحديد المحتوى في جميع المناطق.
*يلزم وجود اشتراك في +Apple TV.
*تعد Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب الدولة.

مشهد يوضح أحد صناديق التغليف الخاصة بتلفزيون QNED على خلفية وردية وخضراء مع ظهور أعشاب نامية وفراشات تخرج من الداخل.

مواد تعبئة صديقة للبيئة

يتبقى أمر أخير فقط لتحبه في QNED

خضعت عبوات QNED من إل جي لإعادة التصميم باستخدام الطباعة أحادية اللون وصناديق قابلة لإعادة التدوير.

* تتوافر ميزات Dolby Vision IQ & Doby Atmos في QNED99/95/90/85.
* الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
* يشير مصطلح "الشاشات التقليدية" إلى تلفزيونات LG UHD التي لا تحتوي على تقنية NanoCell.

طباعة

كل المواصفات

النظام الأساسي

نظام التشغيل (OS)

webOS Smart TV

عدد وحدات المعالجة المركزية

أربع

المعالج الأساسي (SoC)

α7 Gen5 AI Processor 4K

نوع BLU

Mini LED

شاشة العرض

النوع

4K QNED MiniLED

حجم الشاشة

75

الدقة

3840x2160

Color QNED‏/NanoCell

QNED

LCD‏ (IPS‏، VA)

IPS

ملونة/مجموعة كبيرة من الألوان

ألوان خلايا نانو احترافية

وحدات بت الشاشة الملونة/مليار لون غني

نعم

التباين/الإعتام

Precision Dimming

معدل التحديث

معدل التحديث 120 هرتز

جودة الفيديو والصورة

AI Picture Pro

AI Picture Pro

أداة ضبط المستوى بالذكاء الاصطناعي

أداة ضبط المستوى بالذكاء الاصطناعي

تحديد النوع بالذكاء الاصطناعي

نعم (SDR‏/HDR‏/Dolby HDR)

التحكم في سطوع الذكاء الاصطناعي

نعم

النطاق الديناميكي العالي (HDR)

النطاق الديناميكي العالي (HDR) النشط

Dolby Vision IQ - RF‏/HDMI‏/CP‏/USB‏ (4K‏/2K)

- / نعم / نعم / نعم (4K‏/2K)

HDR10 Pro - RF‏/HDMI‏/CP‏/USB‏ (4K‏/2K)

نعم / نعم / نعم / نعم (4K‏/2K)

HLG - RF‏/ HDMI‏/ CP‏/‏USB‏(4K‏/2K)

نعم / نعم / نعم / نعم (4K‏/2K)

FILMMAKER MODE™‎

نعم

تعيين درجة اللون الديناميكية/الاحترافي

تعيين درجة اللون الديناميكية

4K HFR - RF‏/HDMI‏/CP‏/USB

- / نعم / - / -

2K HFR - RF‏/HDMI‏/CP‏/USB

- / نعم / - / -

Motion Pro

Motion Pro

HEVC

4K عند 120p‏، 10 بت

VP9 (جهاز فك ترميز الفيديو)

‎4K عند ‎60P‏، 10 بت

AV1 (جهاز فك ترميز الفيديو)

‎4K عند ‎60P‏، 10 بت

متوافق مع FreeSync

نعم

وضع HGIG

نعم

أداة تحسين الألعاب(VRR‏/ALLM‏/GameGenre PQ وAI Game Sound)

نعم / نعم / نعم

وضع الصورة

نعم 9 أوضاع
(حيوي، قياسي، بيئي، سينما، رياضة، ألعاب، صانع أفلام، (ISF) خبير (غرفة مشرقة)، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))

الصوت وجودة الصوت

مكبّر الصوت (خرج الصوت)

40 واط
(الموجة: 20 واط، 10 واط لكل قناة)

الصوت

2.2ch

الصوت

تشغيل سفلي

إخراج الصوت المتزامن (خرج مقبس إخراج بصري وHP)

نعم

تقنية الصوت DOLBY ATMOS

نعم

AI Sound‏/Pro

AI Sound Pro
(Virtual 5.1.2 Up-mix)

ضبط صوت الذكاء الاصطناعي

نعم

Clear Voice Pro

Clear Voice Pro

دعم صوت Bluetooth المحيطي

نعم

مكبرات صوت WiSA

نعم

مزامنة الصوت من LG

نعم

مشاركة الصوت

نعم

ترميز الصوت

AC4‏، AC3(Dolby Digital)‏، EAC3‏، HE-AAC‏، AAC‏، MP2‏، MP3‏، PCM‏، WMA‏، apt-X
(راجع الدليل)

