إل جي كيونيد ميني-ليد 4K تلفاز ذكي 75 بوصة السلسة 91, معالج ألفا 7 الجيل الخامس, HGiG وفري سينك.

*تتوافر ميزة نطاق الألوان %100 في طرازات QNED99/95/90/85.

*نطاق مجموعة ألوان الشاشة (CGV) يكافئ أو تتجاوز نطاق مجموعة ألوان الشاشة لمساحة ألوان DCI-P3 وفق ما تم التحقق منها بشكل مستقل من قبل Intertek.

*تشير نسبة نطاق الألوان %70 إلى أجهزة تلفزيون LG UHD التي تفتقر إلى تقنية NanoCell.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.

*تتوافر ميزة تناسق الألوان بنسبة %100 (Color Consistency) في طرازات QNED99/95/90.

*حاصل على شهادة Intertek لقياس تناسق الألوان بنسبة %100 وفق معايير CIE DE2000 مع 18 لونًا من أنماط Macbeth بزاوية مشاهدة °30±.

*جميع الطرازات التي تدعم تناسق الألوان بنسبة %100 حاصلة على شهادة Intertek.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.