التحكم في وضع SoundBar

نعم

مشاركة وضع صوت التلفاز

نعم

وظيفة الذكاء الاصطناعي الذكية

ThinQ

نعم

التعرف الذكي على الصوت

نعم
(العربية/العبرية/التركية)

تحويل الكلام إلى نص

نعم

بحث صوتي من إل جي

نعم

AI Home

نعم

تحرير ذكي

نعم

توصية الذكاء الاصطناعي

نعم

لوحة التحكم الرئيسية

نعم

Apple Homekit

نعم
(باستثناء إيران والسودان وسوريا)

مشاركة الشاشة

نعم

تطبيق ThinQ

نعم

Airplay2

نعم
(باستثناء إيران والسودان وسوريا)

التعرف على الصوت عن بُعد

نعم

Next Picks

نعم
(نصائح ذكية فقط)

Magic Explorer

نعم

الريموت السحري

مضمن

الوصول السريع

نعم

التحكم الشامل

نعم

تشغيل الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة

نعم

البحث في المحتوى ذي الصلة

نعم

معرض الفنون

نعم

التطبيقات (LG Store)

نعم

الطلب

نعم

مستعرض الويب

نعم

تشغيل التلفزيون باستخدام الجوّال

نعم

تشغيل Wi-Fi على التلفزيون

نعم

تشغيل Bluetooth منخفضة الطاقة

نعم

مستعرض ملفات الشبكة

نعم

حظر الدخول إلى موقع ضار

نعم

Live Plus(خدمة ثنائية الجانب قائمة على ACR)

نعم

وضع الفنادق

نعم

التنبيه الرياضي

نعم

اكتشاف الموسيقى

نعم

العرض المتعدد

نعم

المشاركة من غرفة إلى أخرى

نعم (استقبال)

إعدادات العائلة

نعم

جاهز دائمًا

نعم

USB

نعم

البث

استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)

نعم

الأرضي

DVB-T2

الكابل

DVB-C

القمر الصناعي

DVB-S2

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

بث البيانات (مواصفات البلد)

نعم

صفحة قناة المعلومات

نعم (2000 صفحة)

قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)

نعم

ترجمة [DVB]

نعم

AD (الوصف الصوتي)

نعم

EPG‏ (8 أيام)

نعم
(EPG عبر الإنترنت غير متاح)

التوصيل

HDMI

4 (جانبي)

الإصدار

HDMI 2.1 (المقالة 2)/HDMI 2.0 (المقالة 2)

Simplink (جهاز HDMI CEC)

نعم

eARC/ARC (قناة إرجاع الصوت)

eARC‏ (HDMI 3)

USB

1 (خلفي)/1 (جانبي)

LAN

نعم (خلفي)

دخل RF

2 (خلفي، RF‏/Sat)

SPDIF (مخرج الصوت الرقمي البصري)

نعم (سفلي)

مستقبل الأشعة تحت الحمراء

نعم

Wifi

نعم (‎802.11ac)

البلوتوث

نعم (V5.0)

الطاقة والحفاظ على البيئة

مصدر الإمداد بالطاقة

100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

دون 0.5 واط

وضع توفير الطاقة

نعم

مستشعر الإضاءة الأخضر

نعم

معيار الطاقة

نعم

الملحق

الريموت

MR22GN‏ (NFC)

البطاريات

نعم
(AA‏ × 2 لكل وحدة)

كابل مستقبل الأشعة تحت الحمراء

نعم

كابل الطاقة

نعم (متصل بالتلفزيون)

الميزة الإضافية

المعايرة التلقائية

نعم

لغة العرض على الشاشة (OSD)

16 لغة
(الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، البرتغالية، الروسية، الإندونيسية، الماليزية، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، الهوسا، السواحيلية، الفارسية)

آلة الزمن (DVR)

نعم

التسجيل الرقمي

نعم

مسجل الفيديو الرقمي (DVR) التناظري

نعم

المشاهدة المؤجلة

نعم

متوافق مع الحامل النحيف

نعم

إمكانية الوصول

التباين العالي

نعم

تدرج الرمادي

نعم

عكس الألوان

نعم

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